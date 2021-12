Meilleurs jeux Nintendo Switch pour les jeunes enfants 2021

Vous incarnez un Yoshi doux et feutré dans un royaume artisanal, parcourant les niveaux, trouvant des objets de collection et déguisés en adorables costumes en carton pour éviter d’être blessé par les ennemis. En plus de la facilité avec laquelle vous pouvez éviter de prendre des coups, vous pouvez également activer le jeu en mode Mellow à tout moment pour donner des ailes à Yoshi et montrer où se trouvent les secrets cachés, afin que vous n’ayez pas à vous soucier de tomber des falaises ou de manquer Fleurs souriantes ! Et, comme certains des autres jeux de plateforme de Nintendo, un deuxième joueur peut se joindre à tout moment, permettant à deux enfants de jouer ensemble ou à un parent de guider un enfant à travers le jeu facilement.

Share