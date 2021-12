Meilleurs jeux Nintendo Switch à moins de 10 $ en 2021

La Nintendo Switch est connue pour avoir des jeux assez chers, car les titres propriétaires baissent rarement de prix, il est donc rare de trouver les meilleurs jeux Switch à moins de 10 $. Nintendo en propose, mais à quel point sont-ils vraiment bons ? Voici quelques-uns des meilleurs jeux Nintendo Switch que nous ayons trouvés dans cette gamme de prix.

Blaster Maître Zéro

Source : INTI CRÉE CO., LTD.

Blaster Master Zero vous ramène au bon vieux temps de la NES avec son style 8 bits et ses scènes d’action à défilement horizontal. Affrontez des boss et des donjons en tant que Sophia III, avec différentes armes et même vos amis.

Blaster Maître Zéro

Si vous êtes un fan des jeux de tir à défilement latéral de style rétro, Blaster Master Zero est le jeu qu’il vous faut. La grande variété de boss et de zones est basée sur le Blaster Master original.

GUERRES DE LA TERRE

Source : Un ou Huit

Ce jeu d’action en 2D vous permet de créer votre propre personnage alors que vous affrontez l’EBE pour protéger l’humanité. Choisissez la meilleure armure et les meilleures armes pour affronter les plus gros ennemis du jeu.

GUERRES DE LA TERRE

Dans une autre approche des catastrophes en 2020, personnalisez votre soldat ANTI pour défendre l’humanité contre l’horrible fléau des monstres EBE.

Super un saut de plus

Source : SMG Studio

Super One More Jump est un jeu de plateforme de style arcade, et le titre donne essentiellement le jeu. Avec plus d’une centaine de niveaux et de nombreux personnages différents, vous pouvez jouer seul ou avec des amis.

Super un saut de plus

Super One More Jump est facile à apprendre mais difficile à maîtriser. Essayez de naviguer dans les niveaux en chronométrant soigneusement vos sauts.

Tennis de face

Source : 10 tonnes

Voici un autre jeu où l’objectif est essentiellement dans le nom. Au fur et à mesure que vous traversez les plates-formes, votre objectif est de frapper chaque ennemi que vous voyez en face avec une balle de tennis. Profitez de ce jeu hilarant en affrontant des flics, des clowns et même des gens d’affaires ordinaires.

Tennis de face

C’est un jeu assez simple, direct mais amusant : frappez tous les ennemis que vous pouvez trouver avec une balle de tennis.

Frédéric : Résurrection de la musique

Source : Forever Entertainment

Ce jeu hilarant suit Fredric Chopin dans son voyage pour sauver la musique pour toujours. Vous devez affronter plusieurs personnes, vous battre en duel jusqu’à ce que vous deveniez le maître du piano.

Frédéric : Résurrection de la musique

Frédéric est de retour d’entre les morts pour sauver la musique en ramenant la créativité et en faisant tomber les musiciens d’entreprise.

Hauteurs impies

Source : mebius.

Unholy Heights vous suit, jouant le rôle du diable, pendant que vous percevez le loyer et protégez également vos locataires. Vous devez percevoir un loyer, améliorer les conditions de vie et vaincre tous les humains qui tentent de venir dans votre immeuble. Prenez soin de vos locataires de la pègre et protégez-les de ces humains embêtants.

Hauteurs impies

Percevoir un loyer tout en jouant avec le diable semble être le combo parfait. En tant que propriétaire maléfique ultime, travaillez à construire votre empire tout en combattant les intrus indésirables.

Shu

Source : Logiciel Coatsink

Alors que la tempête dévore le village Shu, vous courez pour essayer de vous sauver de la fin du monde. Avec 21 niveaux, 6 terres différentes et 10 personnages uniques pour rejoindre votre voyage, vous devez travailler avec ces étrangers pour vaincre la tempête.

Shu

Incarnant le titulaire Shu, vous essayez de survivre à la fin de tout alors qu’une tempête anéantit votre village. Plus vous sauvez de survivants, plus vous débloquerez de capacités spéciales.

Méganoïde

Source : pixel orange

Si vous recherchez un jeu de plateforme de type Metroid pour vous aider maintenant que Metroid Dread est sorti, Meganoid est certainement l’un des meilleurs jeux Switch à moins de 10 $. Au fur et à mesure que vous traverserez le vaisseau Meganoid, ce sera un peu différent à chaque fois. Choisirez-vous d’essayer de sortir aussi vite que possible ou de ramasser tout ce que vous pouvez en chemin ?

Méganoïde

Relevez des défis dans ce titre de plate-forme qui s’inspire directement de la franchise Metroid qui change quelque peu à chaque fois que vous y jouez.

Fibbage XL

Source : Jeux Jackbox

Parfois, mentir peut être une bonne chose, comme dans Fibbage XL ! Il s’agit d’un jeu de société où tout le monde entre dans le jeu à partir d’un navigateur Internet, généralement sur son téléphone. Vous recevez une invite avec un champ à remplir où vous devez trouver le meilleur mensonge pour tromper les autres joueurs, puis sélectionner la vérité parmi les réponses soumises. Que le meilleur menteur gagne !

Fibbage XL

Les jeux de société sont toujours géniaux, surtout lorsque vous essayez de tromper d’autres joueurs simultanément. C’est l’objectif de Fibbage XL, un jeu à remplir sur la tromperie.

DOOM 64

Source : Bethesda

La popularité de la franchise DOOM a encore augmenté avec la sortie du nouveau jeu DOOM Eternal. De loin, l’un des meilleurs jeux Switch à moins de 10 $ pour profiter encore plus de DOOM est le DOOM 64 remasterisé de la Nintendo 64. Jouez maintenant à l’une des premières versions de ce jeu de tir infernal sur votre Switch.

DOOM 64

Doom 64 est une excellente entrée de style rétro dans la série de jeux de tir emblématique auparavant verrouillée sur la Nintendo 64. Faites exploser les hordes de l’enfer, encore et encore, jusqu’à ce que ce soit fait.

Une courte randonnée

Source : Engoulevent d’Amérique

A Short Hike est un jeu de randonnée en monde ouvert où les joueurs peuvent faire de la randonnée aussi courte ou longue qu’ils le souhaitent. Explorez la nature et les gens autour de vous si vous le souhaitez. Baignez-vous dans les rivières. Quelle que soit la manière dont vous choisissez de profiter de votre randonnée, ce jeu paisible est là pour vous détendre.

Une courte randonnée

Le titre est A Short Hike, mais vous pouvez choisir la durée de cette escapade paisible. Amusez-vous à flâner et à profiter de la sérénité.

Quel jeu vas-tu avoir ?

Ce sont quelques-uns des meilleurs jeux Nintendo Switch que vous pouvez obtenir pour moins qu’un Hamilton. Dites-nous lequel de ces jeux vous allez descendre dans les commentaires !

