Meilleurs jeux d’horreur pour PS5 2021

La PS5 est peut-être encore relativement nouvelle, mais cela ne signifie pas qu’une collection de jeux d’horreur ne commence pas à se développer. En fait, certains des meilleurs jeux PS5 disponibles actuellement sont des titres d’horreur, parfaits pour faire peur à Halloween ou toute l’année. En tant que tel, nous avons rassemblé les meilleurs jeux d’horreur PS5 à jouer, quelle que soit l’occasion.

Il convient de noter que bien que la PS5 soit rétrocompatible avec la PS4, nous avons choisi de nous concentrer sur l’inclusion de jeux PS5 natifs, à une exception près. Les jeux PS5 natifs fonctionnent mieux que les titres PS4, se chargent plus rapidement grâce au SSD ultra-rapide et profitent également de fonctionnalités telles que le lancer de rayons et le retour haptique PS5 DualSense et les déclencheurs adaptatifs.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Sauter à:

Alan Wake remasterisé

Source : Remède Divertissement

Alan Wake Remastered est le jeu que les fans de Remedy Entertainment connaissent et aiment depuis toutes ces années. Pour la toute première fois, il est disponible sur PlayStation ! Les développeurs ont implémenté de nouveaux modèles de personnages, des textures améliorées, une fréquence d’images plus élevée et plus encore pour ce remaster tout en conservant l’expérience classique globale.

L’histoire voit l’écrivain Alan Wake souffrir d’un grave cas de blocage de l’écrivain. Alors qu’il est en vacances avec sa femme Alice, elle disparaît et Alan perd une semaine de sa mémoire après un grave accident de voiture. Pire encore, alors que des silhouettes sombres l’attaquent la nuit, il continue de trouver des pages d’un manuscrit qu’il a écrit, des pages qui semblent prendre vie. Les joueurs utilisent une lampe de poche, des fusées éclairantes et des armes à feu pour surmonter l’obscurité, brûlant la couche d’obscurité semblable à une armure qui infecte cette ville étrange.

Alan Wake n’est pas un pur jeu d’horreur de survie, et vraiment, la force réside dans son récit. Les personnages et l’écriture sont fantastiques, menant à des révélations intelligentes et à un thriller captivant divisé en plusieurs épisodes. Si vous êtes un fan de Stephen King, de Twin Peaks ou de Twilight Zone, ou si vous avez joué à certains des derniers jeux de Remedy Entertainment comme Control, alors vous devez jeter un œil à Alan Wake.

Alan Wake remasterisé

Alan Wake est un écrivain, mais il devra se frayer un chemin pour sortir de ce sombre mystère. Si vous n’avez jamais joué à ce classique de Remedy Entertainment, c’est la voie à suivre.

petits cauchemars 2

Source : Bandai Namco

Little Nightmares 2 de Tarsier Studios et Bandai Namco raconte l’histoire de deux enfants traversant une ville mystérieuse. Alors naturellement, tout est tordu et faux, des enfants marionnettes meurtriers aux adultes déformés, l’étrange obsession que tout le monde a pour les téléviseurs remplis d’électricité statique, et plus encore.

Little Nightmares 2 développe de nombreuses idées du jeu original, ajoutant des combats situationnels et de nouvelles menaces horribles à surmonter. C’est un jeu sur lequel moins vous en savez, mieux vous vous porterez. La version PS5 inclut une fréquence d’images et un lancer de rayons plus élevés pour les reflets, ce qui signifie que cette sombre histoire a l’air et se joue encore mieux qu’avant.

petits cauchemars 2

Cette sombre histoire s’appuie sur les fondements des Little Nightmares originaux, offrant une gamme de nouveaux scénarios effrayants pour que les joueurs s’échappent alors qu’ils se frayent un chemin à travers la ville.

Village maléfique résident

Source : Capcom

Resident Evil Village est le numéro huit dans les jeux principaux de la franchise de longue date Resident Evil. Développé et publié par Capcom, c’est une suite directe de Resident Evil 7: Biohazard, conservant la perspective à la première personne introduite dans l’ancien jeu.

Quand Ethan Winters subit une terrible tragédie : sa fille est enlevée, il se retrouve dans un mystérieux village européen. Ethan doit affronter des créatures cauchemardesques comme des meutes de Lycans et les Quatre Seigneurs, dont la très populaire Lady Dimitrescu, également connue sous le nom de Tall Vampire Lady. Des vampires et des loups-garous aux révélations ultérieures, l’ensemble du jeu conserve tout ce qui rend Resident Evil unique tout en embrassant des icônes d’horreur classiques et ringardes.

La version PS5 fonctionne à 60 FPS et utilise des lancers de rayons pour améliorer la qualité globale de l’image, ce qui signifie que c’est l’un des meilleurs moyens de jouer à travers cet incroyable voyage d’horreur.

Village maléfique résident

Capcom explore l’horreur gothique avec la huitième entrée principale de la franchise Resident Evil. Ethan Winters est à nouveau plongé dans un cauchemar, avec un sombre mystère au cœur de ce village sinistre.

Retour

Source : PlayStation

Returnal n’est pas un pur jeu d’horreur. Au lieu de cela, il se concentre d’abord sur le fait d’être une histoire de science-fiction à la troisième personne. Développé par Housemarque, l’une des nombreuses équipes de Sony Worldwide Studios, le protagoniste principal est Selene, une exploratrice dont le vaisseau s’écrase sur la planète Atropos. Selene se rend vite compte qu’à chaque fois qu’elle meurt, elle se réveille sur le site de l’accident, ce qui en fait sa mission d’explorer Atropos et d’essayer de trouver une issue même si elle se bat pour se souvenir de tout et ne pas perdre la tête.

Returnal conserve le gameplay rempli d’action pour lequel Housemarque est connu, avec diverses armes extraterrestres disponibles pour faire exploser des hordes de créatures étranges. Les environnements et les ennemis sont uniques, s’inspirant du monde de Prométhée. À juste titre, l’histoire prend également une tournure sombre et les choses deviennent de plus en plus déconcertantes à mesure que Selene trouve plus d’informations sur ce qui se passe sur Atropos.

Si vous recherchez un grand défi à relever tout en essayant de trouver de la science-fiction effrayante, Returnal est définitivement un jeu auquel vous pouvez jouer.

Retour

Returnal mélange le combat d’arcade classique de Housemarque avec une histoire cinématographique à la troisième personne. Ce n’est peut-être pas un pur jeu d’horreur, mais il y en a beaucoup ici qui énerveront les explorateurs intrépides. Pouvez-vous échapper à Atropos ?

Jusqu’à l’aube

Source : PlayStation

Until Dawn est l’exception susmentionnée, car ce n’est techniquement pas un vrai jeu PS5. Cependant, dans cet esprit, il fonctionne à 60 FPS verrouillés sur la dernière machine de Sony, ce qui signifie qu’il s’agit d’une mise à niveau significative par rapport à l’expérience de jouer sur PS4, nous avons donc choisi de l’inclure.

Développé par Supermassive Games, il s’agit essentiellement d’un jeu narratif à gros budget, similaire à celui de Telltale Games. Un groupe d’amis se réunit pour une escapade hivernale à l’occasion de l’anniversaire d’une perte tragique. Cependant, même si cela se produit, il semble y avoir quelqu’un ou quelque chose d’autre sur la montagne avec eux. Au fur et à mesure que les joueurs échangent entre les différents personnages, ils auront la possibilité de prendre des décisions, de déterminer comment les acteurs se voient et de vous aider ou de vous gêner à l’avenir.

Ce qui est vraiment spécial avec Until Dawn, c’est que vos actions ont vraiment des conséquences. Tout le monde peut vivre ou mourir en fonction de ce que vous faites, c’est donc extrêmement rejouable. C’est également un excellent jeu pour présenter le jeu dans son ensemble à un ami ou à un partenaire qui ne joue pas vraiment à des jeux.

Jusqu’à l’aube

Jusqu’à l’aube est une lettre d’amour aux tropes d’horreur, offrant une aventure narrative forte. Si vous avez déjà crié : « Qu’est-ce que tu fais ? regarder des personnages dans un slasher, c’est votre chance de ne pas prendre les mauvaises décisions.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Android et détente

La Galaxy Watch 4 est le produit révolutionnaire de Wear OS

J’ai pensé que la Galaxy Watch 4 serait comme toutes les montres Wear OS précédentes que j’ai utilisées et que j’ai pas aimées. J’avais tort. Il s’agit d’un appareil révolutionnaire pour Wear OS avec le potentiel de sauver l’ensemble de la plate-forme. Voici pourquoi!