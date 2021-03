Meilleurs jeux Oculus Rift à jouer sur Oculus Quest 2 avec Oculus Link 2021

Meilleur

De nombreux jeux Oculus Quest 2 avec les versions Rift prennent en charge l’achat croisé, vous pouvez donc utiliser Oculus Link pour obtenir de meilleurs graphismes et même de nouveaux modes de jeu pour les titres populaires que vous possédez déjà. Mais il existe également des jeux Rift ou Rift S sans port Quest qui valent vraiment la peine d’être joués une fois que vous avez acheté un PC prêt pour la réalité virtuelle. Vous trouverez ci-dessous les meilleurs jeux Oculus Rift sur Quest 2 utilisant Oculus Link.

★ favori en vedette :: Asgard’s Wrath



En tant que dieu nordique guidé par le célèbre filou Loki, vous devez posséder divers guerriers mortels pour les guider vers leur glorieuse destinée. En pratique, cela signifie que vous basculerez entre différents styles de combat et pouvoirs pour chaque mini-campagne, en gardant les choses fraîches pour une campagne qui durera des dizaines d’heures. À travers les donjons et les quêtes, vous apprendrez des bribes sur la mythologie nordique, recruterez des compagnons animaux et vous amuserez généralement. Cela vaut le prix total, mais Oculus peut toujours le donner gratuitement aux nouveaux propriétaires de Quest 2.

40 $ chez Oculus Store

Zero-G sans inconvénient: Lone Echo



Echo VR est l’un de nos jeux VR multijoueurs préférés sur la quête simplement pour les commandes. Pourtant, cette expérience multijoueur n’est qu’un spin-off de Lone Echo, vous donnant l’impression d’être un véritable astronaute survivant aux terreurs de l’espace. En tant qu’IA synthétique nommée Jack sur une station en orbite autour de Saturne, vous et votre compagnon humain tenterez de sauver votre maison d’une mystérieuse catastrophe. Lone Echo mélange certains des meilleurs mouvements de tout jeu VR avec des puzzles et des dialogues intéressants. Nous sommes ravis que la suite arrive en 2021, mais ce jeu de 2017 vaut toujours la peine d’être joué aujourd’hui.

40 $ chez Oculus Store

Breath of the Wild rencontre Ratchet & Clank: Stormland



Ce slogan n’est pas aléatoire: Stormland est fait par Insomniac Games (Ratchet & Clank, Marvel’s Spider-Man), qui aurait conçu le jeu pour refléter l’objectif du dernier jeu Zelda sur l’exploration sans restriction au lieu d’un récit linéaire. En tant qu’androïde se déplaçant à travers un monde extraterrestre dans une mission de vengeance, vous vous enrichirez de nouvelles capacités et débloquerez de nouvelles façons de combattre les ennemis robotiques et de surmonter les obstacles. Bien que vous puissiez vous frayer un chemin à travers le jeu en solo, vous pouvez également y jouer en coopération ou le rejouer en mode Cycling World, où les lieux et les missions sont randomisés de manière procédurale.

40 $ chez Oculus Store

Simulateur spatial MMO: Elite Dangerous



Bien qu’il s’agisse d’un immense bac à sable conçu pour refléter la Voie lactée, Elite Dangerous n’est pas seulement Microsoft Flight Sim, mais dans l’espace. Il est rempli d’autres joueurs engagés dans des conflits interstellaires, et les choix que font les joueurs changent réellement le cours du monde. Il y a beaucoup à faire, une courbe d’apprentissage abrupte et un gameplay plus lent que les autres expériences de réalité virtuelle. Avec la nouvelle extension gratuite Horizons, qui vous permet d’atterrir sur des planètes dans un véhicule tout-terrain, Elite Dangerous est un achat plus sûr que jamais.

30 $ chez Oculus Store

Sauver les emplois (et les vies) de l’humanité: coupes budgétaires 2: l’insolvabilité des missions



Dans un monde rempli de robots, laisser l’humanité continuer à travailler est devenu inefficace. En tant que dernier travailleur humain sur le point d’être obsolète, vous voyagerez furtivement à travers différents environnements avec votre arc futuriste et votre pistolet de téléportation, en vous esquivant physiquement derrière un abri pour garder l’élément de surprise. Le jeu original est agréable mais plus limité dans la mécanique et la conception des niveaux; la suite peut être autonome et est plus un monde complet avec de meilleurs environnements à explorer, ce qui rend parfaitement bien commencer ici.

30 $ chez Oculus Store

Jeu de tir physique Half-Life-esque: Boneworks



Dans Boneworks, vous voyagez à travers un monde virtuel en jeu armé de diverses armes, des armes à feu aux épées en passant par les pistolets à gravité, traversant les ennemis dans une quête mystérieuse. Le jeu adopte une approche réaliste de la physique, vous permettant de ramasser et de lancer facilement des objets plus petits, mais rendant les objets plus grands plus difficiles; vous pouvez utiliser à peu près tout ce qui se trouve dans votre environnement pour résoudre des énigmes ou repousser les ennemis. En plus d’une histoire principale déroutante, il existe un mode bac à sable d’après-match où vous pouvez continuer à vous amuser avec une tonne d’outils à votre disposition.

30 $ chez Oculus Store

Combat stratégique intense: Blade & Sorcery



Avec une variété de sorts et d’armes, vous combattrez des vagues d’ennemis médiévaux fantastiques. Vous parerez et frapperez avec votre épée, détournerez ou redirigerez les attaques magiques sur vos ennemis, les ferez exploser des parapets ou les jeterez sur d’autres ennemis, ou ferez vraiment ce que vous voulez avec vos capacités – le moteur physique ne vous retient pas. du tout. Bien qu’il soit actuellement en accès anticipé, Blade & Sorcery a des tonnes de choses à faire, y compris des mods téléchargeables pour ajouter de nouvelles armes et des pouvoirs comme un mod Star Wars avec des sabres laser. Il a certains des meilleurs combats VR à ce jour!

20 $ chez Oculus Store

Maintenant que l’Oculus Rift S est abandonné, de nombreux développeurs VR se concentrent naturellement sur la Quest 2 pour des ventes plus élevées. Mais il existe encore des exclusivités PC VR qui ne peuvent pas fonctionner sur un casque mobile: des jeux qui sont si longs ou qui ont des moteurs de jeu si dynamiques qu’ils auraient besoin d’absorber la moitié du stockage de votre Quest 2 et d’overclocker sa puissance de traitement juste pour fonctionner. C’est là qu’Oculus Link entre en jeu, vous permettant de compter sur votre PC pour tout exécuter et tout stocker.

Votre point de départ naturel devrait être Asgard’s Wrath, car Oculus l’a offert aux nouveaux propriétaires de casques pour les encourager à utiliser Link! Avec sa longue histoire captivante, ses graphismes magnifiques et ses combats variés, cela justifiera plus que de comprendre comment faire fonctionner Link. Pourtant, si cela ne vous parle pas, il existe de nombreuses autres options. Si vous recherchez avant tout la rejouabilité, Elite Dangerous ou Blade & Sorcery vous procurera des heures et des heures de plaisir. Pour une expérience plus linéaire mais convaincante, Lone Echo est considéré comme l’un des meilleurs jeux VR pour une raison.

Si vous êtes impatient d’essayer les meilleurs jeux Oculus Rift sur votre Quest 2, mais que votre PC n’est pas à la hauteur de la tâche, nous avons un guide pour savoir si votre ordinateur est compatible Link; si ce n’est pas le cas, envisagez d’acheter l’un des meilleurs PC prédéfinis pour Oculus Link qui exécutera ces jeux sans aucun problème graphique. S’il est compatible, vous avez deux options: investir dans l’un des meilleurs câbles Oculus Link pour une connexion filaire cohérente, ou suivre notre guide sur la façon de diffuser des jeux sans fil sur votre Oculus Quest 2.

