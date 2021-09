Meilleurs jeux par tranche horaire

Comme toujours, la grille de surveillance trie votre samedi en trois colonnes de surveillance. Comme toujours, la surveillance n’est pas strictement une question de qualité de jeu, de qualité d’équipe ou de qualité de quelque nature que ce soit. Ces choses sont importantes, cependant, je suppose.

Cette partie de la saison de football universitaire exige une utilisation fréquente de ce mantra : il n’existe pas de samedi de football universitaire ennuyeux, quel que soit le programme. Vous attendiez-vous à ce que samedi dernier entasse tant de joie étrange et méchante? Non, personne ne l’a fait, mais c’est ce qui arrive chaque fois que nous sous-estimons un samedi. Ce programme peut sembler léger maintenant, mais nous en avons vu assez au fil des ans pour prédire que nous serons tous en délire dimanche matin.

Ce mantra sera désormais répété chaque semaine pendant environ un mois.

UCF-Louisville était presque une rivalité de la Conférence des États-Unis de 2005, était le jeu qui empêchait quiconque de faire valoir que les cardinaux 2013 méritaient toute considération BCS, est actuellement une rencontre entre un non-pouvoir et un pouvoir, et serait une rencontre entre deux pouvoirs, si nous étions au milieu des années 2020 en ce moment. Mais ce n’est rien. Saviez-vous que l’Illinois est considéré comme une puissance ?

Deux semaines de suite, le Nebraska a géré les affaires comme une équipe compétente devrait le faire. Et la défaite de la semaine 0 des Huskers contre l’Illinois n’a fait que devenir de plus en plus aléatoire (mais non moins divertissante) au fur et à mesure que le mois de septembre s’est déroulé.

Pourtant, le SICKOS GAME de la semaine 2 a été ordonné avant le début de la saison.

Le Nebraska essaie de ne plus jouer à Oklahoma le 18 septembre, ont déclaré des sources à @Stadium. Les Cornhuskers ont contacté d’autres écoles pour jouer à Lincoln à cette date, ont indiqué des sources. Le jeu devait marquer le 50e anniversaire de 1971 “Game of the Century” n/b n° 1 NU et n° 2 OU – Brett McMurphy (@Brett_McMurphy) 12 mars 2021

Déclaration du directeur sportif, Bill Moos. pic.twitter.com/qeATVY0GBC – Nebraska Huskers (@Huskers) 12 mars 2021

Chaque fois que vous essayez de faire en sorte que les gens ne regardent pas votre match contre votre grand rival historique, un match dans lequel vous êtes un outsider à trois points, soyez assuré que les gens montreront plus d’intérêt pour le résultat de ce match.

Et devine quoi? Si les Huskers gagnent, c’est un résultat encore plus grand pour SICKO ! Vous, le spectateur à la maison, ne pouvez pas perdre, à moins qu’une de vos équipes ne participe à ce match. Dans ce cas, vous pouvez perdre.

Bien sûr, bien, peu importe. C’est techniquement Bama-Floride. Mais il est fort probable que nous sachions déjà exactement comment cela se passera, surtout si Nick Saban est si fou d’avoir cédé 14 points à Mercer.

Saban est excité, a claqué le podium en expliquant qu’ils avaient besoin de plus de responsabilité et a invoqué la discipline de son père qui a grandi en Virginie-Occidentale. https://t.co/qRQs8McEB1 – Michael Casagrande (@ByCasagrande) 11 septembre 2021

J’ai envisagé de mettre ce jeu dans la colonne Peut-être. Peu importe.

Ne perdons pas de vue Auburn-Penn State, qui pourrait finir par avoir plus de ramifications, est susceptible d’être plus compétitif et implique deux équipes talentueuses enclines à jouer au football en tant que savants qui n’ont jamais joué au football auparavant.

