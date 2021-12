Meilleurs jeux Nintendo Switch de 2021 selon Metacritic

La Nintendo Switch a changé la donne depuis son arrivée en 2017 en tant que console hybride qui équilibre les exigences du divertissement à domicile avec la commodité des jeux mobiles. Capable de fournir une expérience passionnante dans n’importe laquelle de ses configurations – si nous ne comptons pas le Switch Lite qui est – la console populaire de Nintendo a également accès à une incroyable bibliothèque de titres d’événements principaux et de jeux indépendants chéris. 2021 a même vu l’arrivée du Switch OLED, une belle édition de la famille Switch.

Si vous avez acheté un Switch cette année ou si vous recherchez simplement de nouvelles choses à jouer, nous avons rassemblé les jeux les mieux notés de 2021 sur Metacritic, le site frère de GameSpot. Metacritic recueille des tonnes d’avis d’une grande variété de points de vente respectés et propose un score moyen surnommé le Metascore. Ces résultats peuvent être un peu surprenants, Nintendo n’ayant que deux entrées dans une liste des dix premiers dominée par des jeux allant d’une violence FPS rétro raffinée à un charmant simulateur de mouvement, des romans visuels avec des thèmes percutants et un puzzle classique jeu qui offre l’expérience audio et visuelle ultime.

Déballage

En 2021, qui aurait imaginé qu’un jeu vidéo original sur l’emménagement dans une nouvelle maison pourrait donner lieu à l’un des divertissements interactifs les plus cathartiques de l’année ? Le déballage offre exactement ce que vous attendez d’un jeu vidéo sur le déchargement de boîtes de biens personnels, et pourtant le jeu est plus qu’une simple tranquillité zen avec des visuels rétro charmants sans effort.

C’est un voyage dans l’espace personnel de quelqu’un d’autre, un voyage dans le temps qui raconte une histoire réconfortante et émouvante de vie, d’amour et de perte. Le fait que Unpacking accomplisse tout cela avec une simple poignée de mots témoigne de la qualité de ce jeu pointer-cliquer sur l’organisation basée sur des énigmes.

Métanote : 87| Lisez notre avis sur le déballage.

Quake remasterisé

Un bon jeu est amusant au moment où vous le chargez, mais un titre révolutionnaire parvient à fournir une valeur de divertissement qui survit et prospère pendant des décennies après sa première sortie. Quake est l’un de ces rares jeux qui est toujours aussi amusant à jouer qu’il y a 25 ans, et sur Nintendo Switch, cette aventure pleine d’action à travers un territoire hostile résiste brillamment.

Les changements présents dans ce remaster sont des ajouts réfléchis du développeur MachineGames qui améliorent l’expérience. Le Switch est plus que capable d’exécuter le jeu avec une fréquence d’images fluide, le jeu regorge de contenu supplémentaire et les nouvelles options multijoueurs sont une explosion de plaisir en ligne rétro. Quake Remastered n’est pas seulement une mise à jour amusante, c’est la version définitive de l’un des jeux les plus influents de tous les temps.

Métanote : 87

Monster Hunter Rise

La franchise Monster Hunter de Capcom n’est pas étrangère aux consoles Nintendo, mais le meilleur jeu de toute la série est sans doute celui que les propriétaires de Switch ont dû regarder de côté – ou satisfaire leurs envies avec le port 3DS Monster Hunter Generations Ultimate – comme Xbox, PC , et les propriétaires de PlayStation se sont amusés avec Monster Hunter World. Heureusement, Capcom a livré une merveilleuse console Switch exclusive à Monster Hunter Rise.

Construit à partir de zéro pour la console hybride de Nintendo, Rise s’inspire beaucoup de Monster Hunter World de 2018, mais parvient toujours à se sentir distinct grâce à son accent sur l’action pure. Les mécanismes RPG de base de Monster Hunter sont toujours présents, mais avec un combat raffiné et poli, Rise était un titre plus accessible que les entrées précédentes. Les vétérans avaient encore beaucoup à faire avec des systèmes de jeu plus avancés, et avec le jeu dirigé vers PC en 2022 et une extension à l’horizon, l’avenir de la franchise semble plus brillant que jamais avec sa nouvelle direction de massacre de monstres.

Métanote : 88 | Lisez notre critique de Monster Hunter Rise.

Terreur Metroid

Les jeux Metroid ont toujours du pain sur la planche à chaque fois qu’ils arrivent, car la franchise cosmique de Nintendo doit à la fois équilibrer la nostalgie, l’évolution et le raffinement de sa formule classique. Metroid Dread est un retour triomphal à l’époque pour le chasseur de primes Samus Aran, un jeu de plateforme intense et agréable qui mélange action de précision avec de nouveaux systèmes de jeu et même des moments occasionnels de furtivité.

Rempli de certains des meilleurs combats de boss de toute la franchise et de contre-attaques délicieusement satisfaisantes, Dread prend également le temps de rendre l’exploration ouverte gratifiante pour les joueurs. Avec un scénario qui développe plusieurs des plus grands mystères de Metroid et des visuels fascinants qui tirent pleinement parti du matériel du nouveau modèle OLED de la Nintendo Switch, Metroid Dread est un retour confortable aux jours de gloire de la série et parvient toujours à tracer sa propre voie distinctive vers l’avant .

Métanote : 88| Lisez notre critique de Metroid Dread.

Trop cuit! Tout ce que tu peux manger

Trop cuit! All You Can Eat est un jeu qui semble avoir été conçu pour mettre fin aux amitiés. C’est un jeu multijoueur tendu sur la joie de cuisiner, et il fait un superbe usage de la nature portable du Switch pour des séries impromptues de cauchemars de cuisine. Il n’y a pas de Gordon Ramsay présent, mais une fois que le chaos frappe le ventilateur, tout le monde va jurer comme un marin lors d’une course folle pour assouvir l’appétit infini du monstre spaghetti.

Frénétique et amusant, ce jeu de société regroupe tout dans la série Overcooked dans une toute-puissante collection de contenu qui offre un pur rapport qualité-prix. Il est incroyablement charmant avec ses visuels originaux, le gameplay chaotique est amplifié par des rebondissements dynamiques dans la formule, et l’expérience coopérative est l’une des meilleures que vous puissiez avoir avec des amis sur Switch.

Métanote : 88 | Lisez notre Trop cuit ! Critique de Tout ce que vous pouvez manger.

Fez

L’une des plus grandes réussites de jeux indépendants du début des années 2010, Fès est aussi merveilleusement charmante aujourd’hui qu’elle l’était il y a près de dix ans. Un jeu de plateforme joyeux qui mélange des mondes 2D avec une manipulation déformant la réalité de la troisième dimension, Fez a littéralement ajouté une nouvelle perspective à un genre classique de jeux vidéo à son arrivée. Sur Switch, le jeu n’a pas perdu une seule étape avec ses mécanismes de jeu uniques, ses visuels de sprite charmants et ses énigmes qui vous donnent des heures de divertissement.

Toujours l’un des meilleurs jeux de puzzle-plateforme, l’arrivée polie et confiante de Fez sur Switch montre à quel point un jeu bien exécuté peut être puissant et durable sur cette plate-forme.

Métanote : 88| Lisez notre critique de Fès.

Crépuscule

Dusk peut ressembler à un jeu de tir à la première personne avec des graphismes obsolètes, mais sous l’hommage visuel aux jeux d’action d’une époque révolue se cache un jeu qui s’appuie sur cette base avec un design intelligent et une pure passion. Une explosion de plaisir à haute énergie qui ravit de jeter les joueurs directement dans un hachoir à viande de violence sanglante, la collection effrayante de niveaux de Dusk se sent comme chez elle sur Switch.

Une lettre d’amour au passé qui est un plaisir FPS à l’état pur, Dusk est une nourriture rétro réconfortante que vous grignoterez avec plaisir.

Métanote : 88

Super Mario 3D World + La fureur de Bowser

La Wii U était peut-être l’une des consoles les moins populaires de Nintendo, mais elle abritait des jeux mémorables. Grâce au Switch, bon nombre de ces joyaux ont reçu une seconde chance bien méritée, et Super Mario 3D World + Bowser’s Fury est la preuve à quel point un grand jeu Mario peut être intemporel.

Alors que Nintendo aurait pu facilement mettre des graphismes à jour et l’appeler un jour, l’ampleur du contenu supplémentaire de cette édition est une vitrine de créativité et de polyvalence. Un remix brillant et imaginatif de ce qui a précédé, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury n’est pas seulement l’un des meilleurs jeux Switch de l’année, c’est l’une des meilleures expériences Super Mario que vous puissiez vivre en ce moment. La campagne 3D World est merveilleuse en soi, et l’histoire de Bowser’s Fury ressemble à un aperçu d’un avenir en monde ouvert pour Mario.

Métanote : 89 | Lisez notre critique de Super Mario 3D World + Fury de Bowser.

Effet Tetris connecté

Tetris dans sa forme la plus basique est un jeu avec un attrait universel. Empiler des rangées de Tetriminos, dégager des lignes et faire face à un défi qui ne cesse de s’intensifier permet de plonger dans un jeu d’une profondeur trompeuse, mais aussi d’une formule qui a réussi à rester pertinente pendant des décennies depuis la sortie du premier jeu en 1984. Comment s’améliorer sur ce concept ? En faisant de l’expérience une vitrine de la synesthésie.

Tetris Effect est Tetris sous une forme pure et presque spirituelle, mélangeant une collection de visuels époustouflants avec un rythme musical dans lequel vous pouvez vous perdre avec plaisir. Sa connexion intelligente entre vos actions et le voyage audiovisuel devant vous n’est pas juste captivant, c’est mémorable et reste avec vous longtemps après que vous ayez terminé la dernière ligne de cette odyssée émotionnelle.

Métanote : 95 | Lisez notre revue Tetris Effect Connected.

La maison de Fata Morgana – Dreams of the Revenants Edition

Bien qu’il puisse être surprenant de voir The House in Fata Morgana comme le jeu Switch le mieux noté de 2021, ce n’est probablement pas une surprise pour ceux qui y ont joué. Ce roman visuel tisse habilement une histoire d’horreur gothique avec des visuels somptueux, une écriture captivante et une musique envoûtante. Si vous cherchez une histoire interactive dans laquelle vous perdre, The House in Fata Morgana est l’un des meilleurs jeux du marché.

D’une durée de dizaines d’heures et enrichi de contenu supplémentaire pour la sortie de Switch, The House in Fata Morgana est un conte de fées sombre qui ne frappe pas avec son récit captivant. C’est un roman visuel incontournable.

Métanote : 97

