Meilleurs jeux Nintendo Switch pour adultes 2021

Depuis sa création, Nintendo a fait un effort concerté pour maintenir une image propre quelque peu grinçante. À de rares exceptions près, une console Nintendo a toujours été un endroit où les parents ne réfléchissaient pas à ce que leurs enfants pourraient jouer. Ces jours sont révolus depuis longtemps. Voici quelques-uns des meilleurs jeux Nintendo Switch auxquels les enfants ne devraient probablement pas jouer, mais les adultes peuvent en profiter dès maintenant.

★ Coup de coeur : Doom pour Nintendo Switch



Le grand-père des jeux de tir à la première personne sanglants a fait son entrée dans le monde de Switch. Briser Doom pour qu’il tienne dans la paume de votre main est tout un exploit. L’idée même de pouvoir participer au festival des éclaboussures sur une console de marque Nintendo est tout aussi importante.

Shoot Nazis: Wolfenstein II: The New Colossus pour Nintendo Switch



Si vous voulez du sang, Wolfenstein l’a. Passez un peu de temps avec ce jeu fou, et vous comprendrez rapidement pourquoi il a été marqué d’un M écarlate par l’ESRB. (Indice : beaucoup de nazis et de jurons sont également impliqués.)

Tu mourras : Dark Souls : Remasterisé pour Nintendo Switch



Bandai Namco a introduit Dark Souls sur la Nintendo Switch, remplissant la bibliothèque de la plate-forme d’un autre classique. Ce jeu est un peu difficile pour les enfants, et si la difficulté ne les effraie pas, alors les monstres effrayants du jeu le feront très certainement.

Faussement effrayant : Inside pour Nintendo Switch



Inside est l’un des meilleurs jeux de 2016, mais c’est aussi l’un des plus dérangeants. Par les créateurs de Limbo, Inside vous met aux commandes d’un jeune garçon alors qu’il se faufile dans un monde sombre peuplé d’horreurs, se rapprochant de plus en plus du centre d’une expérience étrange et terrifiante. Ce puzzle-plateforme semble innocent au début, mais les choses tournent rapidement dans Queasy Lane.

Femme fatale : Bayonetta 1 et 2 pour Nintendo Switch



Bayonetta fait à peu près tout en ce qui concerne le genre de choses qui vous obtiendraient une note mature de l’ESRB. Il y a assez de sang, de tripes et de viscères pour faire rougir Sam Peckinpah. En plus de tout cela, vous devez vous préparer à des personnages féminins qui tournent de manière suggestive et portent des tenues qui laissent peu à l’imagination. Achetez le deuxième jeu physiquement et vous obtiendrez le premier jeu en téléchargement numérique gratuit.

Police les rues : c’est la police pour Nintendo Switch



Imaginez n’importe quel film graveleux que vous avez regardé sur des flics sales, et c’est ce que vous trouverez dans This Is The Police. Le langage grossier, les références à la drogue et à la violence abondent. Vous incarnez le chef de la police et dirigez une équipe d’officiers dans l’une des villes les plus corrompues que vous trouverez.

Devenez dragonborn: The Elder Scrolls V: Skyrim pour Nintendo Switch



Skyrim ne se penche pas sur le gore de la même manière que Doom ou Resident Evil, mais il y a toujours une quantité mesurable de démembrement. Mis à part la décapitation occasionnelle, Skyrim traite des thèmes assez adultes.

Vaincre le mal : Diablo III : Eternal Collection pour Nintendo Switch



Dans Diablo 3, vous combattez littéralement les forces de l’enfer. Certains démons méchants et effrayants essaient de lutter contre le pouvoir des cieux. Votre travail consiste à les arrêter avant qu’ils ne détruisent le monde, avec une grande variété de compétences et d’objets rares pour vous aider à le faire. Le sang et le sang abondent – ​​et les tons sombres présentés tout au long de ce jeu garderont sûrement votre enfant éveillé la nuit.

Qui a tué Kenny ? : South Park : The Fractured But Whole pour Nintendo Switch



Si le nom du jeu ou votre expérience de visionnage personnelle ne vous a pas déjà averti de sa gaucherie, alors nous vous le dirons simplement : South Park n’est pas un jeu pour enfants. Cela a certainement l’air de la partie à la surface, mais vous ne voudriez pas que vos enfants deviennent amis avec ces petits mécréants.

Personne ne peut vous entendre crier : Alien : Isolation pour Nintendo Switch



La Nintendo Switch n’est peut-être pas au niveau des jeux de tir à la première personne, mais ceux qu’ils ont sont de gros frappeurs. 15 ans après le départ de sa mère, Amanda Ripley retourne à la gare de Sébastopol pour découvrir ce qui est arrivé à sa mère. Bien sûr, il y a une plus grande menace qui se cache dans l’ombre.

Plus aucun espoir : Metro : Redux pour Nintendo Switch



Metro: Redux est une double collection qui comprend les versions définitives de Metro: 2033 et Metro: Last Light, ainsi que tous les DLC. Approchez la campagne de différentes manières avec deux styles de jeu uniques. Essayez le mode Ranger pour supprimer votre HUD et votre interface utilisateur pour une expérience immersive ultime.

Le portage impossible : The Witcher 3 : Wild Hunt pour Nintendo Switch



The Witcher 3: Wild Hunt est un jeu énorme avec littéralement des centaines d’heures de jeu, vous serez donc peut-être choqué d’apprendre que l’ensemble du jeu, ainsi que tous les DLC, sont inclus dans une seule cartouche.

Les choses sont sur le point de devenir étranges : Saints Row IV : réélu pour Nintendo Switch



Les propriétaires de Nintendo Switch n’ont peut-être pas de jeu Grand Theft Auto sur leur système, mais ils ont la meilleure chose à faire. Saints Row IV: Re-elected est un jeu qui a tout pour plaire: extraterrestres, armes à feu, voitures rapides, pouvoirs de super-héros et bonne vieille politique américaine.

Combattez vos ennemis avec flair : Bulletstorm : Duke of Switch Edition pour Nintendo Switch



Bulletstorm est un jeu de tir à la première personne exaltant qui récompense votre nombre de victimes ainsi que votre style. Battez vos ennemis avec brio et doublez la bravade avec le DLC Duke Nukem. Jouez toute la campagne en tant que Duke Nukem, avec un nouveau travail vocal de la voix originale de Duke Nukem lui-même.

Evil est de retour au menu : Resident Evil Triple Pack pour Nintendo Switch



Il y a tellement d’excellents jeux Resident Evil sur Nintendo Switch qu’il est difficile d’en recommander un seul, nous en recommanderons donc trois. Ce triple pack Resident Evil comprend Resident Evil 4, 5 et 6, les entrées les plus bourrées d’action de la série.

Pour ceux qui préfèrent la vieille école : Resident Evil Origins Collection pour Nintendo Switch



Si vous préférez les jeux Resident Evil à l’ancienne qui sont beaucoup plus sombres et plus lents que les derniers jeux, consultez la collection Resident Evil Origins, qui comprend Resident Evil 0 et The original Resident Evil.

Un véritable classique culte : Deadly Premonition 2 : A Blessing in Disguise pour Nintendo Switch



Deadly Premonition est l’un des jeux les plus polarisants jamais créés. Soit vous l’aimez pour ses personnages originaux et son histoire, soit vous le détestez pour ses performances techniques de mauvaise qualité et son gameplay maladroit. Deadly Premonition 2 est de la même manière. Rejoignez l’agent spécial du FBI Francis York Morgan et percez un mystère qui se déroule avant et après les événements du premier match.

Quelque part, au-delà de la mer… : Bioshock Collection pour Nintendo Switch



Cette collection comprend Bioshock Remastered, Bioshock 2 Remastered et Bioshock Infinite, ainsi que tous les DLC. Découvrez trois grands jeux de tir à la première personne dans un seul package.

Survivre ou mourir en essayant : Dead by Daylight pour Nintendo Switch



Dead by Daylight rassemble certaines des plus grandes icônes d’horreur des films, de la télévision et des jeux vidéo, et les dépose dans une arène multijoueur asymétrique. Incarnez l’un des quatre survivants et essayez de vous en sortir vivant, ou incarnez un tueur et traquez-les tous.

Le feu monte : Dragon’s Dogma : Dark Arisen pour Nintendo Switch



Comprenant tous les DLC et le pack d’extension Dark Arisen, Dragon’s Dogma: Dark Arisen est le meilleur moyen de jouer à cette aventure massive.

Éliminez les gris : XCOM 2 Collection pour Nintendo Switch



XCOM 2 débarque sur la Nintendo Switch et inclut tous les DLC. Ce jeu de stratégie en temps réel difficile présente des enjeux élevés, car la mort de chaque personnage est permanente.

Viens ici ! : Mortal Kombat 11 pour Nintendo Switch



Si vous avez grandi dans les années 90, vous êtes probablement au courant du gore controversé de Mortal Kombat. Et tandis que le jeu est devenu un jeu de combat 2D très compétent, les décès très sanglants sont restés les mêmes. La version Switch est visuellement dégradée mais conserve des performances à toute épreuve.

L’amour n’est jamais simple : Catherine : Full Body pour Nintendo Switch



L’engagement fait peur, n’est-ce pas ? Incarner Vincent alors qu’il navigue dans des rêves mortels tout en maintenant une relation avec Katherine, Catherine, Qatherine ? L’amour est un jeu dangereux.

Un mystère à bord d’un navire abandonné : Return of the Obra Dinn pour Nintendo Switch



Return of the Obra Dinn est une aventure mystérieuse à la première personne basée sur l’exploration et la déduction logique, avec un style à l’ancienne qui rappelle les visuels monochromes de la Gameboy. Un mystère mature qui convient le mieux à une nuit sombre et orageuse.

Retour en enfer : Doom Eternal pour Nintendo Switch



La suite de 2016 Doom arrive sur la Nintendo Switch dans toute sa splendeur sanglante. Le jeu fonctionne très bien et a fière allure sur l’ordinateur de poche de Nintendo. Continuez à déchirer et à déchiqueter, où que vous soyez.

Répondez à l’appel : Hotline Miami Collection pour Nintendo Switch



Brutalement violent et baigné de néons, découvrez les deux jeux Hotline Miami dans une seule collection pour la Nintendo Switch.

Exécution impeccable : Hitman 3 pour Nintendo Switch – Version Cloud



Le deuxième jeu exclusif Cloud à arriver sur Switch. Prenez le contrôle de l’Agent 47 et voyagez dans des lieux exotiques en éliminant certaines des personnes les plus notoires au monde.

Pas d’enfants dans la piscine

Certains des meilleurs jeux Nintendo Switch) pourraient ne pas convenir à tout le monde. N’oubliez pas de prendre une nouvelle carte SD, car la plupart de ces jeux ne sont disponibles que sous forme numérique, vous aurez donc besoin d’un espace de stockage supplémentaire. Si vous vous inquiétez du contenu que votre enfant consomme sur sa Nintendo Switch, la recherche est votre meilleur ami. Les jeux classés M sont destinés à un public de 17 ans ou plus, alors recherchez la lettre ESRB sur la boîte ou sur la page de la boutique en ligne.

Si vous recherchez une recommandation particulière, nous vous recommandons fortement Bayonetta 2. C’est un jeu d’action élégant qui est très amusant, quel que soit votre niveau de compétence. C’est aussi beaucoup trop risqué pour les enfants. Si vous êtes plutôt un jeu de tir, vous devriez essayer Doom (2016). C’est un gorefest, alors déchirez et déchirez les hordes démoniaques jusqu’à ce que vous ayez terminé.

De nombreux points de vente sont à la disposition des parents pour vous aider à décider quels jeux conviennent à vos enfants. Nintendo propose des options assez étendues en ce qui concerne le contrôle parental sur le commutateur et vous donne même la possibilité de contrôler ces paramètres depuis votre téléphone. Et une fois que vous aurez préparé le terrain pour vos enfants, pensez à revenir pour découvrir par vous-même certains de ces titres géniaux !

