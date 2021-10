Meilleurs jeux Marvel à jouer en 2021

De la faillite au milieu des années 1990 à la puissance mondiale de la marque, le parcours de Marvel au sommet de la chaîne alimentaire de la propriété intellectuelle a été une saga pour les âges. Grâce à la domination de la culture pop par l’univers cinématographique Marvel, les plus grands héros de la maison des idées sont à nouveau des noms familiers, ainsi que le matériau idéal pour les adaptations de jeux vidéo. Le retour de Marvel à la célébrité du jeu vidéo n’a pas été tout à fait fluide, mais cela a été des obstacles sur la route dans un voyage autrement passionnant dans le mystère.

Avec plusieurs jeux tels que Guardians of the Galaxy, Wolverine et Midnight Suns à l’horizon, voici un aperçu des meilleurs jeux Marvel auxquels vous pouvez jouer en ce moment, répertoriés sans ordre particulier.

Iron Man VR de Marvel

Cela peut être un choc, mais si vous n’avez pas quelques milliards de dollars sur votre compte bancaire, un esprit de génie et une entreprise qui produit régulièrement une technologie à la pointe de la science, il est fort probable que vous ne être Iron Man. La bonne nouvelle est qu’il existe une alternative moins chère, plus sûre et plus numérique sous la forme d’Iron Man VR sur PlayStation VR. En vous donnant un accès complet à la combinaison emblématique du milliardaire philanthrope playboy, Iron Man VR est une tranche brillante d’action de haut vol et de répulsif à la première personne.

Voler est un frisson, les batailles sont dominées par le son de démarrage révélateur de la technologie des répulseurs, et le snark de marque de Tony Stark vous fait vous sentir comme un véritable super-héros combattant des chances impossibles dans cette vitrine PSVR.

Lego Marvel Super Héros 2

Vous savez toujours exactement ce que vous obtenez avec un jeu Lego, et Lego Marvel Super Heroes 2 n’était pas prêt à basculer complètement quand il s’agissait de réunir le groupe de bandes dessinées pour une autre plongée dans l’action à succès, mais il y en avait au moins un mécanique de jeu intéressante proposée. Traveller’s Tales a une fois de plus fourni une solide exploration de l’univers Marvel qui était rempli de toutes sortes de gags burlesques, d’environnements destructibles et d’un casting de taille obscène.

Le grand attrait ici était la capacité de manipuler le temps et un mode de combat compétitif à quatre joueurs, ainsi que de nombreux services de fans tirés de plusieurs époques et dimensions de bandes dessinées. Un plat réconfortant pur et simple mettant en vedette la marque danoise toujours populaire, Lego Marvel Super Heroes 2 est toujours une plongée satisfaisante dans un territoire familier et amusant. Lego Marvel Super Heroes 2 est disponible sur toutes les consoles et PC modernes.

Spider-Man de Marvel

Pendant une grande partie des années 2010, Spider-Man était absent des consoles. Après que le jeu lié au film Amazing Spider-Man 2 ressemblait plus à Peter Parkham City qu’à une véritable célébration de la toile qui avait été un grand tirage dans les précédents jeux Spidey, un changement radical était nécessaire pour amener le mur-crawler retour aux ligues de jeux vidéo. Entrez dans Sunset Overdrive et le développeur de Ratchet & Clank, Insomniac Games, un studio qui a simplement compris qui est Spider-Man et a utilisé cette compréhension du personnage pour créer ce qui est sans doute la version définitive du personnage.

Se balancer à travers Manhattan se sentait mieux que jamais, il y avait une galerie de voyous qui vous poussait à vos limites, et toute l’expérience était enveloppée dans une histoire à la fois excitante, sérieuse et déchirante. Cela seul aurait fait du matériel de jeu de l’année lorsque Spider-Man est sorti en 2018, mais Insomniac est allé plus loin en étoffant New York avec des dizaines d’activités supplémentaires sur le Web, des dizaines de costumes de collection et post-lancement DLC qui a eu des répercussions percutantes sur le webhead préféré de tout le monde. Marvel’s Spider-Man est disponible sur PS4, et un remaster PS5 a été lancé aux côtés de la console l’année dernière (Attention : le modèle de personnage de Peter Parker est complètement différent dans le remaster).

Spider-Man de Marvel : Miles Morales

Insomniac s’est fixé une barre haute avec son premier jeu Spider-Man, et chargé de suivre ce succès avec un jeu de lancement PS5 fin 2020, le studio avait du pain sur la planche. Miles Morales n’a pas pris beaucoup de risques en termes de gameplay, mais le changement de héros a fait bouger les choses, car l’approche de Miles à la lutte contre le crime à New York était une célébration électrique du pouvoir et de la croissance.

Armé d’un arsenal de capacités choquantes, jongler avec ses propres problèmes personnels et survivre aux obstacles les plus périlleux a contribué à faire des débuts de Miles dans le rôle principal un moment mémorable. Il a également fait l’un des meilleurs jeux de lancement PS5. Alors que Miles Morales est une expérience plus courte que le Spider-Man original de Marvel (pensez à Uncharted: Lost Legacy par rapport à Uncharted 4), c’est une aventure passionnante du début à la fin.

Marvel Ultimate Alliance 3: L’Ordre Noir

De loin le crossover le plus ambitieux de l’ère du jeu vidéo, la résurrection par Raven Software de l’Ultimate Alliance des super-héros a plus que tenu sa promesse d’une expérience d’action démesurée. Prenant le point de vue de la signature des jeux précédents et amplifiant la chasse au butin pour garder les joueurs engagés, Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order a eu de nombreux moments mémorables, des équipes et des confrontations cataclysmiques dans un jeu qui n’a laissé presque aucun coin de la Marvel Univers intact. Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order est une exclusivité Nintendo Switch, et c’est particulièrement bien comme expérience de coopération sur un canapé. Il est facile de se lancer et la grande variété de héros parmi lesquels choisir – chacun avec ses propres mouvements distincts – en fait une aventure hautement rejouable.

Les Vengeurs de Marvel

Il est indéniable que Marvel’s Avengers a eu une route cahoteuse après son lancement, mais 2021 s’est avéré être un tournant pour le jeu ambitieux mettant en vedette Earth’s Mightiest Heroes. Des correctifs constants ont affiné le gameplay, le développeur Crystal Dynamics a régulièrement déployé des événements limités dans le temps, et cette année, la dernière extension, War for Wakanda, a ajouté une tranche substantielle de nouveau contenu au jeu qui comprenait Black Panther lui-même, le tout gratuitement.

Avec une liste plus large, la confirmation que Spider-Man se lancera dans les versions PS4 et PS5 du jeu cette année et ses récents débuts sur Xbox Game Pass, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour assembler des Avengers et aider à sauver la journée. Marvel’s Avengers est disponible sur PlayStation, Xbox et PC.

Marvel Puzzle Quête

La seule chose plus puissante que l’univers Marvel est sans doute l’héritage de Puzzle Quest, une série bien-aimée de jeux de match-trois qui est à la fois facile à prendre en main et difficile à maîtriser. Combiner les deux propriétés ? C’était un génie au sommet de la manie Marvel, car chaque jeu verrait un trio de héros affronter des méchants emblématiques tout en se frayant un chemin à travers des piles de gemmes infinies. Ce qui a fait ressortir cette incarnation particulière, c’est à quel point elle ressemblait à un jeu de super-héros avec des attaques combinées, des bonus basés sur les couleurs et une approche tactique construite autour d’une liste de centaines de personnages.

Constamment stimulant avec son gameplay stratégique addictif, Marvel Puzzle Quest est une équipe titanesque pour les âges. Marvel Puzzle Quest est disponible sur consoles, PC et appareils mobiles.

Marvel ultime contre Capcom 3

Une décennie après sa première sortie, et il est toujours difficile de voir exactement ce qui se passait dans un match Ultimate Marvel contre Capcom 3 du point de vue d’un étranger… mais il est indéniable que le chaos visuel était un bave-knocker pour le âge. Jetant les plus grands héros et méchants de Marvel aux bagarreurs chevronnés de l’univers Capcom, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 est un jeu de combos à haut risque et à haute récompense qui s’imprégneront de vos rétines à chaque attaque flashy.

Chaque personnage se sentait distinct, le passage à des techniques de rendu plus modernes a conservé la superbe animation des jeux précédents, et le nombre de modifications substantielles du gameplay en a fait le jeu de combat Marvel définitif des années 2010.

