Meilleurs jeux pour les tablettes Amazon Fire HD 2021

La gamme de tablettes Fire HD d’Amazon est une alternative solide pour ceux qui recherchent une option économique. À la moitié du prix d’un iPad, l’Amazon Fire HD 10 offre une bonne autonomie de batterie, des performances, un port USB-C et même une prise casque convoitée ! Cependant, son écran n’est pas résistant aux reflets, donc si vous êtes à la recherche d’une liseuse électronique dédiée, vous feriez mieux de vous en tenir au Kindle Paperwhite d’Amazon.

Mais pour tous vos autres besoins de tablette, y compris les jeux, une tablette Amazon Fire HD peut être une plaque tournante pour tous vos besoins de divertissement. Vous pouvez rendre ces longs trajets en voiture avec les enfants beaucoup plus supportables et tirer le meilleur parti de votre tablette Amazon Fire HD avec ces excellents jeux. Certains d’entre eux sont déjà classés parmi nos meilleurs jeux mobiles, vous ne pouvez donc pas vous tromper.

Dessiné 2

Drawful est de retour, et il est meilleur que jamais grâce à de nouvelles fonctionnalités telles que des invites personnalisées, des options de censure (le rendant plus convivial pour la famille et le streaming) et une fonctionnalité d’audience qui permet potentiellement à des milliers de joueurs de rejoindre vos jeux. Pour ceux qui ne connaissent pas Drawful, c’est un jeu de société où vous dessinez des invites, les autres joueurs devinent ce qu’ils sont, puis ces réponses deviennent des réponses à choix multiples que les joueurs utilisent pour voter pour ce qu’ils pensent être la vraie réponse.

L’un des principaux arguments de vente de Drawful 2 est qu’un seul joueur doit réellement posséder le jeu. Au lieu de cela, le propriétaire met en place une salle et fournit un code de salle afin que d’autres puissent se joindre à partir de leurs propres tablettes, téléphones ou ordinateurs portables en saisissant le code sur un site via leur navigateur Web. C’est un excellent moyen d’impliquer tout le monde, et vous êtes sûr d’avoir des manigances idiotes et des tonnes de rires en cours de route.

Dessiné 2

Le jeu de société parfait pour les artistes doués ET les artistiquement défiés, vous êtes sûr de rire avec Drawful 2.

Couleur heureuse : couleur par numéro

Les jeux n’ont pas besoin d’être compliqués pour être bons et Happy Color le prouve. Happy Color propose des milliers d’images à donner vie, des scènes de la nature aux loisirs et même des scènes Disney et Pixar. Bien que le jeu se présente comme un jeu de couleur par numéro pour les adultes, il est tout aussi bon pour les enfants.

Happy Color est également gratuit, ce qui le rend presque idéal pour les artistes d’entre nous. Son seul gros inconvénient est que des publicités forcées apparaissent toutes les quelques images, ce qui nuit aux aspects les plus apaisants du jeu.

Couleur heureuse : couleur par numéro

Détendez-vous, détendez-vous et apaisez votre âme avec ce jeu de couleurs par numéros simple mais satisfaisant.

Jackbox Party Pack 3

C’est difficile à croire, mais il y a des gens qui n’ont toujours pas entendu parler de Jackbox Games. Jackbox et tous ses packs de fête assortis proposent des jeux de société hilarants qui vous opposent, à vous et à vos amis, pour la couronne convoitée de la victoire. Il existe de nombreux packs Jackbox Party disponibles pour les tablettes Amazon Fire HD. Pourtant, Jackbox Party Pack 3 est ma recommandation personnelle car il contient deux de mes jeux préférés, Trivia Murder Party et Tee KO

À 24,99 $, c’est un choix cher à coup sûr, mais la valeur de relecture est excellente et une seule personne doit posséder le jeu ; tout le monde peut rejoindre une salle gratuitement depuis ses propres appareils !

Jackbox Party Pack 3

Le jeu le plus cher de la liste est également l’un des plus amusants et des plus rejouables. Les packs Jackbox Party sont parfaits pour les fêtes !

Puzzles du lac

Profitez du plus grand écran de la tablette Fire HD avec un jeu de puzzle traditionnel. Les scènes paisibles des lacs et des forêts peuvent être un peu ennuyeuses pour l’enfant moyen, mais si vous avez déjà été un adulte incroyablement ennuyé dans un avion, alors c’est un moyen idéal pour se détendre et passer du temps. De plus, ce n’est qu’un exemple d’un développeur avec charges d’autres options disponibles sur Amazon. Chiots, couchers de soleil, cascades, tout ce que vous voulez, Titan Game a créé un jeu de puzzle pour cela.

Des fonctionnalités utiles telles que pincer pour zoomer, la possibilité d’utiliser votre propre musique, quatre types de puzzles différents et des puzzles allant de 9 à 1 600 pièces en font un jeu gratuit assez solide pour votre tablette. Et si jamais vous parvenez à les terminer tous, n’oubliez pas que Titan Game vous propose de nombreux autres choix.

Puzzles du lac

Les puzzles n’ont pas besoin de beaucoup d’explications. Si vous les aimez, alors ce jeu est fait pour vous.

Monument Valley

Mettez-vous dans la peau de la princesse silencieuse en traversant un monde fantastique à l’architecture impossible. Cependant, cet endroit n’est pas toujours ce qu’il paraît, et vous devrez faire preuve de créativité et sortir des sentiers battus pour résoudre les étonnantes énigmes environnementales de Monument Valley. Bon pour les adultes et les enfants (classés pour tous les âges), ce charmant jeu de puzzle vous divertira à coup sûr pendant de nombreuses heures heureuses.

Avec ses graphismes minimalistes, sa direction artistique stellaire et sa bande-son exceptionnelle, certaines personnes considéreraient même Monument Valley comme une expérience de jeu mobile parfaite, moi y compris ! Il a également une suite, Monument Valley 2, vous pouvez donc passer au titre suivant une fois que vous avez terminé ce premier versement.

Monument Valley

Résolvez des énigmes environnementales intelligentes et magnifiques dans l’un des plus grands jeux mobiles de ces 10 dernières années.

Phantasmat : Derrière le masque

J’ai un aveu à faire : j’étais intoxiqué aux jeux d’objets cachés pendant de nombreuses années. Et tu sais quoi? Ils sont toujours amusants ! Big Fish Games propose des titres comme Phantasmat depuis de nombreuses années, et ils constituent un excellent ajout aux plus grands écrans des jeux sur tablette. Phantasmat a un cadre délicieusement effrayant dans un manoir hanté classique, des mini-jeux, des puzzles légers et des salles d’objets cachés à gogo.

De plus, il s’agit de l’édition collector complète de Phantasmat, vous aurez donc accès à tous les bonus et contenus complémentaires du jeu dans un package pratique. Le seul inconvénient des jeux comme celui-ci est qu’ils sont généralement assez courts. Si vous preniez vraiment votre temps, vous pourriez probablement traîner Phantasmat en quelques heures, mais si vous étiez vraiment sur le coup, vous pourriez en fait le terminer en une nuit. À 4,99 $, cependant, Phantasmat est moins cher que de voir un film et tout aussi amusant.

Phantasmat : Derrière le masque

Les jeux d’objets cachés sont plus amusants avec un cadre effrayant, alors prenez Phantasmat pour obtenir votre solution de recherche et de recherche.

Apaiser Zen+

Quell Zen + est un peu difficile à décrire, mais l’homme est ce jeu amusant. Un jeu de logique à la base, Quell Zen+ vous fait guider des gouttes de pluie à travers de petits labyrinthes pour résoudre plus de 200 niveaux de folie déroutante. Il y a même quelques énigmes cachées, alors gardez les yeux ouverts au fur et à mesure que vous progressez. Accompagné d’une bande-son élégante et paisible, l’atmosphère apaisante de ce titre en fait un excellent choix pour se détendre avant de se coucher.

Vous pouvez facilement passer des heures dans Quell Zen +, c’est donc une véritable aubaine à 3,99 $. Alors faites-vous plaisir et prenez ce fantastique jeu de puzzle.

Apaiser Zen+

Un casse-tête logique relaxant mais stimulant, Quell Zen + est un ajout addictif à toute bibliothèque de jeux.

Vallée des étoiles

À ce stade, Stardew Valley est synonyme de jeu de simulation agricole idyllique. Stardew Valley est arrivé sur mobile quelques années après la sortie initiale du jeu, et c’est un titre superbe à ajouter à votre collection pour les jeux sur tablette, bénéficiant grandement de la plus grande taille d’écran. Dans Stardew Valley, vous incarnez un personnage qui a hérité de la ferme délabrée de son grand-père. Chargé de réparer l’endroit et de créer un paradis rentable loin du stress de la vie urbaine, vous vous ferez des amis, explorerez des mines dangereuses, aiderez la ville et passerez vos saisons à cultiver et à élever des animaux de la ferme à votre goût.

Il n’y a jamais un moment d’ennui à Stardew Valley, et j’ai passé plus de 200 heures dans mes propres fichiers (j’ai jusqu’à 3 fermes maintenant). Il existe même une option multijoueur maintenant pour que vous puissiez jouer avec des amis dans la même ferme. De nouvelles mises à jour ont été ajoutées au fil des ans, donc même si vous avez déjà joué à Stardew, cela vaut peut-être la peine d’y regarder à nouveau si vous n’avez pas encore eu l’expérience entièrement mise à jour.

Vallée des étoiles

Le simulateur agricole ultime, Stardew Valley, vous donnera une seconde vie dans un paradis pastoral.

Stray Souls : Souvenirs volés

Oui, c’est un autre jeu d’objets cachés, et non, je ne suis pas désolé. Comme je l’ai dit, je ne peux pas en avoir assez de ces types de jeux, et Stray Souls: Stolen Memories est un autre excellent ajout pour les utilisateurs de tablettes Fire HD. En tant que mère en quête pour sauver sa fille, vous devrez explorer une ville étrange et résoudre un mystère sur le passé de votre mari pour la sauver.

Avec 48 emplacements, 14 scènes d’objets cachés et une multitude de mini-jeux, Stray Souls peut être apprécié sur quelques jours ou lors d’une grande session de frénésie. Il s’agit en fait d’une suite du premier jeu Stray Souls, mais peut être joué comme sa propre expérience autonome. C’est une bonne affaire à 2,99 $, et je le recommande vivement à tous ceux qui aiment les jeux d’objets cachés.

Stray Souls : Souvenirs volés

Explorez une ville effrayante, sauvez votre fille et découvrez un mystère caché dans Stray Souls: Stolen Memories.

La chambre trois

Les jeux d’évasion sont aussi amusants dans le monde virtuel que dans la vie réelle, et cela ne va pas beaucoup mieux que la série bien intitulée The Room en ce qui concerne les jeux d’évasion mobiles. Bien sûr, plus de 2 000 avis et une note de 5 étoiles ne peuvent pas être faux, n’est-ce pas ? The Room Three propose une multitude de scénarios physiques déroutants et une grande variété d’objets 3D magnifiquement rendus que vous pouvez inspecter, faire pivoter et interagir avec pendant que vous résolvez des énigmes. Couplé à une bande-son dynamique et à une excellente conception audio, The Room Three est une expérience tactile facile à appréhender grâce à son interface intuitive.

À seulement 3,99 $, The Room Three, et peut-être ses frères et sœurs The Room et The Room Two, devraient figurer en tête de votre liste de jeux à ajouter à votre bibliothèque Fire. Choisissez ce jeu conçu avec amour maintenant, mais soyez averti, vous ne pourrez peut-être pas le relâcher.

La chambre trois

Le roi/reine des jeux d’évasion ne cesse de s’améliorer.

