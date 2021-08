Meilleurs jeux optimisés Xbox Series X

METTRE À JOUR: EA et Codemasters ont offert une expérience de course fantastique sur Xbox Series X en F1 2021, qui propose deux modes graphiques au choix dans le cadre de son optimisation de nouvelle génération. Découvrez ci-dessous les avantages dont bénéficie la version Xbox Series X.

Il est bien connu que le matériel puissant de la Xbox Series X est capable d’apporter des améliorations automatiques à un grand nombre de titres des générations Xbox précédentes.

Cela dit, l’optimisation de nouvelle génération est vraiment l’attraction principale de la console centrale, offrant des améliorations spécifiques à la série X aux titres de lancement de la console, ainsi qu’un certain nombre de jeux du catalogue arrière de Microsoft – dont beaucoup seront automatiquement disponibles sur la série X via Xbox Smart Delivery, qui garantit essentiellement que vous recevez la meilleure version d’un jeu pour la plate-forme sur laquelle vous jouez.

Mais quels jeux ont reçu l’optimisation de la série X jusqu’à présent ? Et que pouvez-vous attendre des versions améliorées de ces titres ? Des fonctionnalités telles que le chargement plus rapide et la « reprise rapide » sont une évidence, mais les améliorations sont bien plus profondes que cela.

À ce sujet, nous avons pris la liberté de tester une large sélection de jeux disponibles sur Xbox Series X qui ont déjà reçu une optimisation Xbox Series X, afin de pouvoir vous fournir une liste des meilleurs titres améliorés à ce jour.

Bien que certains des titres répertoriés ci-dessous doivent être achetés directement, il existe un certain nombre de jeux optimisés que vous pouvez déjà télécharger et essayer par vous-même dès maintenant sur Xbox Games Pass Ultimate.

Optimisé pour Xbox Series X

F1 2021

Sans doute le meilleur jeu de course de l’année à ce jour, EA et Codemasters ‘ F1 2021 démarre la ligne de départ avec un certain nombre de fonctionnalités d’optimisation de nouvelle génération sur Xbox Series X.

Les joueurs ont la possibilité de choisir entre deux paramètres graphiques, qui conservent tous deux la belle présentation du jeu. Le premier est le mode graphique du jeu, qui offre une résolution 4K native à 60 images par seconde pendant le jeu. Dans ce cadre, vous pouvez vous attendre à des images d’une netteté incroyable qui ne se font pas au détriment du framerate soyeux du jeu.

Cela dit, si vous avez un nouveau téléviseur sophistiqué avec HDMI 2.1 et que vous souhaitez le mettre à l’épreuve, le jeu propose également un mode Performance, qui offre un gameplay incroyablement rapide à 120 images par seconde à la résolution réduite de 1440p. Nous imaginons que ce mode sera populaire auprès des fanatiques de simulation.

Mass Effect Édition Légendaire

Mass Effect Legendary Edition apporte l’une des trilogies de science-fiction les plus célèbres de tous les temps à la Xbox Series X sous une forme nouvellement remasterisée, offrant un certain nombre d’améliorations visuelles et de performances qui donneront aux fans toutes les raisons dont ils ont besoin pour revivre ce magnifique espace saga.

Les trois jeux de la collection ont reçu des améliorations à tous les niveaux, notamment une prise en charge complète du HDR, des modèles de personnages améliorés, de nouveaux shaders, un éclairage plus réaliste et un son pleine résolution. Les joueurs ont la possibilité de sélectionner l’un des deux modes visuels : Favor Quality apporte 60 ips à 4K, tandis que Favor Performance offre jusqu’à 120 ips à 1440p.

En termes d’améliorations du gameplay, les joueurs bénéficient d’un certain nombre d’améliorations de la qualité de vie, avec des améliorations au niveau de la visée et de l’équilibre des armes, de la saisie et du contrôle généraux, des effets sonores, du comportement de l’équipe et plus encore. Les fans seront également ravis d’apprendre que la version généralement préférée de Femshep de Mass Effect 3 est désormais disponible dans les trois titres.

Alors que les versions Xbox 360 de la trilogie Mass Effect sont disponibles pour jouer via une rétrocompatibilité depuis un certain temps, l’édition légendaire de Mass Effect fournit une mise à niveau plus que suffisante pour rendre le rachat de ces jeux une évidence.

Crash Bandicoot 4 : Il est temps

Arrivant à la fin de la dernière génération de consoles, Crash Bandicoot 4: It’s About Time Les superbes graphismes de Crash Bandicoot 4: It’s About Time ont été quelque peu entravés par une fréquence d’images verrouillée atteignant 30 images par seconde. Normalement, ce ne serait pas vraiment un problème, mais comme le jeu est en question est un jeu de plateforme dur comme des ongles qui nécessite un peu de précision, il bénéficierait vraiment d’un saut à 60 images par seconde.

Heureusement, c’est exactement ce qui s’est passé avec le dernier correctif de mise à niveau du jeu, qui lui permet de fonctionner à deux fois sa fréquence d’images d’origine sur les consoles Xbox Series X et PS5. Maintenant, six mois après sa sortie, Crash Bandicoot 4 est capable de fonctionner à une vitesse incroyablement fluide de 60 images par seconde sans sacrifier sa glorieuse résolution 4K – et pouvons-nous simplement dire : il était temps.

Halo : la collection Master Chief

Halo: The Master Chief Collection a officiellement reçu sa mise à niveau Xbox Series X/S, apportant avec elle un gameplay à 120 images par seconde avec une résolution maximale de 4K sur la série X (selon les capacités de votre téléviseur) et 1080p sur la série S. Bien sûr, si votre 4K le téléviseur n’est pas compatible HDMI 2.1, vous pouvez toujours utiliser le mode 120 Hz à une résolution de 1440p.

Le jeu a également reçu des distances de tirage améliorées et un curseur FOV (champ de vision). Outre l’optimisation officielle, Halo: The Master Chief Collection bénéficie également du SSD de la série X, rendant les temps de chargement beaucoup, beaucoup plus courts, ainsi que de la fonctionnalité Auto-HDR de la console, qui donne au jeu des couleurs plus vives que celles que nous avons vues sur Xbox. Un X.

Call of Duty : Guerre froide des Black Ops

Peut-être que grâce à une certaine forme de magie, les développeurs Treyarch et Raven Software ont livré une version optimisée pour la Xbox Series X de Call of Duty: Black Ops Cold War qui ressemble vraiment à la « nouvelle génération » qui nous a été promise.

Cold War sur Xbox Series X offre simultanément un gameplay à 60 images par seconde, un lancer de rayons et une résolution qui cible la 4K, ce qui signifie que vous n’aurez rien à sacrifier pour obtenir une expérience absolument magnifique et fluide sur console.

De plus, le jeu offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz dans ses paramètres (avec le lancer de rayons désactivé), cependant, nous n’avons pas pu activer ce mode malgré l’accès à un téléviseur capable avec prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR). Nous vous tiendrons au courant dès que nous trouverons une solution.

Forza Horizon 4

L’un des plus beaux titres Xbox à ce jour, le fantastique jeu de course en monde ouvert Forza Horizon 4 a reçu une mise au point pour ses débuts sur Xbox Series X.

Alors que la version Xbox One X du jeu obligeait les joueurs à choisir entre résolution et fréquence d’images, Forza Horizon 4 offre désormais aux joueurs le meilleur des deux mondes sur la série X via Smart Delivery, offrant une expérience 4K native à 60 ips.

En plus de cela, Forza Horizon 4 offre désormais de meilleures distances de dessin et des graphismes plus fidèles (y compris une qualité accrue des effets d’ombre, de réflexion et de particules), similaires à ce que vous obtiendriez sur un PC de jeu bestial avec des paramètres ultra. De plus, vous bénéficiez également de temps de chargement Ferrari rapides et d’une fonctionnalité de reprise rapide.

Assassin’s Creed Valhalla

En tant que l’un des plus grands titres à lancer aux côtés de la Xbox Series X, Assassin’s Creed Valhalla se sent comme une véritable vitrine de nouvelle génération.

Profitant pleinement de la puissance de la console, Valhalla offre une résolution 4K native et une fréquence d’images de 60 ips – une première pour n’importe quel jeu Assassin’s Creed sur console. Bien que le lancer de rayons ne fasse pas partie des améliorations de la version de nouvelle génération, le jeu a toujours l’air magnifique même sans la technologie très médiatisée.

Saleté 5

Faisant bon usage de la Xbox Series X, Dirt 5 offre des fonctionnalités d’optimisation de nouvelle génération qui ne vous obligent pas à sacrifier quoi que ce soit d’important. de l’expérience.

Malgré cela, les deux modes offrent une expérience assez différente. Le mode Qualité d’image est verrouillé à 60 ips et offre une résolution 4K dynamique, permettant des ombres plus réalistes, des reflets de flaque d’eau et des textures de terrain, des foules plus importantes. En d’autres termes, vous obtenez des paramètres équivalents à un PC de jeu haut de gamme.

Pendant ce temps, le paramètre Prioritize Framerate permet 120 ips avec des paramètres de qualité réduits lorsque votre console est réglée sur le mode 120 Hz. Si votre téléviseur est compatible HDMI 2.1, ce mode ciblera toujours une résolution 4K complète. Sinon, il tombera à 1080p (tant que votre téléviseur prend en charge le taux de rafraîchissement de 120 Hz).

Engrenages 5

Sur Xbox Series X, Gears 5 a reçu une mise à niveau assez importante via Smart Delivery, le jeu affichant désormais une expérience équivalente à celle de la version PC fonctionnant avec les paramètres Ultra.

Cela signifie que vous obtenez des ombres plus profondes, un nombre de particules plus élevé et des résolutions de texture accrues. De plus, le jeu fonctionne désormais à 4K/60fps – une augmentation par rapport à la limite de 30fps de la version Xbox One X.

Tactiques d’engrenages

Désormais officiellement disponible sur Xbox Series X via Smart Delivery, la version améliorée de Gears Tactics est capable d’offrir une résolution 4K native et 60 ips pour le gameplay, ainsi que votre choix de 60 ips ou 30 ips pour les cinématiques.

Dans une interview avec The Verge, le directeur technique de The Coalition, Cam McRae, a déclaré que cela avait été fait “pas pour des raisons de performance, mais plus pour des goûts personnels”.

Mer des voleurs

Outre des temps de chargement plus rapides dans tous les domaines, la version Xbox Series X améliorée de Sea of ​​Thieves offre aux joueurs une résolution 4K native et une fréquence d’images de 60 images par seconde, soit le double de celle de la version Xbox One X. C’est ce que j’appelle la navigation en douceur !!

Le Touriste

Comme nous l’avons noté précédemment, The Touryst est le cheval noir de la gamme de jeux de lancement Xbox Series X. Non seulement le jeu est incroyablement charmant, mais il fait un excellent usage de la puissance de la console de nouvelle génération.

Grâce à un style artistique simple basé sur les voxels, le Touryst peut restituer en interne des visuels en résolution 4K à 120 ips par seconde (si votre téléviseur le permet) ou en résolution 6K à 60 ips.

Ceci, combiné à la magnifique palette de couleurs ensoleillées du jeu et à la capacité HDR époustouflante, fait de The Touryst un titre exceptionnel parmi la gamme de lancement de la Xbox Series X.

Ori et la volonté des feux follets

(Crédit image : Microsoft)

Tout comme The Touryst, Ori and the Will of the Wisps a reçu des améliorations de nouvelle génération qui tirent pleinement parti de l’immense puissance de la Xbox Series X, telles que la résolution 4K native à 120 ips pour les téléviseurs compatibles HDMI 2.1.

De plus, les joueurs peuvent choisir de rendre le jeu dans un mode « super-échantillonné » 6K, qui est ensuite affiché à une résolution de 4K et à 60 ips. On dit que l’avantage de ce mode est un niveau de fidélité visuelle encore plus élevé, qui surpasse même celui du mode 4K standard.

NBA 2K21

Nous espérons que vous avez de la place sur le SSD de votre Xbox Series X, car NBA 2K21 est livré avec 101 Go. Heureusement, le jeu est capable de fournir une quantité substantielle d’extras en raison de cette taille d’installation, et ce ne sont pas seulement des améliorations techniques.

Outre les optimisations 4K/60fps attendues, NBA 2K21 offre des foules bien plus convaincantes dans sa nouvelle présentation Lower Bowl, dont 150 personnages IA ajoutant au réalisme. Attendez-vous à ce que les fans interagissent les uns avec les autres, des interviews améliorées à la caméra avec des journalistes, et plus encore.

De plus, NBA 2K21 propose des modes exclusifs à la version nouvelle génération du jeu, comme une expérience WNBA étendue qui inclut le premier mode carrière WNBA MyPLAYER de la série, ainsi que The City, une carte du monde ouvert avec plusieurs districts c’est beaucoup, beaucoup plus grand que les Neighbourhods des titres précédents.

