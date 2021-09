Meilleurs jeux PlayStation 4 pour enfants 2021

in

Jeux PlayStation 4 pour enfants Android Central 2021

Ainsi, vos enfants sont maintenant assez vieux pour savoir que leurs manettes ne sont pas vraiment allumées pendant que vous les laissez faire semblant. Maintenant quoi? Vous ne voulez probablement pas qu’ils jouent à votre jeu Overwatch afin que vous puissiez entendre votre cœur se briser de manière audible lorsqu’ils font chuter votre score. Si cela vous semble proche de votre scénario, il est temps de trouver aux enfants des jeux PlayStation 4 amusants qui leur sont propres ! Bon sang, même si vous n’avez pas d’enfants, ces jeux sont toujours aussi amusants pour les adultes. Voici les meilleurs jeux pour enfants PS4 disponibles en ce moment.

★ Favori en vedette : Minecraft Starter Collection – PlayStation 4



Pensez à ajouter Minecraft à votre bibliothèque PlayStation comme amusant pour toute la famille. Bien qu’il s’agisse d’un jeu solo, une option de sauvegarde multiple est disponible afin que chacun puisse créer son propre monde. Si vos enfants sont assez vieux pour construire leur monde de manière créative, mais pas assez pour combattre les Enderman et les zombies, vous pouvez toujours régler le mode sur “Peaceful” afin qu’ils restent seuls à construire. Minecraft est peut-être bas sur l’échelle graphique, mais les créateurs ajoutent toujours du nouveau contenu comme des ânes, des chevaux et de la magie botanique. Alors laissez libre cours à votre créativité !

29 $ chez Amazon 30 $ chez Best Buy

Mon premier jeu de plateforme : Crash Bandicoot N. Trilogy



Beaucoup d’entre nous se souviennent de ce que c’était que d’arracher le plastique de notre tout nouveau jeu Crash Bandicoot pour la PlayStation originale. Après l’école, nous avons tous passé des heures à battre les niveaux, à chercher les étages secrets et à essayer de récupérer tous les éclats de pierres précieuses. Amenez vos enfants à ramasser tous ces délicieux fruits Wumpa pour gagner des vies et se frayer un chemin jusqu’au sommet ! Vous pouvez même en faire une aventure familiale et leur montrer toutes les astuces dont vous vous souvenez !

40 $ chez Amazon 40 $ chez Best Buy

Knock ’em out: Fall Guys: Ultimate Knockout – PS4



Ces haricots ont pris le monde d’assaut. Fall Guys: Ultimate Knockout oppose 60 joueurs les uns contre les autres dans une variété de parcours d’obstacles et de défis d’équipe idiots. Au final, un joueur remporte la couronne ! C’est un jeu de bataille royale familial et qui ne devient jamais trop frustrant.

20 $ sur PlayStation

Le dragon violet est de retour : Spyro Reignited Trilogy – PlayStation 4



Si vous aimiez Spyro quand vous étiez plus jeune, il est peut-être temps de transmettre ce plaisir à vos enfants. Activision a remasterisé les trois premiers jeux de la trilogie Spyro et modernisé ses graphismes pour mieux s’adapter à la technologie d’aujourd’hui. The Reignited Trilogy est le moyen idéal pour jouer à ces jeux classiques.

30 $ chez Amazon 40 $ chez Best Buy

Amusant LEGO ! : LEGO Worlds – PlayStation 4



Tous les jeux LEGO sont parfaits pour tous les âges. Les histoires et les objectifs sont assez faciles à suivre pour vos enfants et assez amusants pour lesquels vous voudrez brancher votre propre contrôleur pour jouer. Cela signifie que ce jeu n’est pas seulement un système de récompense parfait pour que votre enfant gagne du temps en jouant pour ses excellentes notes ; c’est aussi une grande expérience de liaison.

20 $ sur Amazon 20 $ sur Amazon

Dansez un peu d’énergie : Just Dance 2021



Just Dance est parfait pour passer du temps tranquille pour vous car les enfants s’amusent. Vous vous sentirez également bien en sachant qu’ils sont en fait debout et bougent aussi. Tous les graphismes amusants et farfelus de style rave ne manqueront pas de faire vibrer cette fête. L’option multijoueur rend ce jeu idéal lorsqu’ils ont également des amis.

27 $ chez Amazon 30 $ chez Best Buy

Mon deuxième jeu de plateforme : Rayman Legends – PlayStation 4 Standard Edition



Ce jeu de plateforme à défilement horizontal attirera à coup sûr l’attention de tout le monde. Votre objectif est d’atteindre la ligne d’arrivée de l’autre côté de la carte tout en sauvant les amis furieux d’une catastrophe imminente. Non seulement il a un gameplay et des graphismes mis à jour, mais peu de choses peuvent vous faire plus pomper que de courir des méchants sur l’air de Black Betty de Ram Jam.

16 $ sur Amazon

Cuisinez du plaisir : trop cuit ! 2 – PlayStation 4



Overcooked sera toujours sur ma liste de certains des jeux familiaux les plus amusants à jouer lorsque vous cherchez du temps à tuer le soir du match. Avec seulement trois boutons de commande, c’est un jeu super facile à prendre en main rapidement. Bien que les niveaux deviennent de plus en plus complexes (même pour un groupe d’adultes), la quantité de plaisir que vous aurez l’emportera sur toute défaite.

23 $ sur Amazon

Tout un talent: Knack 2



Le talent a un… eh bien, un talent pour la transformation. Il peut grandir de 20 pieds et rétrécir à nouveau. Cette fois-ci, il y a la coopération, donc c’est parfait pour jouer avec votre enfant (ou le laisser jouer avec un frère) pour une action saine et des énigmes qui encouragent à bien jouer ensemble.

20 $ sur Amazon

S’amuser!

Il existe une tonne de jeux géniaux pour PS4 que vos enfants vont adorer. Maintenant, c’est à vous de choisir celui qui convient le mieux à votre enfant. Si vous n’arrivez tout simplement pas à vous décider, vous voudrez peut-être opter pour Minecraft. À peu près tous les enfants dans le monde l’adorent, donc c’est une évidence. C’est aussi parfait si vous avez juste un enfant ou un autre qui veut quelque chose à jouer avec des amis et des frères et sœurs.

Pour un seul enfant, quelque chose comme la trilogie Spyro Reignited est une bonne idée, leur donnant une plate-forme amusante classique. Vous pouvez également acheter de la monnaie numérique PlayStation Store, ce qui est parfait pour acheter n’importe quel jeu numérique si vous rencontrez des difficultés à trouver des copies physiques dans les magasins. Ensuite, lorsque vous êtes prêt à passer à la console de nouvelle génération, vous pouvez également trouver de nombreux excellents jeux PS5 pour les enfants.

