Meilleurs jeux d’horreur pour PlayStation 4 (octobre 2021)

Halloween est presque à nos portes, et même si vous n’êtes pas fan des vacances, cette période de l’année est souvent associée à des films effrayants, à des jeux ou simplement à embrasser les vibrations les plus effrayantes de l’automne. Si vous êtes comme moi, vous adorez parfois vous faire peur avec un bon jeu d’horreur. Malheureusement, tous les jeux d’horreur ne sont pas créés égaux.

Il existe de nombreux jeux destinés à vous donner la chair de poule, mais ils sont loin d’être suffisants. Cependant, certains des meilleurs jeux d’horreur PS4 sont également parmi les meilleurs jeux que la PS4 doit présenter. Avec beaucoup de ces jeux susceptibles d’être transférés sur la PS5, vous voudrez peut-être vous familiariser avec ces titres, en particulier avec Halloween qui approche à grands pas.

Village maléfique résident

La dernière entrée de la série Resident Evil emmène les joueurs dans un village où des choses incroyablement étranges se produisent. Alors que les aspects les plus connus du jeu (à savoir Lady Dimitrescu) ont déjà fait leur chemin sur Internet, Resident Evil Village propose des moments légitimement effrayants, y compris une section qui est tout simplement terrifiante.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Les fans de la série devraient également se sentir comme chez eux ici, car le jeu propose plus un retour au style d’horreur d’action Resident Evil 4 que dans son prédécesseur, Resident Evil 7: Biohazard. Cependant, malgré le retour dans le genre action, Village est toujours aussi effrayant que n’importe quel autre jeu Resident Evil et est un incontournable pour la saison effrayante.

Resident Evil Village – PlayStation 4 Édition Standard

Retournez dans le monde de Resident Evil avec ce dernier opus, et continuez la saga d’Ethan Winters en affrontant un village de monstres.

Retour 4 Sang

L’un des jeux d’horreur les plus emblématiques et les plus appréciés de tous les temps est Left 4 Dead et sa suite, Left 4 Dead 2. Si vous êtes l’un des nombreux à aimer ces jeux, alors Back 4 Blood sera fait pour vous.

Fabriqué par Turtle Rock Studios – le même studio qui a créé les deux premiers titres de Left 4 Dead – Back 4 Blood est un FPS multijoueur en ligne qui oppose les joueurs à une horde de zombies. Semblable à Left 4 Dead, les joueurs doivent naviguer dans une variété de niveaux, chacun avec sa propre section, et s’en sortir en équipe.

De nouveaux aspects du jeu, comme la possibilité de créer un « jeu » de cartes avec diverses compétences, le rendent un peu plus profond que Left 4 Dead et en font quelque chose qui vous permettra de jouer longtemps.

Retour 4 Blood – PlayStation 4

Affrontez une horde de zombies et survivez contre de nouveaux types de monstres terrifiants.

Jusqu’à l’aube

Until Dawn n’est pas un jeu parfait, mais c’est l’un des meilleurs et des plus amusants jeux d’horreur. Supermassive Games a fait un excellent travail en développant une humeur effrayante qui s’écoule de l’écran.

Il est également agréable de voir quand un développeur crée un mécanisme de prise de décision qui semble avoir un impact sur le déroulement du jeu. La prise de décision ajoute alors à la rejouabilité du jeu.

Jusqu’à l’aube – PlayStation 4

Plongez dans une histoire incroyablement captivante qui vous place au premier plan de chaque décision prise.

Extraterrestre : isolement

Saint macaroni, j’ai adoré ce jeu. Si vous êtes un fan du film original Alien de Ridley Scott, alors vous allez adorer Alien : Isolation. Le développeur Creative Assembly a réussi à capturer impeccablement l’ambiance et le style visuel du premier film Alien.

En plus de cela, c’est plein de moments tendus et effrayants. Le film Alien original était essentiellement un film slasher dans l’espace, et c’est exactement ce que ressent Alien: Isolation lorsque vous essayez de vous faufiler, de vous cacher et de fuir un Xenomorph.

Alien : Isolement – PlayStation 4

Alien: Isolation capture parfaitement le sentiment de terreur et de peur que les films classiques originaux font, tout en étant un jeu amusant également.

The Walking Dead : la série définitive

La série The Walking Dead de Telltale a initialement atterri sur la scène en 2016 et s’est rapidement imposée comme l’un des meilleurs jeux d’horreur du moment. Une fois toute la saga terminée, les joueurs peuvent découvrir toute l’histoire du début à la fin.

Bien que le jeu comporte des tonnes de frayeurs, le jeu ne consiste pas seulement à avoir peur, car il vous fera faire des tonnes de choix émotionnels et passionnants en cours de route. C’est un jeu incontournable pour tout fan d’horreur.

The Walking Dead : la série définitive

La série The Walking Dead de Telltale reste un classique dans le monde du jeu et l’une des histoires les plus émouvantes et les mieux racontées du genre d’horreur à ce jour.

petits cauchemars 2

La suite du jeu d’horreur à succès Little Nightmares, Little Nightmares 2, plonge à nouveau les joueurs dans un monde rempli de personnages uniques et effrayants. Le gameplay est similaire à l’original, avec un monde 2.5D que les joueurs peuvent explorer de différentes manières, tout en restant à l’écart de certains ennemis qui cherchent à vous pourchasser.

Ce qui rend Little Nightmares 2 si bon, c’est son environnement, qui présente des monstres incroyablement dessinés et détaillés dans des paramètres effrayants. Si vous êtes quelqu’un qui est dans une atmosphère effrayante et qui ne se contente pas de faire peur, alors cela pourrait être pour vous.

Petits cauchemars 2 – PlayStation 4

Little Nightmares 2 replonge les joueurs dans le monde effrayant de l’original, cette fois avec de nouveaux monstres qui ne manqueront pas de faire fuir même le plus vieux vétéran de l’horreur.

Le dernier d’entre nous, partie II

The Last of Us Part II reprend de nombreuses frayeurs du premier jeu et les augmente d’un cran. De nouveaux types d’ennemis signifient que vous serez en alerte maximale à tout moment, et l’intrigue du jeu présente également des peurs d’un autre type. Si vous n’avez pas encore acheté celui-ci et que vous recherchez toutes sortes de frayeurs, alors c’est un achat incontournable.

Contrairement à de nombreux autres jeux de cette liste, The Last of Us Part II n’est pas quelque chose qui présente des peurs d’horreur « classiques », bien que certains des monstres de ce jeu soient sans aucun doute effrayants. Au lieu de cela, le jeu s’appuie sur le sentiment de désespoir et de solitude que le jeu original a évoqué et comprend de brillantes performances de sa distribution.

The Last of Us Part II – PlayStation 4

Ce n’est pas un jeu d’horreur traditionnel, mais un jeu qui vous laissera toujours un sentiment d’effroi et de peur à la fin.

Resident Evil 7 : Biohazard

Le roi est de retour! Il y a eu des moments au cours de la décennie précédente où j’étais à peu près sûr que la franchise Resident Evil avait perdu chaque once de son mojo effrayant. Cependant, en 2017, Capcom a abandonné Resident Evil 7 dans nos tours collectifs.

Non seulement c’est un fantastique jeu Resident Evil, mais c’est peut-être aussi l’un des meilleurs jeux d’horreur de tous les temps. Avec des frayeurs solides, une bonne humeur et un rythme si serré que vous pouvez rebondir d’un quart, cela en vaut la peine.

Resident Evil 7 : Biohazard – PlayStation 4

Resident Evil 7: Biohazard n’est peut-être pas l’expérience traditionnelle de Resident Evil, mais cela ramène de nombreuses vibrations d’horreur de la série.

Mort à la lumière du jour

Je n’ai jamais été aussi terrifié d’être poursuivi dans un jeu que lorsque c’est mon ami qui joue le tueur. Alors travaillez ensemble pour survivre, mais ne parlez pas trop fort, ou ils sauront où vous trouver.

Si vous êtes un fan des films d’horreur classiques, vous vous sentirez comme chez vous dans Dead by Daylight. C’est l’un des meilleurs jeux de survie en groupe, et nous le recommandons vivement si vous avez d’autres amis qui aiment aussi avoir peur.

Dead by Daylight – PlayStation 4

Si vous voulez plonger et jouer avec certains des personnages d’horreur les plus emblématiques, Dead by Daylight est fait pour vous.

Soma

Si vous êtes un fan de la série Amnesia ou simplement un fan de jeux atmosphériques effrayants en général, alors Soma est définitivement pour vous. Frictional Games – le même développeur derrière la série Amnesia – propose un autre titre d’horreur hors du commun, cette fois situé dans un centre de recherche sous-marine.

À l’instar des autres titres d’Amnesia, Soma propose un environnement incroyablement tendu et effrayant qui oblige les joueurs à trouver des moyens créatifs de rester hors de vue des différents ennemis, tout en résolvant diverses énigmes pour avancer dans l’histoire.

Contrairement à la série Amnesia, Soma est beaucoup plus une histoire simple et nécessite moins de navigation dans les menus et de gestion des inventaires, vous pourrez donc vous concentrer uniquement sur l’histoire incroyable qui vous est présentée.

Soma

Plongez dans un jeu d’horreur sous-marin qui vous laissera vérifier anxieusement chaque recoin et chaque pièce pour les frayeurs.

Cinq nuits chez Freddy : la collection de base

Alors que la série est devenue principalement un fourrage pour les mèmes et les blagues, l’original Five Nights at Freddy’s était un jeu étonnamment effrayant. Sorti à l’origine en 2014, le titre met les joueurs dans la peau d’un agent de sécurité qui doit surveiller les mascottes animatroniques d’un restaurant de type Chuck E. Cheese. Mais, bien sûr, les choses tournent mal rapidement et des choses effrayantes commencent à se produire avec les animatroniques.

Depuis, la série a explosé, avec divers jeux dérivés, des romans et même une adaptation cinématographique. Cependant, si vous n’avez jamais joué au titre original ou à l’une de ses suites, alors The Core Collection est fait pour vous.

Le pack comprend les cinq premiers titres de la série et convient à ceux qui cherchent à se plonger dans la tradition en constante expansion de FNAF ou à ceux qui recherchent simplement un jeu rapide qui leur fera peur.

Cinq nuits chez Freddy : la collection de base

Découvrez les titres originaux de Five Nights at Freddy pour voir en quoi consiste toute la célébrité, ou tout simplement pour avoir peur de certains animaux animatroniques effrayants.

Resident Evil 2

Les fans de Resident Evil ont eu quelques bonnes années. Resident Evil 7 a été un retour en forme de tueur qui m’a fait ressentir à la fois excitation et terreur. Comme si cela ne suffisait pas, Resident Evil 2 est un remake incroyable du classique bien-aimé avec de nouveaux éléments mélangés.

Si vous voulez de grandes frayeurs et un gameplay fantastique, je vous suggère de le prendre, non seulement parce que c’est l’un des meilleurs remakes d’un jeu classique disponible, mais aussi en raison de l’excellent travail qu’il fait pour capturer le sentiment des jeux originaux de horreur de survie.

Resident Evil 2 – PlayStation 4

Retournez dans le monde de l’horreur de survie et découvrez pourquoi la franchise Resident Evil est devenue aussi emblématique qu’elle l’est.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Un moment Tensor

Avis Google Pixel 6 Pro : Effacer comme par magie les Pixels passés

Le Pixel 6 Pro de Google représente le premier produit phare sans compromis que la société a construit au cours des six années où elle gère le programme Pixel. Est-ce suffisant pour rivaliser avec Samsung et Apple ? Notre avis sur le Pixel 6 Pro dit tout.