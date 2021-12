Meilleurs jeux en direct de 2021

Nous vivons à une époque où certains jeux continuent, avec des feuilles de route post-lancement annonçant des mois ou des années de contenu futur. Détestez-les ou aimez-les, les jeux en direct sont là pour rester (c’est un peu leur truc). En 2021, cinq jeux en direct se sont démarqués des autres, mettant en œuvre des améliorations substantielles à leur formule existante ou trouvant de nouvelles façons de raconter des histoires en constante expansion.

Ci-dessous, nous énumérons ces cinq jeux et détaillons ce qui nous a tant impressionnés cette année. Ces jeux ne sont pas classés du meilleur au pire ou vice versa ; nous les avons simplement classés par ordre alphabétique. Ce sont tous de merveilleux exemples de la façon dont les jeux en direct peuvent être maintenus dans le temps, chacun atteignant l’excellence à sa manière. De Apex Legends de Respawn Entertainment à Destiny 2 de Bungie, et plus encore, ce sont les meilleurs jeux de service en direct de GameSpot de 2021.

Apex Légendes

Apex Legends a continué d’être une force dominante dans l’espace de bataille royale en 2021. L’année a vu le développeur Respawn sortir quatre nouvelles saisons, quatre nouveaux personnages jouables, quatre nouvelles armes, un nouveau mode, de nouvelles cartes et une multitude d’ajustements d’équilibrage et changements. De plus, Apex Legends a finalement fait son chemin vers Switch – ce n’est certainement pas la façon idéale de jouer, mais cela fonctionne. Le nouveau mode, Arenas, est certainement le point culminant de l’année d’Apex Legends, élargissant le jeu en dehors de l’espace de bataille royale avec un excellent mode qui ressemble à Valorant.

En 2021, Respawn a redoublé d’efforts pour promouvoir sa propre communauté, créant une nouvelle voie intrigante sur la façon dont les jeux en direct peuvent raconter une histoire. Le développeur a engagé des membres de la communauté pour étoffer les histoires d’Apex Legends avec des bandes dessinées traditionnelles, des bandes dessinées animées et des vidéos d’animation 3D. Dans de nombreux cas, ces artistes créaient le premier look et les manières de personnages préexistants mais invisibles. Bien sûr, Respawn avait un guide pour chaque histoire, mais la plupart des artistes ont eu le dernier mot sur ce qu’ils ont créé, faisant d’Apex Legends l’un des rares jeux de service en direct où ses fans ont également une propriété créative sur certains aspects du récit.

Destin 2

343 Industries est peut-être pleinement entré dans l’arène du service en direct en 2021 avec Halo Infinite, mais les créateurs originaux de Halo, Bungie, continuent d’avoir une emprise sur l’espace de tir de style arène avec Destiny 2. Destiny 2 a eu une année incroyable – le retour du raid Vault of Glass, de nouveaux événements, la meilleure narration que le jeu ait jamais vue, et tant de changements d’équilibrage que nous avons eu un flux ininterrompu d’informations à couvrir uniquement sur les correctifs.

2021 a été une année pour le PvP de Destiny 2. Le côté PvE de Destiny 2 est toujours mis à jour, donc aussi incroyables que soient les mises à jour pour cette année, c’est une récompense de ce que Bungie a mis des années à mettre en place. On ne peut pas vraiment en dire autant du PvP, qui ne reçoit pas autant d’amour régulier en comparaison. Cela a changé en 2021, avec Bungie mettant en œuvre un nouveau système pour équilibrer davantage la composition de l’équipe dans Crucible lorsque les gens font la queue en solo. Trials of Osiris a également été relancé avec de nombreuses améliorations impressionnantes pour aider à rendre le mode basé sur les compétences moins exclusif et plus accessible pour les nouveaux joueurs. Même dans une année où Destiny 2 a eu beaucoup de révélations intéressantes liées à sa campagne PvE, le côté PvP ne doit pas être négligé.

Final Fantasy XIV en ligne

Saviez-vous que le MMORPG acclamé par la critique Final Fantasy XIV propose un essai gratuit et comprend l’intégralité de A Realm Reborn et l’extension primée Heavensward jusqu’au niveau 60 gratuitement sans restriction de temps de jeu ?

Sérieusement, Final Fantasy XIV n’est qu’un bon jeu de nos jours. Il n’est donc pas surprenant de le voir continuer à attirer de nouveaux joueurs et à renouveler la vigueur presque religieuse que les joueurs existants ont pour lui. En 2021, Final Fantasy XIV a continué d’exceller sur les atouts de sa superbe narration et de son gameplay enrichissant. Plus que tout, le succès de Final Fantasy XIV Online peut être mesuré par le lancement de son extension Endwalker, qui a vu les files d’attente si longues et aggravantes à attendre, que les fans existants ont commencé à demander en plaisantant aux gens d’arrêter de faire savoir comment un si bon jeu a un essai gratuit dans l’espoir d’empêcher la base de joueurs de s’agrandir avant la prochaine extension.

Fortnite

Fortnite a une trame narrative intéressante en arrière-plan de sa bataille royale, ce qui est vraiment une chose folle à écrire sur un jeu qui a commencé comme une expérience PvE où vous avez construit des forts pour vous préparer aux attaques de zombies la nuit. La majeure partie de 2021 a vu Fortnite s’étendre tout au long de son chapitre 2, avant de subir une refonte massive au cours du dernier mois de l’année avec le début du chapitre 3. Le chapitre 3 a ajouté une multitude de nouveaux contenus pour le plaisir des joueurs, y compris une toute nouvelle carte. , de nouvelles mécaniques de jeu telles que le glissement et de nombreux nouveaux skins cosmétiques (comme Spider-Man !).

Fortnite est un jeu construit sur les épaules des autres, mettant en œuvre des boucles de jeu réussies et des mécanismes d’autres jeux pour s’améliorer. 2021 n’a pas été différent, même si parfois Fortnite a dépassé un peu et a frappé, copiant carrément des jeux beaucoup plus petits que lui, comme Among Us (bien qu’Epic Games ait finalement annoncé son intention de s’associer au développeur Innersloth). Fortnite est une bien meilleure expérience quand Epic Games s’efforce d’aller de l’avant avec des idées uniques, que nous avons beaucoup vues en 2021, comme sa nouvelle façon d’injecter son jeu de bataille royale avec des missions d’histoire. Les concerts virtuels ont explosé avec un autre été d’enfants gardés à la maison en raison de la pandémie de COVID, et (bien que de manière beaucoup moins réussie certes) Fortnite a également abordé d’autres sujets dans son métavers comme explorer l’héritage de Martin Luther King, Jr. Fortnite est devenir très rapidement un monde à part entière, et cela n’a jamais été aussi évident qu’en 2021.

Mer des voleurs

Sea of ​​​​Thieves approche de la fin de sa quatrième année alors que 2021 touche à sa fin, et l’année a vu beaucoup de baisses de contenu et d’ajustements d’équilibrage tout au long. Le plus important de tous est A Pirate’s Life, le lien de Pirates des Caraïbes avec ce développeur Rare en quelque sorte, gardé caché et secret jusqu’à son lancement. Avec le recul, cela a du sens – Pirates des Caraïbes est thématiquement le croisement parfait pour un jeu comme Sea of ​​​​Thieves. Étonnamment, A Pirate’s Life a révélé que Sea of ​​​​Thieves est capable de proposer du contenu traditionnellement solo. Ce n’est pas une intégration transparente, mais l’expérience se blottit assez bien dans le monde ouvert PvPvE de Sea of ​​​​Thieves et nous a hâte de voir quelle expérience scénarisée le jeu obtiendra ensuite.

2021 a également vu le début de la saison 5 de Sea of ​​​​Thieves. Certes, la nouvelle saison a commencé à la fin de l’année (la saison a commencé le 2 décembre), mais la saison 5 a réussi à faire sensation dans Sea of ​​​​Thieves. Cela peut sembler idiot, mais la saison 5 a introduit le mécanisme d’enfouissement du trésor, vous permettant de cacher votre butin à vos amis et à vos ennemis. Et si vous vous sentez généreux, vous pouvez publier la carte qui mène à votre trésor sur les tableaux de quêtes des postes maritimes et des avant-postes. Les jeux en direct qui permettent aux joueurs de redonner à la communauté qu’ils aiment occuperont toujours une place spéciale dans nos cœurs, et nous adorons que Sea of ​​​​Thieves nous permette de prendre notre butin excessif et de créer de nouvelles aventures pour des amis et des étrangers. . Ce n’est plus seulement Rare qui fait des aventures dans Sea of ​​Thieves, ce sont aussi les joueurs.