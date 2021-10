Meilleurs jeux d’horreur pour Nintendo Switch 2021

Meilleur

Bien que Nintendo soit une société de jeux adaptée aux familles, il existe actuellement quelques titres d’horreur que nous considérerions comme les meilleurs jeux d’horreur pour le Switch. De plus, il y a plus de personnages d’horreur emblématiques et de tout nouveaux titres en route. Alors ne comptez pas le Switch dans ce genre de jeu et gardez un œil sur ce qui vous attend. Si vous aimez les jeux d’horreur, ce sont les meilleurs disponibles sur Nintendo Switch.

★ Favori en vedette : Layers of Fear : Legacy pour Nintendo Switch



Peut-être le meilleur jeu d’horreur pour Switch à ce jour, Layers of Fear: Legacy vous piège dans une maison solitaire de l’ère victorienne avec un protagoniste dont la santé mentale se détériore lentement. Au fur et à mesure que vous vous déplacez entre le présent et le passé, vous verrez ce qui fait perdre la tête à votre protagoniste POV. Ces peintures sont-elles vraiment émouvantes, ou êtes-vous simplement en train de le perdre ? Je garderais les lumières allumées pour celui-ci ; ça va vous faire peur.

Peurs de l’enfance : Little Nightmares 2 sur Nintendo Switch



En plus du frisson effrayant qui était Little Nightmares vient Little Nightmares 2. Avec une toute nouvelle histoire, un nouveau méchant et une nouvelle tournure, ce titre parle de lui-même. Résolvez les énigmes et voyez si vous pouvez sortir de la transe dans laquelle le reste du monde est pris. L’animation mignonne et le style unique en font un titre qui mérite d’être mentionné.

Horreur à l’asile : Outlast : Bundle of Terror pour Nintendo Switch



La réédition de ce jeu d’aventure d’horreur par Nintendo Switch ne va pas vous faciliter les choses. En tant que journaliste enquêtant sur un meurtre qui a eu lieu dans un asile, vous marchez dans des couloirs sombres, révélant des scènes sanglantes et poursuivi par des détenus fous à chaque coin de rue. Le pire, c’est que vous n’avez aucune arme pour vous protéger – vous n’êtes qu’un journaliste, après tout. Lorsque les choses deviennent complètement sombres, vous disposez de votre fidèle caméscope pour vous aider à voir l’horreur qui vous attend. N’en abusez pas, cependant… les piles ne durent pas éternellement.

Le classique : Resident Evil Revelations Collection pour Nintendo Switch



Resident Evil a été le premier jeu d’horreur auquel j’ai joué et le premier jeu auquel j’ai joué jusqu’à la fin. Revelations et Revelations 2 sont des jeux intermédiaires qui se déroulent entre les titres principaux. Revelations se déroule entre Resident Evil 4 et 5 et suit Jill Valentine sur un bateau de croisière abandonné tandis que Revelations 2 se déroule entre Resident Evil 5 et 6 et suit Claire Redfield sur une île-prison abandonnée. Les deux jeux lient certains détails de la franchise et vous offrent encore plus de plaisir à l’ancienne avec Resident Evil.

Une leçon d’horreur : Detention pour Nintendo Switch



La détention s’inspire de l’horreur asiatique pour vous mettre aux premières loges d’une chaîne d’événements inquiétante qui mène à des choses très sombres. Bien que le gameplay lui-même ne soit pas difficile, l’atmosphère est complètement immersive. Vous contrôlez un élève piégé dans une école récemment évacuée à cause d’un… typhon ? Seuls les typhons ne transforment pas les gens en un Attardé mangeur de chair ou ne laissent pas de malédictions sur les murs écrites avec du sang.

Terreur aveugle : Perception pour Nintendo Switch



Dans Perception, vous incarnez une femme aveugle essayant de percer le mystère d’un cauchemar récurrent en explorant un manoir hanté. Grâce à l’écholocation, vous pouvez voir des aperçus de votre environnement. Taper votre canne sur le sol pendant que vous marchez révèle les contours des objets. Ce manoir effrayant a également une présence horrible qui vous tuera si vous faites un bruit quand il est à proximité.

Horreur pour les enfants : Luigi’s Mansion 3 pour Nintendo Switch



Rejoignez l’équipage classique de Mario dans leur aventure d’horreur avec Luigi en tant que star dans Luigi’s Mansion 3. Il s’agit d’un jeu d’horreur de chasse aux fantômes adapté aux enfants. Jouez au mode histoire pour sauver vos amis du grand méchant fantôme lui-même, King Boo, ou jouez avec votre famille et vos amis dans un mode multijoueur avec de nouveaux mini-jeux.

Olly, olly : Oxenfree pour Nintendo Switch



Oups – Vous avez ouvert une faille fantôme lorsque vous faisiez la fête avec votre demi-frère et vos amis. Que faites-vous maintenant? Dans Oxenfree, cela dépend entièrement de vous car l’histoire et vos relations avec les autres personnages du jeu changent en fonction de vos décisions.

Difficile à oublier : Amnesia : Collection pour Nintendo Switch



Obtenez trois jeux en un avec Amnesia: Collection, dont The Dark Descent, A Machine For Pigs et Justine. Au début de The Dark Descent, vous vous réveillez seul dans un château sans aucun souvenir. Sans aucun moyen de vous défendre, vous devez trouver un moyen de vous souvenir et de survivre. Continuez avec de nouveaux personnages et de nouveaux mystères dans A Machine For Pigs et Justine.

Slash or be slashed: Friday the 13th: The Game Ultimate Slasher Edition pour Nintendo Switch



Dans cet hommage d’horreur aux films du vendredi 13, tous les fans de Jason Voorhees adorent, c’est slash ou être slash. Vous pouvez choisir de jouer le rôle de l’un des campeurs fuyant le tueur ou d’entrer dans l’esprit du tueur lui-même et de vous assurer que personne n’en sort vivant. Lequel serez-vous ?

La mort marque l’endroit : Spirit Hunter : Death Mark pour Nintendo Switch



Une marque obsédante apparaît au hasard sur des citoyens sans méfiance de Tokyo et semble signifier une mort prématurée. Il y a un endroit spécial qui empêche la marque de vous tuer si vous l’avez. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous vous y êtes retrouvé. Découvrez ses secrets et voyez si vous pouvez survivre.

De quoi as-tu peur?

Il n’y a rien de plus amusant qu’un jeu vidéo qui puisse vous faire peur. C’est un peu comme regarder un film d’horreur, mais en fait, vous devenez une partie de la terreur ! Quelle que soit votre peur, il y aura certainement un jeu pour la mettre en évidence et susciter l’excitation d’y faire face. Augmentez votre adrénaline en jouant avec le son, ou peut-être même en portant des écouteurs et avec les lumières éteintes !

Nous vous recommandons fortement de consulter tous les meilleurs jeux d’horreur pour Switch sur cette liste, bien que nous ayons un faible pour Layers of Fear: Legacy, qui pourrait être le meilleur titre d’horreur pour frapper le Switch jusqu’à présent. Passer par le voyage de perdre votre esprit apporte un nouveau niveau d’immersion à votre expérience de jeu d’horreur. Pour l’horreur avec une touche de mignon, nous vous recommandons le puzzle qu’est Little Nightmares II. Pouvez-vous trouver comment sortir de la transe?

