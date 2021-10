Meilleurs jeux d’horreur Nintendo Switch à jouer avant Halloween

La Nintendo Switch a été saluée au fil des ans pour être un pont parfait entre les jeux portables et une expérience de console de salon plus traditionnelle. C’est aussi la meilleure console pour s’assurer que vous ne passerez jamais une bonne nuit de sommeil, car même la forteresse généralement imprenable de vos draps ne peut pas vous sauver des monstres contenus dans cette console une fois que quelques jeux d’horreur ont été téléchargés. Avec la sortie récente du modèle OLED Nintendo Switch qui amplifie également visuellement ces terreurs portables et Halloween au coin de la rue, c’est le moment idéal pour regarder les jeux qui valent la peine d’avoir sur cet appareil au cours des mois les plus effrayants de tous.

Amnésie : Collection

En commençant cette liste par une compilation qui tue, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’Amnesia: Collection qui regroupe les jeux d’horreur qui définissent le genre dans une digestion bouleversante de ses plus grands succès. The Dark Descent, l’extension Justine et la suite, A Machine for Pigs, sont tous inclus ici au cas où vous les auriez manqué la première fois, tous mis à un niveau plus moderne de gore graphique. Une référence à triple menace dans la narration de jeux d’horreur pour son époque, cette explosion du passé est toujours capable de vous faire sursauter.

Lisez notre critique Amnesia: Collection.

Charogne

Carrion retourne le script sur le chaos monstre habituel, car cette fois vous êtes celui qui contrôle une expérience d’horreur corporelle qui a mal tourné. Bien qu’il soit absolument satisfaisant de lancer une masse macabre de tentacules et de tissus musculaires autour d’un niveau avec un abandon imprudent, il est également énervant de voir cette créature en action. Même les graphismes rétro de ce jeu ne peuvent cacher la nature inquiétante de cette arme biologique, car les victimes crient avant d’être déchirées, et la superbe conception sonore vous fait frissonner lorsque vous traversez les étapes. Toute l’expérience se joue avec une beauté dégoûtante.

Lisez notre critique de Carrion.

Donjon le plus sombre

Peu importe à quel point votre groupe est difficile, descendre dans un donjon profond et sinistre laissera forcément quelques cicatrices sur votre psyché si vous parvenez à survivre à l’expérience. Darkest Dungeon capture parfaitement ce voyage, mélangeant des images de carburant de cauchemar avec un groupe de personnages hantés par les terreurs qu’ils ont vues dans l’ombre. Aussi horrible que soit cette descente mentale, sur Switch, le jeu se joue avec brio grâce à une option permettant d’utiliser l’écran tactile de la console pour son action RPG au tour par tour.

Stress et horreur à l’état pur enveloppés dans un emballage portable, Darkest Dungeon peut être dérangeant, mais au moins sa boucle de gameplay vaut la peine de supporter les frissons enfermés dans ses prisons les plus profondes.

Lisez notre critique de Darkest Dungeon.

Bois sombre

Troublant est une façon de décrire avec précision Darkwood, un jeu qui vous entraîne dans sa forêt avec des monstres cauchemardesques, une atmosphère qui vous étouffe avec sa terreur menaçante et une histoire qui sait exactement combien d’informations il faut cacher dans l’ombre. Une collection de secrets horribles et un design artistique volontairement étouffant qui vous dressera les cheveux chaque fois que vous vous aventurerez dans ses bois infectés, ce jeu effrayant sait que vous serez à la fois repoussé par ses thèmes et désespérément accro à son atmosphère fascinante.

Lisez notre critique de Darkwood.

Retenue

Peu importe les terreurs que l’esprit peut évoquer, rien n’est plus terrifiant que les monstres qui se cachent dans notre propre société. La détention s’inspire de cette idée, utilisant le péril politique qui était monnaie courante dans les années 1960 à Taiwan pour raconter une histoire fascinante. Avec un sentiment de tension croissante au fur et à mesure que vous vous déplacez dans son atmosphère étrange, la nature désagréable de Detention ne fait qu’augmenter lorsque vous êtes soumis à une conception sonore époustouflante qui permet à votre imagination de combler les lacunes. Chef-d’œuvre portable de la terreur politique, l’histoire de Detention est aussi troublante qu’impactante.

Lumière mourante

Le superbe jeu d’apocalypse zombie de Techland est d’une simplicité trompeuse une fois que vous commencez à y jouer et à vous garer sur les hordes de morts-vivants pendant la journée, mais une fois que le soleil se couche, c’est à ce moment-là que le jeu commence vraiment.

Des personnes infectées plus vicieuses émergent, et chaque sprint entre des zones sûres est une expérience désespérée de survie au combat ou à la fuite alors que le monde autour de vous riposte. Tendu du début à la fin, Dying Light est un bac à sable palpitant soutenu par des années de contenu passionnant.

À l’intérieur

Vous vous attendriez à ce que n’importe quel jeu des développeurs de Limbo (nous en parlerons plus tard) porte le flambeau de cette aventure macabre, et le développeur Playdead n’a pas déçu avec Inside de 2018. Un jeu de plate-forme de puzzle sinistre, Inside ne perd pas de temps à établir son ton sombre et à emballer une quantité surprenante de contenu troublant dans son cadre souple. Des monstres de toutes formes et de toutes formes peuvent y être trouvés, et avec l’écran OLED du nouveau modèle Switch offrant un contraste parfait, le design artistique désaturé d’Inside est plus beau que jamais. Si vous pouvez survivre assez longtemps pour l’apprécier, bien sûr.

Lisez notre revue Inside.

Couches de peur : héritage

Sans doute le premier jeu d’horreur qui tournait à plein régime pour le Switch à ses débuts, Layers of Fear: Legacy de 2018 a parfaitement repris le suspense du jeu lorsqu’il a fait ses débuts sur d’autres plates-formes et s’est mis à jour pour le matériel du Switch. Cette décision a donné lieu à un jeu surprenant sur le plan créatif alors que vous guidiez un artiste torturé à travers divers cauchemars à travers une toile de chair de poule riche et détaillée. Exploration de mauvaise humeur d’un peintre regardant le monde s’effondrer autour d’eux, cette incarnation de Layers of Fear fonctionne à merveille sur Switch dans l’un de ses modes de signature, et avec le DLC Inheritance ajouté, c’est un rapport qualité-prix terriblement terrifiant.

Lisez notre revue Layers of Fear: Legacy.

Limbo

Lisez notre revue Limbo.

Le manoir de Luigi 3

Pas exactement le jeu le plus effrayant de cette liste, le retour de Luigi dans des lieux hantés est le jeu d’horreur parfait pour les plus jeunes membres de la famille. Certes amusant pour tous les âges, Luigi’s Mansion 3 propose également de formidables activités en coopération, l’adorable Gooigi pour jouer et juste assez de bosses dans la nuit pour donner un choc à un jeune joueur mais jamais une peur psychédélique comme ils mettent le fantasme de Luigi -Aspirateur attrape à bon usage.

Lisez notre critique de Luigi’s Mansion 3.

Observateur

Le jeu cyberpunk de Bloober Team peut ressembler à un hommage au film Blade Runner de Ridley Scott, mais sous la lettre d’amour à un lendemain plus sombre, il y a aussi un jeu de mystère psychologiquement intense à pirater. Avec le regretté Rutger Hauer fournissant l’une de ses dernières performances, Observer frappe vos yeux avec de riches visuels de construction du monde, une horreur corporelle à vous retourner l’estomac et une utilisation intelligente de la technologie de grondement de la console pour vous réveiller juste au moment où vous pensez qu’il est sûr de fermer votre les yeux.

Lisez notre critique d’Observateur.

Sans boeuf

Un thriller chargé de suspense qui vous entraîne avec une collection désarmante de personnages authentiques, il ne faut pas longtemps avant que vous ne réalisiez que quelque chose ne va pas dans Oxenfree. C’est à ce moment-là que le jeu lance son piège, plongeant dans un territoire sinistre qui n’est pas seulement amusant à jouer une fois, il est absolument essentiel de replonger pour une deuxième partie pour obtenir une image complète. Avec une suite qui arrivera l’année prochaine, le moment est venu de plonger dans le mystère surnaturel du développeur Night School Studio.

Lisez notre revue Oxenfree.

Survivre à 2

De nombreux jeux de cette liste peuvent vous priver de sommeil avec les horreurs psychologiques qui s’y trouvent, mais Outlast vient d’une ancienne école de terreur. Suite du jeu original acclamé par la critique, Outlast 2 amplifie ses thèmes en ajoutant une conception de niveau incroyable, des monstres vraiment dérangeants et une guerre entre sectes qui ne laisse que des victimes dans son sillage de persécution religieuse. Avec votre protagoniste constamment dépassé et obligé de compter sur les ombres pour survivre, ne soyez pas trop surpris si vous vous retrouvez constamment à bout de souffle dans ce jeu d’horreur magnifique et macabre.

Lisez notre critique d’Outlast 2.

Resident Evil 4

Véritable chef-d’œuvre d’amusement malin, même s’il a plusieurs années à son actif, Resident Evil 4 est l’une des meilleures entrées de la franchise, celle qui équilibre habilement horreur et action intense. S’attaquer aux diverses armes biologiques d’Umbrella Corporation à Raccoon City était suffisant pour faire ramper la peau de n’importe qui, mais la toute première fois que vous tirez sur un Ganado enragé dans la tête et que vous le voyez éclater en une abomination de tentacules, cela crée toujours un contenu dérangeant.

Resident Evil 4 ne s’arrête pas là cependant, car la mission de Leon Kennedy le voit s’empêtrer avec des mastodontes infâmes brandissant une tronçonneuse, des chiens infectés et des Novistadors qui gâcheront la nuit de n’importe quel Entomophobe. Si vous ne les arrêtez pas, vous serez soumis au sombre destin qui attend le héros de Resident Evil 4 et ses cheveux parfaitement séparés.

Lisez notre critique de Resident Evil 4.

Histoires inédites

Avec un bourdonnement et un bourdonnement de technologie à l’ancienne, Stories Untold est une masterclass de suspense qui donne un coup de poing lourd à sa brève exécution sur le Switch. Ce qui rend le jeu si obsédant, c’est la façon dont il se concentre sur la nostalgie, présentant des souvenirs chaleureux du passé comme des entités dangereuses et sinistres qui ont pris racine dans nos esprits. À travers une collection d’histoires qui ne se sentiraient pas à leur place dans un épisode de The Outer Limits, Stories Untold excelle à être constamment énervant, et avec une esthétique tueuse pour démarrer, c’est une exploration choquante de la façon dont une bonne histoire d’horreur peut être mémorable. être.

Lisez notre revue Histoires inédites.