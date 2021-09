Meilleurs jeux Pokemon, classés du pire au meilleur

Pokemon a presque immédiatement pris le monde d’assaut. Le mastodonte multimédia est devenu connu pour une multitude de dessins animés, de films à succès, de jouets, d’un jeu de cartes à collectionner, de vêtements, d’objets de collection et, bien sûr, de jeux vidéo. Ce n’est pas mal pour un humble petit RPG japonais sur la capture de créatures sauvages. Le cœur de Pokemon a toujours été la principale série de RPG, qui a attiré une base de fans passionnés et a même engendré une scène de tournoi dynamique. Ces RPG ont chacun ajouté de nouveaux éléments et fonctionnalités à la franchise de longue date, mais certains étaient certainement plus influents que d’autres. Nous avons examiné de près chaque jeu Pokemon principal et déterminé lesquels sont juste un cran au-dessus. Voici tous les meilleurs jeux Pokemon, classés de pas très efficaces à super efficaces.

10. Pokémon Noir et Blanc 2

Pokemon noir et blanc 2

Tous les jeux Pokemon se déroulent vaguement dans un univers partagé, mais Black and White 2 est la seule véritable suite canonique de la série. Se déroulant deux ans après Pokemon Black and White, ces suites tournent autour de la réémergence de Team Plasma. Bien qu’il se soit déroulé dans la même région, il comportait de nouvelles villes et zones qui n’étaient pas accessibles dans le premier jeu, et une poignée de nouveaux mécanismes. Ceux-ci comprenaient un tournoi mondial Pokemon qui mettait en vedette des entraîneurs célèbres de l’histoire de la série et un nouveau jeu parallèle PokeStar Studio. Mais s’il s’agissait d’un suivi agréable d’un jeu Pokémon déjà solide, il était un peu moins nouveau et ne représentait pas le degré de changement habituel que nous voyons dans une toute nouvelle génération de Pokémon.

9. Pokémon : Allons-y

Pokémon : Allons-y

Ce jeu Switch était en quelque sorte un échauffement alors que les fans attendaient avec impatience la toute nouvelle génération de Sword and Shield. Pokemon: Let’s Go s’est inspiré du classique Pokemon Yellow, avec une perspective et un système de copain similaires. Cette fois, votre copain pourrait être Pikachu ou Évoli, selon la version à laquelle vous avez joué. La structure était essentiellement un remake du Pokemon Yellow original, elle comportait donc la même collection originale de 151 monstres nouvellement rendus dans le style haute fidélité du Switch. Let’s Go était un joli retour en arrière et une belle façon de rester occupé en attendant l’arrivée de la nouvelle génération. Il a également introduit l’itinérance de Pokemon à l’air libre – une fonctionnalité qui est restée dans Sword and Shield – et avait un système de capture simplifié assez similaire à Pokemon Go.

8. Pokémon Noir et Blanc

Pokémon Noir et Blanc

Pokemon Black and White était la deuxième nouvelle entrée sur la Nintendo DS, après Diamond et Pearl, et incluait de nouvelles fonctionnalités comme un changement de saison qui ouvrirait de nouvelles zones et aurait un impact sur l’apparence de quelques Pokémon eux-mêmes. Vous pouvez également participer à des batailles triples avec une équipe de trois Pokémon, ce qui permet des tactiques de combat plus complexes comme des mouvements combinés. Pourtant, il s’agissait de la cinquième génération d’une série largement connue comme très itérative, et la DS avait déjà eu ses nouvelles entrées, donc certains joueurs et critiques commençaient à se lasser de la formule.

7. Pokémon Diamant et Perle

Pokémon Diamant et Perle

Pokemon Diamond et Pearl étaient les autres entrées DS, et ont fait plus de bruit sur la plate-forme en tirant parti du nouveau matériel. Les changements de gameplay de base par rapport au reste de la série étaient minimes, consistant en des ajustements tels que des ajustements des types d’attaque et l’ajout d’un mini-jeu Pokemon Contests. Mais Diamond et Pearl sont surtout connus pour la première apparition de la Global Trade Station, ou GTS. En profitant de la connexion WiFi de la DS, les joueurs du monde entier pouvaient se connecter et échanger leurs monstres capturés. Le commerce a été au cœur de l’identité de la série depuis le tout début, et il s’agissait d’une innovation majeure qui a permis de réaliser tout le potentiel du concept. Bien que les premières étapes en ligne aient été maladroites et maladroites par rapport aux normes modernes, elles ont permis à Nintendo de continuer à itérer avec ses fonctionnalités de trading en ligne. Ces jeux devraient également recevoir des remakes, intitulés Brilliant Diamond et Shining Pearl, sur la Nintendo Switch plus tard cette année.

6. Pokémon Soleil et Lune

Pokémon Soleil et Lune

Les deuxièmes entrées Nintendo 3DS Pokemon se sentaient particulièrement différentes de beaucoup de leurs prédécesseurs. Peut-être en partie à cause du nouveau décor tropical vaguement basé sur Hawaï, appelé Alola, l’environnement et l’apparence des personnages étaient très différents de tout ce qui existait auparavant. Le jeu comprenait également quelques nouvelles fonctionnalités, comme un niveau accru de personnalisation des personnages. Cela a également provoqué de nouvelles formes alolanes de Pokémon, des variantes régionales des favoris classiques qui, selon la tradition, ont évolué différemment en fonction de leur environnement. Cette idée serait poursuivie dans l’épée et le bouclier suivants, et c’est une fonctionnalité suffisamment populaire pour que nous nous attendions à ce qu’elle se poursuive encore plus loin. Sun et Moon étaient également uniques pour avoir été suivis d’une paire d’éditions améliorées, Ultra Sun et Ultra Moon, un an seulement après leur sortie originale.

5. Épée et bouclier Pokémon

Épée et Bouclier Pokémon

Les jeux les plus récents du canon Pokemon pour Nintendo Switch ont apporté des changements importants, certains plus populaires que d’autres. Le changement le plus controversé est survenu avant même la sortie du jeu avec l’annonce que The Pokemon Company romprait avec la tradition et n’aurait plus de support pour tous les Pokémon précédents, car le Pokedex avait gonflé à une taille massive. Il a cependant ajouté un total de 81 nouveaux monstres, ainsi que 13 variantes régionales.

Sword and Shield a échangé les Mega Evolutions des deux jeux précédents contre un nouvel élément de croissance de votre Pokémon à la taille de kaiju en utilisant Gigantimaxing – qui allait de pair avec un nouveau mécanicien de boss de raid géant. Les jeux ont également introduit la zone sauvage, des zones spéciales dans le monde du jeu regorgeant de Pokémon sauvages visibles en liberté. Dans la zone sauvage, vous contrôliez librement la caméra pour repérer les Pokémon et les engager à volonté pour des combats et des captures.

Pokemon Sword and Shield est également le premier Pokemon à introduire des extensions post-lancement à grande échelle. Les packs DLC Isle of Armor et The Crown Tundra sont arrivés respectivement en été et en automne après leur sortie, et ont réintroduit certains des Pokémon qui avaient été supprimés du jeu initial, ainsi que de nouveaux Pokémon et variantes.

4. Pokémon Rubis et Saphir

Pokémon Rubis et Saphir

La Game Boy Advance a apporté la troisième génération de jeux Pokemon, Ruby et Sapphire. À ce stade, le modèle avait été défini pour ce que serait un nouveau jeu Pokémon : un autre camion de monstres à collectionner, une nouvelle histoire et quelques nouvelles fonctionnalités. Cette fois, les jeux ont reçu une mise à niveau graphique des versions Game Boy, ainsi que des doubles batailles qui utilisent deux Pokémon à la fois. Ces versions ont également apporté des capacités Pokemon pour une personnalisation stratégique plus poussée. De plus, vous pouvez vous connecter avec jusqu’à quatre joueurs à la fois au lieu de seulement deux. Dans le même temps, certains joueurs ont estimé que la série commençait déjà à devenir une routine, et la difficulté à importer des Pokémon des générations précédentes de Game Boy a fait sensation parmi les fans.

3. Pokémon X et Y

Pokemon X et Y

Les premières entrées sur la 3DS, Pokemon X et Y, sont sorties en 2013 mais sont restées populaires longtemps par la suite, en raison de leur qualité, de l’équilibre du jeu et de la richesse de leurs fonctionnalités. Ces entrées ont été les premières à utiliser une présentation entièrement en 3D et ont introduit le nouveau type Fairy Pokemon pour aider à contrebalancer le puissant type Dragon. Cette génération a également introduit les nouvelles Mega Evolutions, qui permettraient à des Pokémon pleinement évolués de prendre temporairement une nouvelle forme spéciale. Et en plus de tout cela, les jeux regorgent toujours de nouveau contenu et de fonctionnalités de qualité de vie, comme des batailles aériennes, des batailles de hordes et un mode de type Tamagotchi appelé Pokemon-Amie. Alors qu’ils s’en tenaient à la tradition comme beaucoup d’autres jeux Pokémon de son époque, X et Y étaient juste assez bien conçus pour que les fans ne s’en soucient pas trop.

2. Pokémon rouge, bleu et jaune

Pokémon bleu, rouge et jaune

Les jeux originaux qui ont déclenché un phénomène mondial. Ces classiques de Game Boy manquent de l’ajustement et de la finition qui viendraient dans les versions ultérieures de la franchise, mais ils résistent toujours incroyablement bien. Toutes les pièces majeures qui rendent un jeu Pokémon génial sont présentes ici, y compris une longue histoire de capture de monstres, une charmante musique chiptune, un personnage rival qui vous mordille les talons et, bien sûr, l’existence de légendaires rares et difficiles à trouver. pokémon. Ces jeux ont défini le modèle de tout ce qui allait suivre et inclus certains des designs Pokémon les plus emblématiques de tous les temps, comme Charizard, Pikachu et Gengar.

Pokemon Rouge et Bleu ont été publiés en premier, encourageant l’aspect commercial entre jeux qui continue d’être un aliment de base de la série. Pokemon Yellow a suivi juste un an plus tard en Amérique, capitalisant sur la popularité massive de Pokemon avec une version améliorée qui rendait directement hommage à la populaire série de dessins animés animés. En jaune, au lieu de choisir votre Pokémon de départ, vous recevez un Pikachu tout comme Ash à la télévision (bien que vous puissiez obtenir les trois entrées plus tard). Tout comme dans l’anime, votre démarreur Pikachu reste son petit moi mignon et n’évolue jamais en Raichu. Certains des entraîneurs ont également été ajoutés ou leur apparence a été modifiée pour ressembler davantage à la série animée.

1. Pokémon Or, Argent et Cristal

Pokémon Or et Argent

Niché entre les humbles débuts de la série et un sentiment de déjà-vu qui s’est installé dans bon nombre de ses suites, Pokemon Gold and Silver était le deuxième effort qui a touché de nombreux fans. Sorties sur Game Boy Color, ces suites ont ramené tous les Pokémon originaux de Rouge et Bleu avec de nouveaux looks améliorés, tout en ajoutant 100 nouveaux monstres de poche à collectionner. Comme le rouge et le bleu, il dépendait fortement d’un mécanisme commercial, l’or et l’argent offrant des collections légèrement différentes pour encourager les entraîneurs désireux à s’engager avec leur communauté et leurs amis.

Mais loin d’un simple rechapage, Pokemon Gold and Silver a introduit presque autant de nouvelles mécaniques et fonctionnalités à la série que l’original. Ceux-ci comprenaient un cycle jour-nuit et un calendrier hebdomadaire, de sorte que certains Pokémon n’apparaissent qu’à certaines heures de la journée ou certains jours de la semaine. Pokemon a acquis la capacité de conserver des objets qui restaureraient la santé ou amélioreraient les statistiques passives. Gold and Silver a introduit de nouveaux Pokémon “Shiny”, des variantes extrêmement rares avec une coloration spéciale et des statistiques améliorées. Ils ont également ajouté non pas un mais deux nouveaux types de pokémon : Steel et Dark, pour contrer respectivement Poison et Psychic Pokemon. Et ils ont introduit l’élevage de Pokémon, qui permet aux joueurs d’associer leurs monstres préférés pour produire un nouvel œuf qui éclorait en un Pokémon qui a hérité des bonus de statistiques de ses parents.

Pokemon Gold and Silver reste l’une des itérations les plus riches en contenu de la franchise. En plus des huit gymnases de la région de Johto, Gold et Silver ont ramené les joueurs dans le cadre original de Kanto pour une deuxième série de badges, donnant à l’expérience l’impression d’être deux jeux en un.

Pokemon Gold et Silver sont toujours considérés par de nombreux fans comme un point culminant pour la série. Comme le rouge et le bleu, l’or et l’argent ont reçu une version améliorée appelée Pokemon Crystal. C’était principalement similaire à l’or et à l’argent, bien qu’il y ait eu quelques ajouts notables. Il a permis aux joueurs de choisir le sexe de leur personnage pour la première fois, il a ajouté de nouvelles animations de début de bataille et il a introduit la Battle Tower pour un gant de combats Pokémon. Gold et Silver ont également reçu des remakes acclamés par la critique, Heartgold et Soulsilver, sur la Nintendo DS en 2009.

