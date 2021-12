Meilleurs jeux gratuits sur Nintendo Switch 2021

Meilleur

jeux gratuits sur Nintendo Switch iMore 2021

Les meilleurs jeux Nintendo Switch coûtent généralement 50 $ ou plus, ce qui signifie qu’il peut être coûteux de constituer une bonne collection. Pendant que vous économisez pour plus, vous pouvez découvrir certains des meilleurs jeux gratuits sur Nintendo Switch. Beaucoup d’entre eux sont des titres adaptés aux familles qui incluent des microtransactions, vous pouvez donc consulter notre guide sur la configuration du contrôle parental sur Nintendo Switch pour empêcher vos enfants de faire des achats indésirables.

Favori en vedette : Fortnite – Nintendo Switch



Ce jeu de bataille royale très populaire permet à jusqu’à 100 personnes de se battre pour être les derniers debout tout en faisant équipe avec des amis localement et en ligne. Construisez des forts, détruisez la protection de vos adversaires et rassemblez des ressources dans le vaste monde utilisé pour fabriquer des armes. Le jeu publie constamment de nouveaux contenus, y compris de grands événements croisés avec le MCU et Star Wars.

Gratuit sur Nintendo

Jeu déroutant : Gemmes de guerre



Choix du personnel

Les créateurs des jeux Puzzle Quest sont à l’origine de ce RPG de correspondance de gemmes, où vous collecterez des centaines de troupes avec leurs propres sorts que vous pourrez utiliser dans des matchs PvP et des événements hebdomadaires. Terminez des centaines de quêtes réparties dans 30 zones pour gagner des récompenses et de nouveaux héros.

Gratuit sur Nintendo

Nouveau type : Pokémon Unite



Construisez votre équipe pour la bataille

Pokémon Unite évite la formule traditionnelle de la franchise pour un MOBA. Ici, vous contrôlerez directement un Pokémon dans une équipe et vous engagerez dans des batailles 5v5, en utilisant des capacités et une stratégie uniques pour vaincre l’équipe ennemie. Mieux encore, vous n’avez pas à payer pour collectionner et vous amuser.

Gratuit sur Nintendo

Joyeux anniversaire : Super Mario Bros. 35



Lancé pour célébrer le 35e anniversaire de Mario, le jeu Battle Royale vous permet d’affronter 34 autres joueurs en parcourant des niveaux classiques et en battant des ennemis. Votre succès vous donne plus de temps tout en envoyant des ennemis sur les cartes de vos adversaires jusqu’à ce qu’ils soient submergés. Le jeu n’est disponible que jusqu’au 31 mars, alors n’hésitez pas !

Gratuit sur Nintendo

Sortez les poubelles : Tetris 99 – Nintendo Switch



Rejoignez des batailles à 99 joueurs où vos réflexes et votre stratégie seront mis à l’épreuve alors que vous essayez d’effacer les blocs de votre écran et envoyez des blocs de déchets pour obstruer les tableaux de vos adversaires. Accomplir des missions quotidiennes débloquera des thèmes pour personnaliser l’apparence de votre jeu. Vous pouvez également jouer hors ligne pour perfectionner vos compétences ou faire équipe avec un ami contre l’ordinateur.

Gratuit sur Nintendo

Tireur stylé : Rogue Company



Rejoignez les agents d’élite de Rogue Company dans ce jeu de tir tactique à la troisième personne en 4v4, où vous atteindrez des objectifs comme l’extraction ou la démolition dans divers modes de jeu. Chaque agent a ses propres compétences et une variété d’armes et de gadgets qu’il peut utiliser pour sauver la situation et être payé.

Gratuit sur Nintendo

Magie de combat : Spellbreak



Choisissez parmi l’une des six classes de battlemage avec leurs propres styles de jeu et talents alors que vous combattez sur des îles flottantes et explorez le monde à la recherche d’un moyen de vaincre ceux qui ont interdit la magie. Formez un groupe pour participer à la bataille royale, en cherchant sur la carte des équipements cachés et des runes qui vous donneront un avantage.

Gratuit sur Nintendo

Thérapie par les énigmes : Color Zen



Mettez vos écouteurs et écoutez la bande-son immersive du musicien électronique Steve Woodzell tout en utilisant les commandes intuitives du jeu pour faire correspondre les couleurs et gagner les 460 niveaux du jeu. Il n’y a pas de points à gagner ni de pénalités en cas d’échec, vous pouvez donc simplement vous détendre et jouer à votre rythme.

Gratuit sur Nintendo

Club de combat : Fantasy Strike par Sirlin Games – Nintendo Switch



Fantasy Strike se concentre davantage sur la stratégie que sur les attaques combo difficiles à exécuter, c’est donc une excellente passerelle vers les jeux de combat. Combattez une série d’adversaires IA en mode arcade, testez vos compétences dans un défi quotidien de survie sans fin ou participez à des tournois à huit pour améliorer votre classement. Tous les personnages sont libres de jouer, vous n’aurez donc pas besoin de payer ou de broyer pour en débloquer de nouveaux.

Gratuit sur Nintendo

Jouez au dieu : SMITE – Nintendo Switch



Les fans de mythologie peuvent choisir de jouer l’un des plus de 100 dieux, dont Zeus, Loki et Sun Wukong dans ce MOBA, où vous utiliserez vos capacités divines pour participer à des combats rapprochés. Les outils d’achat automatique et de niveau automatique facilitent l’accès au jeu si vous n’avez pas beaucoup d’expérience avec le genre, tandis que les concurrents sérieux peuvent viser une place au sommet des plus de 35 millions de joueurs du jeu.

Gratuit sur Nintendo

Tactiques de teambuilding : Arena of Valor



Choisissez parmi une liste de près de 40 héros représentant plusieurs rôles et affrontez-vous dans une variété de modes de jeu, notamment 1v1 et 5v5. Le combat d’arène vous permettra de tester vos compétences sur une grande variété de cartes avec des matchs intenses et rapides. Rejoignez une guilde pour pouvoir jouer avec vos amis et joueurs du monde entier.

Gratuit sur Nintendo

Pleine inclinaison : The Pinball Arcade



Vous n’aurez pas besoin d’une poche pleine de pièces pour jouer à ce jeu, qui propose une version numérique de plus de 35 vrais flippers avec des thèmes tels que Ghostbusters, Star Trek et Doctor Who. Complétez localement ou en ligne à l’aide du commutateur en mode portable, sur table ou connecté à un contrôleur

Gratuit sur Nintendo

Démarrez vos moteurs : Rocket League – Nintendo Switch



Jusqu’à huit joueurs peuvent s’affronter dans ce jeu de football en voiture. Aiguisez vos compétences pour améliorer votre classement et gagner des titres. Vous voudrez également collectionner des véhicules allant du Ford F-150 à la DeLorean de Retour vers le futur. Le jeu peut être joué sur plusieurs plates-formes, vous pouvez donc défier vos amis, quelle que soit la console dont ils disposent.

Gratuit sur Nintendo

L’offre la plus douce est gratuite

Vous n’avez pas à payer beaucoup d’argent pour obtenir un nouveau jeu pour votre Nintendo Switch. Fortnite est en tête de notre liste des meilleurs jeux gratuits sur Nintendo Switch car il offre une grande flexibilité pour montrer votre créativité tout en vous donnant également la chance de rencontrer certains de vos personnages préférés de films et de jeux.

Si vous voulez quelque chose de nouveau par rapport à la formule traditionnelle des jeux Pokémon, alors Pokémon Unite est une excellente option, amenant tous les Pokémon classiques dans un tout nouveau genre, avec cinq joueurs dans chaque équipe dans une arène de combat en ligne multijoueur, ou MOBA.

Si vous préférez les RPG aux batailles royales, Gems of War est une excellente option. La profondeur de son gameplay stratégique et la publication constante de nouveau contenu vous feront revenir chaque jour pour trouver de nouvelles façons de remporter la victoire. Tetris 99 est un autre excellent choix, pimentant le jeu de puzzle classique pour vous permettre de rivaliser avec les autres tout en perfectionnant vos propres compétences. Comme tous ces jeux sont gratuits, vous pouvez toujours essayer autre chose sur cette liste si vous n’en aimez pas un !