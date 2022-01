Meilleurs jeux FPS de 2022 – les nouveaux tireurs sur lesquels vous devriez jeter votre dévolu

Les tireurs. Autrefois les rois du jeu, à la pointe de chaque innovation graphique et le premier mot sur le document de pré-production de chaque studio avec quelques millions à dépenser. Depuis que la course aux armements menée par Quake, Unreal, Half-Life et Call of Duty a inauguré un âge d’or de la narration particulièrement violente dans des environnements 3D, l’industrie a diversifié son portefeuille et a trouvé un public massif ailleurs. Pendant un moment, les chambres étaient vides et les barils rouges n’ont pas explosé.

Ensuite, les jeux FPS ont trouvé une seconde vie, en tant qu’arènes en ligne compétitives, vaisseaux de narration expérimentaux, simulations de survie et même conduits pour la nostalgie. En regardant 2022, nous pouvons voir que la définition est plus large que jamais, et que même si nous avons encore de nouveaux tireurs 3D Realms qui apparaissent, il y a beaucoup de vie dans le vieux FPS fidèle.

Mépris (Date de sortie : à confirmer en 2022)



Il y a sept ans maintenant, Scorn nous montrait pour la première fois ses paysages inspirés de HR Giger. Ou comme le dit la propre page Steam du jeu, « un univers cauchemardesque de formes étranges et de tapisserie sombre ». Et bien que cela ressemble à première vue à n’importe quelle branche de Hooters, son gameplay révèle une horreur à la première personne axée sur l’exploration. Le développeur Ebb Software veut que vous vous sentiez projeté dans un nouvel espace étrange sans explication, ce dont atteste son titre original Dasein («être là» en allemand). De la matière biomécanique tout autour, des formes de vie non identifiées qui vous griffent, et même pas un peu d’exposition narrative pour vous aider. Merci beaucoup, Scorn. Vraiment, nous ne pouvons pas attendre.

Graven (Date de sortie : à confirmer 2022)



Certaines personnes les appellent « boomers shooters », mais le renouveau rétro des jeux FPS linéaires mené par 3D Realms s’adresse à toute personne ayant un doigt nerveux avec le bouton gauche de la souris. Les visuels de Graven évoquent les jours de Voodoo 2 des premiers jeux 3D et il y a une touche de tireurs des années 90 Hexen et Heretic à toutes ces robes, bougies et livres de sorts. Ce qui est promis en termes de gameplay n’est pas une nostalgie de niche, cependant – il y a un rythme et une pureté dans le combat dont les tireurs triple-A se sont éloignés au cours des années 2010, et jouer à l’épisode Early Access de style shareware de Graven, c’est se rendre compte à quel point vous J’ai raté ce jeu de tir rapide et simple.

Exomecha (Date de sortie : printemps 2022)



Pas une seconde ne passe dans la bande-annonce d’Exomecha sans que des balles ne soient tirées ou que quelque chose n’explose, et cela donne une certaine mesure de ce que le nouveau développeur Twistedred est sur le point de réaliser. Exclusif à la Xbox Series X/S et au PC, la proposition ici est un jeu de tir multijoueur gratuit avec un penchant futuriste. Il y a plus qu’une touche de Crysis dans ce qu’il a montré jusqu’à présent: tirer sur des choses sur la plage, frapper des gens dans des combinaisons musculaires futuristes sur la plage, conduire des jeeps dans le même environnement susmentionné. Ensuite, les mechs arrivent et tous les paris sont ouverts. Ces choses avalent le ciel avec leur échelle, et leurs combats au corps à corps semblent assez bons pour oublier votre k:d pendant une minute et juste profiter du spectacle.

Extraction de Rainbow Six (Date de sortie : 20 janvier 2022)



Jusqu’à présent, le préfixe « Tom Clancy’s » était synonyme de « opérations de combat dans le monde réel effectuées avec des niveaux incroyables de bureaucratie », mais tout change en 2022 lorsque Rainbow Six Extraction et ses ennemis extraterrestres parasites arrivent. C’est vrai. extraterrestres. Nous ne nous souvenons d’aucun extraterrestre à tête rougeoyante dans The Sum of All Fears. Encore une fois, nous ne l’avons jamais lu et en fait, nous avons simplement cherché sur Google « Livres de Tom Clancy » pour terminer cette blague si juste. En équipe de trois, vous infiltrez des niveaux mappés de manière procédurale et sécurisez des échantillons de goo extraterrestre, en éliminant différentes races de votre ennemi fantaisiste à la manière tactique typique de Rainbow Six – en vous penchant dans les coins, en lançant des drones, en disant « clair » toutes les quelques secondes – puis exfiltrer avec l’Intel. Cela devrait être un cadre coopératif amusant pour découvrir l’excellent jeu de tir et les environnements destructibles de Siege, et il sortira en janvier.

Dying Light 2 (Date de sortie : 4 février 2022)



« N’entre pas doucement dans cette bonne nuit. Rage, rage contre la mort de la lumière », a écrit Dylan Thomas dans le guide stratégique officiel de Dying Light. C’est un bon conseil ici aussi, car le monde est toujours très infesté de cadavres ambulants 20 ans après les événements du premier match. Cette fois, le nouveau protagoniste Aiden a un monde ouvert quatre fois plus grand que le précédent à explorer et à faire des voûtes sympas à travers, se murmurant « parkour » au fur et à mesure. Les factions sont désormais essentielles à la survie, la ville étant divisée en sept quartiers dirigés chacun par un groupe différent. Le développeur Techland promet des conséquences percutantes pour votre choix d’allégeances et un impact visible sur le monde du jeu. Pas de pression alors. On ne sait pas pour le moment combien d’armes à feu – un élément clé du genre FPS – figureront, puisque Techland dit que le jeu n’en a pas, mais qu’il a un fusil de chasse à fabriquer. Nous allons opter pour le camp « il a des armes parce qu’un fusil de chasse est une arme à feu ».

STALKER 2 : Heart of Chernobyl (Date de sortie : 28 avril 2022)



STALKER est moins une série de jeux racontant une histoire canonique, que plusieurs tentatives du même effort : capturer l’horreur, la beauté obsédante et les factions en guerre qui habitent toutes les friches radioactives ukrainiennes après une deuxième catastrophe humaine survenue à Tchernobyl en 2006. Dans une certaine mesure, nous savons donc à quoi nous attendre de STALKER 2 (en fait le quatrième de la série). Il y aura des feux de camp et des accords de guitare. Anomalies. Des affrontements désespérés avec des voyous masqués à gaz dans des bâtiments industriels rouillés et des formes mutantes qui pensent que votre visage est délicieux. Mais nous aurons également une nouvelle barre pour la fidélité visuelle, le jeu utilisant pleinement Unreal Engine 5 et l’exploitant pour peindre la nature sauvage ukrainienne avec une véritable atmosphère. Ce n’est pas du genre à profiter de 20 minutes à la fois – vous aurez envie de prendre quelques jours de congé en avril.

Redfall (Date de sortie : été 2022)



À ce stade, Arkane pourrait publier une bande-annonce révélatrice de bruit statique pur et appeler son nouveau jeu Stepping On Lego Simulator et nous envisagerions au moins la précommande. C’est le genre de bonne volonté qu’une histoire de sortie comprenant Deathloop, Prey et les jeux Dishonored vous procure. Heureusement pour nous tous, Redfall vise considérablement plus haut. La vie sur la ville côtière titulaire est devenue un peu décevante depuis que les vampires ont pris le dessus, ont fait reculer la marée et l’ont plongé dans les ténèbres éternelles. Les vampires le feront, bien sûr. C’est pourquoi vous et votre équipe devez les combattre, en utilisant un mélange caractéristique d’armes et de capacités surnaturelles, en solo ou en coopération. Le plus grand départ pour Redfall est sa structure de monde ouvert, mais Arkane tient à apporter ce talent pour des expériences linéaires et structurées et à le traduire avec succès.

Tiny Tina’s Wonderlands (Date de sortie : 25 mars 2022)



Un spin-off de Borderlands qui s’appuie sur les moments les plus bruyants et les plus venteux des jeux principaux – comme vous pourrez le constater grâce à l’utilisation judicieuse de Babymetal dans la bande-annonce de Tiny Tina’s Wonderlands. Pour les non-initiés, Tiny Tina a volé la vedette dans le meilleur DLC de Borderlands 2, Assault on Dragon Keep. Le monde s’est radicalement transformé devant vous lorsque Tina a improvisé des changements radicaux dans son rôle de maître de donjon, et après 150 heures de tournage de numéros de Badass Skags, c’est exactement le nettoyant pour le palais dont nous avions tous besoin. Nous nous attendons à ce que le quatrième mur se brise et que les sourcils bougent de ce long métrage, et à en juger par le solo de luth dans la bande-annonce susmentionnée, nous ne sommes pas loin.

Rituel Sker (Date de sortie : été 2022)



Maid of Sker de 2020 a trouvé le statut de culte avec son horreur de qualité vraiment assez bouleversante basée dans un hôtel britannique, et aussi avec tous les pistolets qu’il vous a donnés pour tirer avec des choses bouleversantes. Sker Ritual est sa suite, et avec les bases du folklore anglais déjà posées par le développeur Wales Interactive, cette fois, le rythme s’accélère un peu grâce à son cadre FPS de survie en coopération. Les Quiet Ones ont une ouïe fine – ironique, n’est-ce pas – donc ce ne sera pas un Reskin Left 4 Dead, mais quelque chose de plus réfléchi et furtif. Le petit studio gallois a vraiment le don de faire venir des créateurs talentueux, et avec les développeurs de SOMA et Battlefield 1 au générique du jeu précédent, nos attentes sont élevées.

IGI Origins (Date de sortie : à confirmer 2022)



Vous vous souvenez peut-être ou non de Project IGI, un jeu de tir de 2000 avec un focus furtif inhabituel pour l’époque, et un plaisir de vous attacher à des tyroliennes qui n’a jamais été égalé. Le fait est qu’IGI Origins espère que vous vous en souviendrez, sinon à quoi sert ce nom ? Se déroulant comme une préquelle de l’original, Origins vous plonge dans la guerre froide vers 1980. En utilisant votre formation SAS et MI6, c’est à vous d’éviter un conflit total en entreprenant ce qui ressemble aux opérations les moins secrètes de l’histoire militaire . Les tyroliennes ne manqueront pas de relever la tête, et si vous vous demandez ce que représente IGI, c’est « j’y vais ». L’an 2000, mesdames et messieurs.

Écrit par Phil Iwaniuk au nom de GLHF.