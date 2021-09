Meilleurs jeux Halo : classement de la série principale devant Halo Infinite

La plus grande franchise de Microsoft est Halo, une série créée par Bungie et maintenant développée en interne chez 343 Industries. La série de science-fiction principalement sur une bataille en cours entre l’humanité et l’extraterrestre Covenant a un passé long et riche en histoires, et la franchise a vu de nombreuses entrées populaires et appréciées au fil des ans.

Avec Halo Infinite dont la sortie est prévue pour décembre, nous revenons sur la série Halo dans son ensemble et classons la franchise FPS principale. Cette liste ne couvre que les principaux jeux FPS, pas des ramifications comme Spartan Strike ou le jeu d’arcade Fireteam Raven. Nous n’incluons pas non plus la série Halo Wars, bien qu’elle soit idéale pour ceux qui veulent plus de contexte d’histoire sur Infinite. Et bien que Halo: The Master Chief Collection soit absolument le meilleur moyen de jouer à Halo en 2021, il ne figure pas non plus sur cette liste car il s’agit d’un package de compilation au lieu d’un jeu. Vous pouvez également vous inscrire au Game Pass Ultimate pour jouer à tous les jeux Halo principaux ainsi qu’à de nombreux spin-offs.

7. Halo 5 : Gardiens

Halo 5 de 2015 est la dernière entrée de la série principale

Le dernier jeu principal Halo est Halo 5: Guardians, sorti en 2015 pour Xbox One. Avant la sortie du jeu, Microsoft a lancé une campagne marketing élaborée dans laquelle les fans ont été amenés à croire que Master Chief pourrait en fait être le méchant. Dans l’histoire, Chief est traqué par un nouveau Spartan nommé Agent Jameson Locke, et la campagne s’éloigne en fait de Chief et vous permet de jouer le rôle de Locke dans la majorité des missions. Cependant, beaucoup ont estimé que le marketing avait exagéré le scénario, ce qui n’a pas porté ses fruits comme certains fans auraient pu le souhaiter. Pourtant, la campagne était passionnante, avec son histoire tissant de nombreux fils et emmenant les joueurs dans de nouveaux endroits. Les niveaux de la campagne ont également été conçus pour être plus ouverts, avec des joueurs plus libres de choisir leur propre chemin à travers l’environnement. Malheureusement, Halo 5 ne prenait pas en charge l’écran partagé, Microsoft citant des données que la plupart des gens ne jouent tout simplement pas de cette façon. Cela dit, les commentaires sont venus rapidement, et bien que Halo 5 n’ait jamais ajouté d’écran partagé, cela a incité le studio à promettre que les futurs jeux Halo – comme Halo Infinite – prendront effectivement en charge l’écran partagé.

Pour le multijoueur, la grande nouveauté du mix était Warzone, un mode de style MOBA à grande échelle qui mélangeait PvE et PvP. Le mode a été généralement bien accueilli, bien qu’une partie du public se soit plaint de son utilisation des packs Req, qui permettaient aux joueurs de dépenser de l’argent réel pour débloquer des objets dans le mode. Une autre innovation pour Halo 5 multijoueur était son système d’escalade, qui permet aux joueurs de se déplacer plus librement à travers les cartes en sautant par-dessus les rebords et les murs d’escalade. Cela introduit un nouveau niveau de vitesse et de verticalité dans Halo, et c’est quelque chose qui est mis en avant avec Halo Infinite.

6. Halo 3 : ODST

ODST a commencé comme un petit projet et est devenu un jeu complet

2009 Halo 3: ODST a été initialement conçu comme un type de jeu de bridge entre Halo 3 et Halo Reach, mais il s’est transformé en un produit complet qui reste un favori pour de nombreux fans de Halo. L’histoire suit les membres du groupe Orbital Drop Shock Trooper (ODST), qui sont exprimés dans le jeu par Nolan North, Alan Tudyk, Nathan Fillion, Tricia Helfer et Adam Baldwin. Vous incarnez le Rookie, et après un atterrissage qui a mal tourné, c’est à vous de rassembler les indices sur ce qui s’est passé alors que vous essayez de retrouver vos coéquipiers à New Mombasa. Dans un grand changement pour la série, votre personnage n’est pas un super-soldat cybernétiquement amélioré, mais plutôt un combattant régulier, même s’il s’agit d’un niveau élite, ce qui nécessite donc un style de jeu plus stratégique. Halo 3: ODST est également connu pour ses qualités visuelles de type film noir et ses palettes de couleurs plus sombres dans l’ensemble.

Côté multijoueur, la grande et mémorable innovation de Halo 3: ODST était le mode Firefight. Dans son mode de style Horde, les Spartiates se battent pour rester en vie le plus longtemps possible en tant que vagues d’ennemis de plus en plus difficiles. Les joueurs peuvent utiliser Skulls pour rendre l’expérience plus difficile et/ou unique, et le mode prend en charge la coopération sur canapé et le multijoueur en ligne.

Avec Halo 3: ODST, ce qui a commencé comme un projet à petite échelle est devenu un jeu de bonne foi qui est visuellement et tonalement distinct du reste de la série, et qui est à tout le moins mémorable.

5. Halo : Atteindre

Halo : Reach s’envole

L’un des jeux Halo les plus appréciés des fans à ce jour est le dernier que Bungie a créé avant de laisser Halo derrière lui, Halo: Reach de 2010 est une préquelle du jeu Halo original. Il met les joueurs dans la peau non pas de Master Chief mais de Noble Six, un membre anonyme de la Noble Team. Cela fait partie de ce qui a rendu Reach si excitant, rafraîchissant et mémorable. L’histoire, aussi, a pris un ton plus sombre. Quiconque a lu le roman Halo original, Halo: The Fall of Reach, savait comment cela se terminerait, mais. c’est un grand changement par rapport à l’approche “Le chef sauve la journée” des autres jeux, et son histoire était plus personnelle. Également du côté de la campagne, Reach a introduit les combats aériens spatiaux, un nouveau mécanisme passionnant qui a littéralement élevé l’action des jeux précédents de la franchise. Le multijoueur dans Halo: Reach était aussi bon que jamais, et il a mélangé les choses avec un tout nouveau mode appelé Invasion où une équipe d’élites essaie de pénétrer dans une forteresse spartiate. Halo: Reach n’est pas le meilleur jeu Halo, mais c’est toujours l’un des jeux que les gens désignent comme un moment de signature pour la série en ce qui concerne son histoire unique et qu’il s’agissait du dernier jeu créé par Bungie.

4. Halo 4

Avec Halo 4, le développement s’est déplacé vers les 343 industries de Microsoft

Halo 4 a marqué un changement majeur pour la série Halo, car il s’agissait de la première entrée de la série principale développée par 343 Industries après avoir pris le contrôle de la franchise, Bungie partant pour Destiny. Beaucoup de pression a été exercée sur 343 pour offrir quelque chose d’excitant et mettre sa propre empreinte sur la franchise tant aimée, mais le jeu n’a pas réussi dans toutes les catégories. Alors que le mode histoire était généralement bien accueilli pour son récit captivant impliquant les nouveaux Prometheans, le mode multijoueur – considéré par beaucoup comme le pain et le beurre de la franchise – n’a pas eu le même succès. Il a été critiqué dans certains cercles pour avoir emprunté des mécanismes à d’autres tireurs populaires – avec des chargements et des sprints (halètement) – au lieu de tracer son propre chemin. Pourtant, Halo 4 a été un énorme succès commercial et a aidé à montrer que 343 n’imitait pas simplement Bungie.

3. Halo 3

Halo 3 reste un favori des fans pour beaucoup

Halo 3 est sorti en septembre 2007 après une campagne marketing mémorable qui demandait aux fans de « croire ». Les fans ont en fait eu leur premier crack à Halo 3 grâce à… Crackdown. Oui, Microsoft a inclus l’accès bêta à Halo 3 avec sa nouvelle adresse IP, Crackdown. Le jeu est officiellement sorti en septembre 2007 avec un grand succès, rapportant 170 millions de dollars de revenus le premier jour et 300 millions de dollars la première semaine. Il est devenu l’un des jeux les plus vendus de 2007, ce qui a été une réalisation notable étant donné que d’autres jeux de renom comme Call of Duty 4: Modern Warfare et Rock Band sont également sortis cette année-là. Les critiques ont généralement apprécié Halo 3, beaucoup faisant l’éloge de son système Forge qui allait devenir l’un des éléments les plus déterminants de la franchise. Dans Forge, les joueurs peuvent créer leurs propres cartes et modes, prolongeant ainsi le cycle de vie et l’attrait du jeu, et ce type de contenu généré par les utilisateurs était en avance sur son temps. Burnie Burns de Rooster Teeth a utilisé Forge pour créer le mode Grifball préféré des fans, par exemple, qui deviendrait un mode officiel dans les jeux Halo suivants.

2. Halo 2

Halo 2 fait avancer la série sur Xbox Live

Bungie a suivi Combat Evolved avec Halo 2 en 2004, et ce fut un autre succès majeur. L’un des éléments les plus déterminants de Halo 2 était son multijoueur en ligne via Xbox Live, qui était un tout nouveau service à l’époque. Alors que le jeu a fait des progrès dans le domaine du multijoueur et a présenté aux fans une nouvelle façon de jouer et de tester leurs compétences contre le monde, le mode campagne reste un point sensible pour beaucoup. En raison de divers problèmes, y compris des contraintes de temps, Bungie n’a pas pu réaliser sa vision complète. Et avec une date limite qui approchait, l’équipe a décidé de mettre fin aux choses sur un cliffhanger, mettant en place le prochain Halo 3 quelques années plus tard – bien que cela ait conduit à une citation finale très mémorable. Halo 2 est également remarquable car il s’agit du dernier jeu à arriver sur PC en mode natif, la franchise s’orientant vers une stratégie de sortie sur console uniquement pendant de nombreuses années (mais pas pour toujours, nous en parlerons plus tard). Le jeu a également introduit le double maniement d’armes dans l’univers Halo, qui se sont depuis succédé au fil des ans.

1. Halo : le combat a évolué

Où tout a commencé

Le jeu qui a tout déclenché. Halo : Combat Evolved est sorti en novembre 2001 en tant que titre de lancement de la Xbox originale. Alors que les jeux FPS sur console sont désormais populaires, cela n’a pas toujours été le cas, et Bungie’s Halo a été un pionnier. Microsoft aurait perdu des milliards de dollars sur la Xbox OG, mais Halo était un titre révolutionnaire qui allait devenir l’un des plus reconnaissables et emblématiques de tous les jeux. Halo: Combat Evolved fait partie du Gaming Hall of Fame, comme il se doit, et en plus d’avoir une campagne mémorable qui a présenté le monde à Master Chief, Halo: Combat Evolved comportait un mode multijoueur en écran partagé. C’était avant le lancement de Xbox Live, donc jouer ensemble signifiait être physiquement ensemble, et beaucoup se souviennent encore avec émotion de ces moments, y compris nous.

