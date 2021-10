Meilleurs jeux multijoueurs en ligne pour Nintendo Switch 2021

Meilleur

La Nintendo Switch est dans la nature depuis un certain temps maintenant, et nous avons vu des jeux vraiment fantastiques sortir depuis son lancement en 2017. Malheureusement, la Switch a été un peu légère en ce qui concerne les jeux prenant en charge le multijoueur en ligne. . Alors que nous espérons voir bientôt de nouveaux jeux, voici quelques-uns des meilleurs jeux Nintendo Switch avec multijoueur en ligne disponibles dès maintenant.

★ Coup de coeur : Super Smash Bros. Ultimate pour Nintendo Switch



Le jeu de société multijoueur par excellence est enfin sur la Nintendo Switch. Bien que vous puissiez profiter du chaos de bagarres pouvant accueillir jusqu’à huit joueurs avec des joueurs locaux sur le canapé, le mode en ligne est de loin le meilleur moyen de tester vos compétences Smash avec des joueurs du monde entier. Vous pouvez jouer pour le plaisir et rire à tout moment, ou vous pouvez essayer de gravir les échelons et de jouer contre des adversaires de plus en plus coriaces avec une variété de règles différentes.

Attrapez-les tous avec des amis : Pokémon Sword and Shield pour Nintendo Switch



Pokémon Sword and Shield est l’entrée la plus multijoueur de la série principale à ce jour. En plus de la campagne solo et du combat contre d’autres entraîneurs en ligne, vous pouvez faire équipe avec des amis pour capturer des Pokémon gargantuesques Dynamax et Gigantamax dans des batailles Max Raid.

Levez-vous ensemble pour chasser des monstres : Monster Hunter Rise pour Nintendo Switch



Les monstres se déchaînent et seuls vous et vos amis pouvez les empêcher de détruire le village de Kamura. Chassez des monstres géants, sculptez leurs peaux et utilisez-les pour forger de puissantes armes et armures pour vous aider à sauver votre maison. Pour la première fois dans la série Monster Hunter, vous pouvez amener votre compagnon Palico en multijoueur ainsi que le nouveau compagnon Palamute, ce qui signifie que vous pouvez avoir jusqu’à 4 joueurs et 4 partenaires PNJ pour un total de huit chasseurs à la fois.

Wario est de retour ! : WarioWare : Rassemblez-vous ! pour Nintendo Switch



Si vous cherchez un jeu de société fou pour jouer avec vos amis, ne cherchez pas plus loin que WarioWare : Get it Together ! Avec plus de 200 mini-jeux et 14 personnages jouables, ce jeu vous fera rire, vous et vos amis, pendant des heures en mode solo et multijoueur.

Trouvez l’imposteur ! : Parmi nous pour Nintendo Switch



Parmi nous est un jeu de déduction sociale où vous et vos coéquipiers êtes bloqués sur un vaisseau spatial brisé avec un imposteur meurtrier caché parmi vous. Votre objectif est de réparer votre vaisseau avant que les imposteurs ne sabotent vos efforts et ne vous tuent. Avec jusqu’à 15 joueurs à la fois en ligne et en Wi-Fi local, découvrir qui sont les imposteurs sera difficile et parfois hilarant.

Obtenez votre encre ! : Splatoon 2 pour Nintendo Switch



Quand il s’agit de lancer un jeu avec des amis, l’une des meilleures options devrait être Splatoon 2. Vous pouvez vous réunir avec trois autres amis et affronter une autre équipe de quatre dans une guerre de territoire, une bataille d’éclaboussures pour tout couvrir vous pouvez avec de l’encre. L’équipe avec la plus grande surface revêtue de sa couleur est la gagnante.

Battle royale avec du fromage : Fortnite pour Nintendo Switch



En tant que roi des jeux de style bataille royale, Fornite a une base de joueurs incroyablement robuste. Cela signifie que vous n’attendrez jamais que les gens jouent avec vous. Vous pouvez également rejoindre n’importe lequel de vos amis sur à peu près n’importe quelle autre plate-forme, à moins, bien sûr, que vos amis ne jouent sur PS4. Si vous voulez vous lancer dans une bataille royale passionnée, Fortnite sera votre incontournable sur Nintendo Switch. La meilleure partie? Fortnite est libre de jouer !

Une nouvelle version d’un ancien favori : Mario Kart 8 Deluxe pour Nintendo Switch



Mario Kart est un pilier du multijoueur. La seule différence est que plutôt que d’allumer le canapé et de crier après votre ami qui vient de vous éplucher une banane, vous pouvez lui crier dessus dans votre casque. Mario Kart est un jeu de tueur à lui tout seul. Il se trouve également qu’il dispose d’un excellent multijoueur et d’une solide communauté de joueurs. Si la course est votre sac, cela vaut bien le prix.

Football automatique : Rocket League pour Nintendo Switch



Que diriez-vous de combiner course et football ? Rocket League fait exactement cela et le fait très bien. Si vous voulez un gameplay frénétique et exagéré, alors Rocket League est probablement pour vous. De plus, c’est multiplateforme, il y a donc toujours un tas de personnes à défier.

Mine entre potes : Minecraft pour Nintendo Switch



Ce n’était qu’une question de temps avant que Minecraft ne se dirige vers le Switch. À peu près la seule plate-forme sur laquelle Minecraft n’est pas est Etch-a-Sketch. Vous et vos amis pouvez plonger profondément sous terre pour extraire des ressources précieuses ou rester au sommet pour construire la forteresse de vos rêves. Tout comme Rocket League, Minecraft est multiplateforme, il existe donc une énorme communauté de personnes avec qui interagir si vous le souhaitez. Il a également l’une des méthodes les plus simples pour que vos amis rejoignent votre jeu en ligne.

Sauvez les villageois : Minecraft Dungeons pour Nintendo Switch



Minecraft Dungeons est un robot d’exploration de donjons coopératif situé dans l’univers Minecraft. Formez un groupe de quatre joueurs maximum en ligne ou localement et lancez-vous dans une quête pour sauver le monde du maléfique Arch-Illager. Explorez des niveaux inspirés des biomes emblématiques de Minecraft. Combattez des ennemis classiques comme les Zombies, les Creepers et les Endermen pour acquérir un équipement puissant qui peut transformer votre personnage en un guerrier imparable ou un puissant sorcier. Le meilleur de tous? Minecraft Dungeons prend en charge le jeu croisé entre Nintendo Switch, Xbox, PS4 et PC.

Retour à Sanctuary : Diablo III Eternal Collection pour Nintendo Switch



Diablo III Eternal Collection est enfin la voie à suivre pour ceux qui ont toujours voulu jouer à Diablo sur une console Nintendo. La collection éternelle contient toutes les mises à jour et DLC passés, y compris la classe Nécromancien. Il vous permet de jouer en ligne avec jusqu’à trois autres personnes pendant que vous plongez dans les sombres donjons de Sanctuary et combattez les démons les plus immondes de l’enfer.

Le monde a besoin de héros : Overwatch — Édition légendaire pour Nintendo Switch



Overwatch est un jeu de tir à la première personne multijoueur en ligne, basé sur une équipe, mettant en vedette un casting diversifié de héros et de méchants. Choisissez votre héros et rejoignez le combat pour défendre ou capturer des objectifs dans des matchs 6v6. En plus des matchs classés, le mode Arcade a rempli des types de matchs personnalisables et les événements saisonniers PvE où vous affolez des hordes d’ennemis avec vos amis.

Rendez-moi visite : Animal Crossing : New Horizons pour Nintendo Switch



Sorti en 2020, Animal Crossing: New Horizons est unique sur cette liste en ce sens que son jeu en ligne multijoueur est entièrement pacifique. Visitez d’autres villes, déterrez des fossiles, cueillez des fruits, parlez à de charmants villageois animaux, plantez des fleurs et partagez de jolis motifs avec vos amis, le tout sans avoir besoin d’être dans la même pièce. Il est encore tôt, mais il semble également naturel qu’Animal Crossing: New Horizons se retrouve avec une économie animée de villageois en ligne et de commerce de fruits.

Chassez des générations de monstres : Monster Hunter Generations Ultimate pour Nintendo Switch



Célébrez l’histoire de la série Monster Hunter avec Monster Hunter Generations Ultimate. Rassemblez vos amis pour former un groupe de quatre chasseurs pour traquer des monstres redoutables en multijoueur en ligne et local. Avec une liste de plus de 100 monstres, des ensembles de mouvements personnalisables, des centaines d’armes et d’armures à broyer et pouvoir jouer en tant que chats ? Ce jeu de chasse à l’action vous gardera accro pendant des mois.

Dominez avec style : Apex Legends — Champion Edition pour Nintendo Switch



Apex Legends est un jeu de tir à la troisième personne Battle Royale. Vous incarnez une galerie de mercenaires, de pirates et de hors-la-loi luttant pour leur survie dans le sport sanglant connu sous le nom d’Apex Games. Choisissez parmi une liste de 16 légendes dotées de capacités uniques, rejoignez une équipe de trois joueurs et combattez dans des batailles épiques pouvant supporter jusqu’à 60 joueurs en ligne.

Profitez de certains des meilleurs jeux Nintendo Switch en ligne avec des amis

De nos jours, le multijoueur en ligne est plus essentiel que jamais pour jouer. Alors que les anciennes consoles Nintendo avaient beaucoup de multijoueur local, Nintendo a adopté la scène en ligne ces dernières années. Un de ces titres est Super Smash Bros. Ultimate. Le nombre impressionnant de personnages à jouer et de contenu à débloquer est absolument insensé. Quel jeu de combat connaissez-vous dans lequel Mario, Sonic the Hedgehog, Mega Man, Pac-Man, Terry Bogard de King of Fighters, Minecraft’s Steve et Sephiroth de Final Fantasy VII, parmi tant d’autres, se battent les uns contre les autres ? Avec des dizaines de scènes, des centaines de bandes sonores de jeux vidéo et divers modes de jeu auxquels participer, c’est sans aucun doute le plus grand jeu Super Smash Bros. jamais créé.

Pokémon Sword and Shield est également un solide jeu multijoueur dans la bibliothèque de Nintendo Switch. Ce jeu a quelque chose pour tout le monde – une longue campagne solo, des centaines de nouveaux Pokémon à attraper et à échanger avec des amis, et une fin de partie PVP addictive où vous pouvez créer l’équipe de Pokémon la plus puissante pour combattre d’autres entraîneurs en ligne.

Pour les titres tiers, je recommande fortement Monster Hunter Rise. Ce titre a des heures de contenu pour vous et vos amis à mordre à pleines dents. Vous pouvez changer les aspects de l’ensemble de mouvements de votre arme en fonction de votre style de jeu. Il présente les améliorations de la qualité de vie de Monster Hunter World. Il a des monstres cool inspirés de la mythologie japonaise à chasser, et vous montez des chiens adorables géants appelés Palamutes. De plus, il recevra bientôt une extension DLC massive appelée Monster Hunter Rise: Sunbreak, qui proposera plus de monstres à tuer et d’équipement à acquérir. C’est donc le meilleur moment pour vous et vos amis pour vous lancer dans la chasse.

