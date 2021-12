Meilleurs jeux Nintendo Switch à moins de 30 $ en 2021

Il est vrai que bon nombre des meilleurs jeux Nintendo Switch peuvent vous coûter un joli centime pour y jouer. Mais il existe également des dizaines de titres à bas prix pour les personnes de tous âges. Que vous ayez un budget limité ou que vous recherchiez simplement des titres amusants à jouer, vous pouvez trouver des jeux qui ne cassent pas votre portefeuille, si vous regardez attentivement. Voici les meilleurs jeux Nintendo Switch pour 30 $ et moins.

Minecraft

Minecraft est l’un des jeux les plus emblématiques au monde, pour une bonne raison. Vous pouvez faire cavalier seul en mode survie, combattre les Creepers et d’autres monstres, vous pouvez concevoir votre propre monde unique ou le faire avec des amis. Il existe une quantité infinie d’options, le développeur Mojang continuant de mettre à jour le jeu avec de nouveaux matériaux et plus encore.

Minecraft – Édition Nintendo Switch

Il s’agit essentiellement d’une aventure LEGO numérique où les joueurs peuvent récolter et fabriquer des objets avant de construire des structures et de créer leurs propres mondes. C’est un succès majeur parmi les personnes de tous âges et vous divertira pendant des heures.

Oceanhorn 2 : Les chevaliers du royaume perdu

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm est parfait pour tous ceux qui recherchent un jeu similaire dans l’esprit aux titres Zelda. C’est un combat classique contre les forces du mal alors que vous vous lancez dans une quête épique.

Oceanhorn 2 : Les chevaliers du royaume perdu – Nintendo Switch

Oceanhorn et la suite offrent tous deux de merveilleuses aventures à la Zelda pour le plaisir des joueurs solo. Casse des pots pour gagner de l’argent, affronte des ennemis redoutables et assume ton rôle dans la bataille contre le bien et le mal.

Jeux de Carnaval

Peut-être que vous cherchez non seulement un gros jeu, mais beaucoup de petits jeux ? Alors Carnival Games est parfait. Vous pouvez organiser des compétitions entre vous et vos amis ou votre famille à travers 20 mini-jeux traditionnels sur le thème du carnaval.

Jeux de carnaval – Nintendo Switch

Cette collection amusante de 20 mini-jeux permet aux amis et aux familles de s’affronter tout en jouant à des jeux de carnaval traditionnels. Il y a du bowling, des cerceaux de tir, des cibles de tir, et plus encore.

Terrariums

Si vous cherchez un autre jeu bac à sable qui vous permettra de construire à votre guise, mais en mode 2D à défilement horizontal, Terraria est le jeu qu’il vous faut. Comme tout jeu de survie populaire, vous pouvez jouer seul ou avec des amis en multijoueur.

Terraria – Nintendo Switch

Cette aventure bac à sable vous permet d’explorer et de construire vos propres colonies. Il y a plus de 20 boss dangereux à vaincre et plus de 3 500 objets à trouver et à fabriquer. Allez-y et voyez ce que vous découvrez.

SnipperClips Plus

Si vous recherchez un jeu de puzzle vraiment unique, SnipperClips Plus est un choix solide. Jusqu’à quatre joueurs travaillent ensemble pour se « couper » les uns les autres, en modifiant les formes de leurs personnages selon les besoins. C’est une façon différente de résoudre des énigmes qui tire pleinement parti des contrôleurs Joy-Con.

SnipperClips Plus – Nintendo Switch

Vous et un ami travaillez ensemble pour résoudre divers puzzles et défis. L’objectif est de se couper les uns les autres sous différentes formes pour accomplir différentes tâches. Besoin de faire éclater un ballon ? Attachez votre ami à une longue pointe acérée. Besoin d’attraper un ballon de basket ? Demandez à votre ami de vous tailler une tasse dans la tête.

Trop cuit! Tout ce que tu peux manger

Trop cuit! L’édition All You Can Eat combine les deux premiers jeux en un seul package amusant. C’est tout ce que vous pourriez souhaiter, avec plus de chefs et plus de recettes, ce qui signifie plus de cuisine dans des situations loufoques. Jusqu’à quatre joueurs peuvent travailler ensemble et tenter de cuisiner dans des conditions stressantes.

Trop cuit! Tout ce que vous pouvez manger – NIntendo Switch

Jusqu’à quatre joueurs jouent le rôle de cuisiniers dans une cuisine délirante. Le compte à rebours est en cours, et vous devez tous travailler ensemble pour passer autant de commandes que possible avec le moins d’erreurs possible. C’est sûr de faire rire et hululer tout le monde.

Cellules mortes

Des roguelikes brutaux plus à votre vitesse ? Ne cherchez pas plus loin sur la Nintendo Switch que Dead Cells. Chaque fois que vous mourrez, vous devrez recommencer. C’est une aventure implacable et élégante pour s’échapper d’une prison verrouillée. Pour rendre les choses encore plus compliquées, chaque course signifie que la carte change.

Cellules mortes – Nintendo Switch

Il s’agit d’un jeu de plateforme d’action exigeant qui n’est pas destiné au joueur occasionnel. Vous explorerez une carte en constante évolution tout en essayant d’affronter des ennemis et de vous frayer un chemin dans chaque zone. Attention, il n’y a pas de points de contrôle, et si vous mourez, vous perdrez tous les objets et devrez recommencer.

Ori et la forêt aveugle

Prêt à pleurer et à sauter de joie, puis à pleurer à nouveau sur l’un des plus beaux jeux sur Nintendo Switch ? Alors Ori and the Blind Forest est le jeu qu’il vous faut. Ce jeu de plateforme voit le jeune esprit de lumière Ori tenter de sauver la forêt de Nibel tout en luttant contre les forces des ténèbres.

Ori and the Blind Forest : Definitive Edition – Nintendo Switch

La forêt de Nibel est en train de mourir, et c’est à Ori d’essayer de la sauver. Ce jeu de plateforme intense est aussi magnifique que brutal. Vous devrez prendre des décisions en une fraction de seconde et éviter de subir des dégâts dans ces lieux magnifiquement conçus.

Resident Evil 4

Resident Evil 4 est l’un des jeux d’horreur les plus appréciés de tous les temps, et pour cause. Ce jeu a contribué à consolider l’horreur à la troisième personne en tant qu’option viable, évitant les contrôles de chars antérieurs de la série. Grâce à la Nintendo Switch, c’est une expérience emblématique que vous pouvez vivre en déplacement.

Resident Evil 4 – Nintendo Switch

Ce jeu d’horreur mettant en vedette Leon S. Kennedy a fait ses débuts sur GameCube en 2005, mais maintenant les fans nouveaux et vétérans peuvent en profiter sur Nintendo Switch. Il a été chargé de sauver la fille du président, mais il va devoir affronter des membres effrayants de la secte pour rendre cela possible.

Petits cauchemars

Little Nightmares est un jeu d’horreur qui utilise la perspective pour vous faire sentir vraiment petit dans un monde troublant et inconfortable. En traversant un navire étrange, vous découvrirez toutes sortes de choses terrifiantes, alors soyez prudent, car les monstres peuvent être n’importe où.

Petits cauchemars – Nintendo Switch

Ce jeu de plateforme effrayant vous fait jouer comme un petit enfant qui doit se frayer un chemin à travers divers puzzles et défis pour éviter d’être mangé ou tué par des monstres. Son contenu sombre et ses motifs effrayants lui donnent une impression de conte de fées de Grimm.

LEGO Marvel Super Héros 2

LEGO Marvel Super Heroes 2 est parfait pour tous ceux qui aiment la formule des jeux LEGO mais veulent jouer avec une tonne de différents héros Marvel classiques. Il y a des tonnes de personnages à débloquer et des énigmes à résoudre.

LEGO Marvel Super Heroes 2 – Nintendo Switch

Incarnez vos super-héros Marvel préférés dans ce monde LEGO hilarant. Chaque personnage a ses propres capacités et attaques qui vous aideront à vaincre les ennemis ou à résoudre des énigmes tout au long de l’histoire. Vous pouvez également passer une manette à un ami et jouer ensemble.

Mario + La Bataille du Royaume des Lapins Crétins

Que se passe-t-il lorsque Mario rencontre la franchise Lapins Crétins et que cette combinaison rencontre la stratégie au tour par tour ? Un titre absolument excellent de type XCOM, Mario + Lapins Crétins Kingdom Battle est génial, que vous soyez un vétéran de la stratégie chevronné ou nouveau dans le genre.

Mario + Les Lapins Crétins Kingdom Battle – Nintendo Switch

Dans ce crossover loufoque de Mario et Lapin Crétin, Ubisoft a créé un jeu de stratégie hilarant au tour par tour. Vous débloquerez des joueurs comme Luigi, la princesse Peach, Yoshi et leurs sosies idiots de Lapin Crétin pendant que vous travaillez pour sauver le Royaume Champignon d’être déchiré par un mystérieux vortex.

Just Dance 2022

Si vous êtes prêt à vous amuser et à faire de l’exercice en même temps, il est temps de jouer à Just Dance 2022. Vous pouvez jouer seul ou en groupe avec des tonnes des dernières chansons.

Just Dance 2022 – Nintendo Switch

Avec Just Dance 2022, laissez-vous bercer par les derniers rythmes. Faites lever votre famille et vos amis du canapé avec ce jeu de danse palpitant. Il y a plus de 40 chansons à écouter et plusieurs mouvements différents à apprendre. Voyez qui peut marquer le meilleur pendant que vous organisez vos propres danses dans votre maison.

Les meilleurs jeux Nintendo Switch pour 30 $ ou moins

Il y a tellement de bons jeux Nintendo Switch qui se vendent à 30 $ et moins. Que vous recherchiez des jeux multijoueurs amusants ou quelque chose dans lequel un joueur solo peut se mettre à croquer, notre liste est faite pour vous.

Le jeu que nous recommandons le plus est Minecraft. Il encourage la créativité en permettant aux joueurs de débloquer de nouveaux matériaux et de construire des structures géantes. Vous pouvez vous laisser entraîner et créer votre propre monde personnel.

J’aime aussi Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm. C’est la solution parfaite pour les amateurs de Zelda tout en ne coûtant pas autant. De plus, il intègre sa propre mécanique et son propre style artistique pour vous offrir un nouveau monde amusant à explorer.

Enfin, si vous recherchez un bon jeu multijoueur, je vous recommande fortement de vous procurer Overcooked ! Tout ce que tu peux manger. Chaque fois que j’y joue, mes amis et moi rions et nous crions toujours dessus. Travaillez ensemble pour terminer les commandes à temps tout en parcourant des configurations de cuisine ridicules.

