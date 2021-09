Meilleurs jeux PS Vita : Top 10 des titres sur l’ordinateur de poche sous-estimé de Sony

Alors que la PS Vita a été un succès critique grâce à certaines fonctionnalités de conception innovantes et à une compatibilité avant-gardiste avec la PS4, ce n’était pas le blockbuster financier que Sony espérait. Vendant 18 millions d’unités au cours de sa course, la PS Vita avait un écran OLED bien avant que Nintendo ne mette à niveau sa console Switch avec la meilleure technologie d’affichage, elle se mariait bien avec la PS4 pour le jeu à distance, et elle avait une bibliothèque de jeux dont elle pouvait être fière.

La boutique en ligne de la PS Vita étant presque fermée cette année, c’est un autre rappel pour saisir certains titres du marché numérique de cette console avant qu’il ne soit trop tard. La machine de jeu de poche de Sony proposait une grande variété, et si vous réfléchissez aux jeux à saisir avec l’un de ces appareils pour une collection de classiques récemment rétro, notre liste des 10 meilleurs jeux PlayStation Vita devrait vous aider à influencer votre opinion. . Nous les avons classés par ordre alphabétique et exclu certaines des collections (certes impressionnantes) de Vita. Mais oui, c’est toujours très cool que les jeux Ratchet & Clank, Jak and Daxter, Sly Cooper et Metal Gear puissent être joués en déplacement.

Danganronpa : Déclenche Happy Havoc

Si vous avez déjà pensé à causer du chaos, Danganronpa: Trigger Happy Havoc est un examen fascinant de jusqu’où certaines personnes sont prêtes à aller lorsqu’elles atteignent leur point de rupture. La configuration elle-même était simple, tirant de The Hunger Games et de Battle Royale pour établir son intrigue principale. Piégé dans un bâtiment abandonné avec 15 autres étudiants, le seul moyen de sortir de la prison de fortune est de tuer un autre étudiant et d’éviter d’être reconnu coupable du crime.

Jouant à travers une histoire lourde de trahison, de culpabilité et un examen approfondi de la psyché humaine, l’intrigue complexe du jeu mélange des réflexes rapides avec une prise de décision pointue, des jeux de rythme et des essais qui révèlent des vérités choquantes sur le casting. Même avec son sujet sombre, Danganronpa: Trigger Happy Havoc a toujours un ton étonnamment optimiste, des personnages identifiables et des visuels saisissants qui se démarquent sur la PS Vita.

ruée vers la gravité

Brisant les lois de la physique avec suffisamment d’abandon téméraire pour attirer l’attention d’une force de police parrainée par Isaac Newton, Gravity Rush est un plaisir à jouer grâce à la façon dont il utilise son idée de base de la manipulation de la gravité. Le jeu d’action-aventure de Japan Studio incarne Kat, une manipulatrice des forces gravitationnelles qui pourrait tomber dans des ennemis en changeant la direction de la gravité et se faire légère comme une plume pour s’envoler dans le ciel et les rues de Hekseville.

Une application qui tue sur une console qui ne manquait pas de classiques certifiés disponibles au fil des ans, Gravity Rush est une joyeuse célébration du pouvoir qui a toujours fière allure près d’une décennie plus tard. Si vous connaissez quelqu’un avec une PS Vita, il y a de fortes chances que ce jeu ait une place de choix dans sa collection. Un port remasterisé a été publié sur PS4, et Gravity Rush 2 vaut également la peine d’être joué.

Hotline Miami

Le jeu parfait à un tour de plus qui a savamment équilibré des niveaux frustrants et difficiles avec l’euphorie d’une seule course parfaite, Hotline Miami se dresse toujours comme une ruée de sang étrange et mémorable à la tête des années après sa première sortie. Les visuels lo-fi ont capturé l’attrait enivrant de l’ultra-violence et de la bravade imprudente nécessaires pour survivre à chaque niveau, l’ensemble du jeu se sentant comme une longue extension du dernier stand alimenté par la drogue de Tony Montana à Scarface composé jusqu’à 11.

Implacablement addictif et un tour de force du début à la fin, c’est un jeu sur la PS Vita où c’est une bonne idée de s’assurer que votre dragonne est bien fixée de peur que vous ne jetiez votre console à travers un mur après une autre course qui a mal tourné .

Symphonie électronique Lumines

Lumines est apparu pour la première fois sur la PlayStation Portable, et au moment où il était prêt à apporter son gameplay de puzzle basé sur le son à la PS Vita, il avait pris quelques nouvelles astuces en cours de route. Le développeur Q Entertainment a une fois de plus mélangé le style avec certaines des musiques électroniques les plus entraînantes de la planète, tout en utilisant également l’écran tactile PS Vita pour améliorer le gameplay original avec des améliorations tactiles. Le nouveau mode Voyage était un défi qui pousserait tout vétéran de Lumines à ses limites, tandis que la nature ad hoc du multijoueur permettait des sessions intensément belles d’une beauté audio et visuelle addictive.

Persona 4 Doré

La série Persona est depuis longtemps l’une des meilleures séries JRPG dans le jeu, ces dernières années ayant jeté un nouvel éclairage sur les jeux développés par Atlus qui ont explosé en popularité grâce à des titres tels que Persona 5 et Persona Strikers. Persona 4 Golden occupe toujours une place particulière dans le cœur et l’esprit des fans, car cette version améliorée du joyau PS2 a repris les mécanismes et l’histoire existants et les a puissamment améliorées pour en faire la version définitive de cette grande aventure.

Pendant de nombreuses années, il était uniquement disponible sur la PS Vita et quiconque avait la chance d’avoir joué à ce chef-d’œuvre de combat flexible, de donjons difficiles et de personnages brillamment écrits, avait un sourire narquois bien mérité sur le visage pendant un certain temps. Lorsque Persona 4: Golden est finalement arrivé sur PC, il est devenu non seulement un succès surprise sur cette plate-forme, mais a également changé l’approche de Sega quant à la façon dont il déployait traditionnellement les jeux d’Atlus dans le monde entier. Mystère réfléchi et engageant qui vous tient captivé, l’histoire de Persona 4 Golden est un long RPG d’une qualité exceptionnelle.

Coupé

DrinkBox Studios s’est fait un nom sur la PS Vita avec des jeux tels que Tales from Space et Guacamelee, et Severed n’était pas différent. Racontant la riche histoire d’une jeune fille à la recherche de sa famille disparue en traçant un chemin sanglant à travers des monstres cauchemardesques, les commandes du jeu utilisaient de manière amusante l’écran tactile de la PS Vita. En balayant l’écran, les joueurs pouvaient infliger des entailles mortelles aux monstres, ou appuyer au bon moment pour contrer une attaque et répondre avec des dégâts dévastateurs à tout ce qui est assez malchanceux pour être pris dans le chemin de la fureur du protagoniste Sasha.

Comme d’autres jeux du développeur, Severed avait également l’air formidable, combinant son gameplay de flexion profonde des doigts avec des visuels particulièrement horribles. C’est un robot de donjon à l’ancienne avec des fioritures modernes.

Spéléologie

Ce n’était pas exclusif à la PS Vita, mais Spelunky était facilement mieux apprécié sur le système portable de Sony lorsqu’il est arrivé pour la première fois en 2013. En apparence, Spelunky est un roguelike convaincant qui combine la plate-forme avec un défi brutal. Il n’était pas rare qu’une course Spelunky typique dure environ cinq minutes avant qu’un joueur ne fasse une erreur qui les renvoie au début du labyrinthe, et pour la Vita, cela fait du jeu une expérience portable parfaite de hauts et de bas incroyables. .

Le facteur coopératif mérite également d’être loué, car la fonctionnalité de jeu croisé de Spelunky a élargi l’idée de base du jeu et a ouvert la porte à des situations difficiles et hilarantes. La dynamique risque-récompense à son meilleur, la meilleure version de Spelunky a appelé la PS Vita sa maison lorsqu’elle est arrivée sur ce système il y a toutes ces années. Spelunky reste l’un des meilleurs roguelikes jamais créés toutes ces années plus tard. C’est le type d’expérience qui peut vous faire tomber amoureux du genre.

Arracher

Peu de jeux ont donné aux joueurs un pouvoir presque illimité dans les limites de leurs mondes numériques, mais Tearaway est l’une des rares exceptions à la règle, car les joueurs étaient littéralement capables de faire tomber les barrières entre les mondes virtuel et réel. Alors que vous jouiez encore comme une enveloppe sensible en mission pour atteindre le soleil, en même temps vous étiez aussi l’étoile du jour, votre visage attaché à l’orbe céleste grâce à la magie de la caméra frontale de la PS Vita.

Les blocs de construction minces comme du papier ont cédé la place à un jeu de plateforme 3D traditionnel avec une conception de niveau intelligente et colorée qui se sentait unique grâce à chaque aspect technique de la PS Vita utilisé à son potentiel maximum. Avec une attitude typiquement britannique gracieuseté du développeur de Little Big Planet Media Molecule, Tearaway est toujours un exploit unique de puzzles fantastiques, de plates-formes amusantes et d’un style artistique distinctif.

TxK

Le TxK de Jeff Minter était essentiellement une réinvention de la série Tempest du tube-shooter mais, plus important encore, c’était aussi le concept poli à un degré de quasi-perfection. Roulant autour de l’étendue infinie de l’espace et annihilant tout sur votre passage, la simplicité de TxK ressemblait à un voyage de l’esprit sur l’écran lumineux de la PS Vita, tandis que la bande-son qui jaillissait des haut-parleurs était une collection de mélodies tapageuses qui complétaient l’escalade action devant vous.

Une fusion trippante et visuellement chargée d’action psychédélique, TxK était un classique instantané lorsqu’il a atterri, et des problèmes juridiques ont finalement limité sa sortie et ont conduit à Tempest 4000.

Zero Escape : la dernière récompense de la vertu

Les jeux d’aventure ont trouvé une niche confortable sur la PS Vita, et Zero Escape: Virtue’s Last Reward en était un exemple remarquable grâce à sa combinaison d’énigmes sournoises, de personnages fascinants et d’un thème d’évasion de prison qui nécessitait de prendre des décisions difficiles. Avec des rebondissements durs et rapides, la suite de Nine Hours Nine Persons Nine Doors était un mélange captivant de narration de romans visuels et de salles de puzzle qui vous laisseraient vous gratter le cuir chevelu en sang alors que vous cherchiez une solution, qui était aidé par une interface qui s’est considérablement améliorée sur les systèmes de 999.

Pour les fans de narration de qualité, Zero Escape était une référence pour son genre sur PS Vita car il tissait ses thèmes de science-fiction et d’horreur dans un joyau caché de sensations fortes et de frissons.

