Meilleurs jeux PS4 en 2021 : les meilleurs jeux PlayStation classés

PlayStation est défini par son catalogue d’exclusivités, contenant certains des meilleurs jeux que cette industrie a à offrir. Les jeux PS4 fantastiques ne manquent pas, que vous recherchiez une aventure de chasse au trésor ou que vous décidiez de vous lancer dans l’après-apocalypse, PlayStation a tout pour plaire. L’avenir s’annonce certainement prometteur en ce qui concerne les jeux propriétaires, et ce sont une poignée de jeux qui sont des incontournables absolus.

Dieu de la guerre

God of War est une série emblématique qui a reçu une refonte majeure avec God of War (2018). Le panthéon grec a été remplacé par la mythologie nordique alors que Sony Santa Monica nous a fait traverser les neuf royaumes de Midgard à Helheim, rencontrant des personnages comme Jormungandr, le serpent du monde, et les fils de Thor, Magni et Modi. Ce conte était l’un des livres de contes, centré sur une aventure émotionnelle entre Kratos et son fils. Les récits de jeu ne sont pas beaucoup mieux que cela.

En plus d’une histoire presque parfaite, le gameplay lui-même était également incroyable. Kratos utilise une nouvelle arme, la hache Léviathan, qui peut être lancée et rendue à son propriétaire, un peu comme le Mjolnir de Thor. Ne vous inquiétez pas si vous êtes un fan de certaines des entrées précédentes, car les Blades of Chaos font également leur apparition.

Spider-Man de Marvel

Les liens entre les jeux vidéo de super-héros semblent être un centime (avec les jeux mobiles et tout), mais Spider-Man de Marvel pour PS4 est rapidement devenu l’un des meilleurs, se tenant fièrement aux côtés de la série Batman Arkham en termes de qualité. Insomniac a cloué le sentiment de se balader dans la ville de New York en tant que Spider-Man du quartier amical préféré de tout le monde.

En plus d’être une fantastique histoire de Spider-Man, de sauter ses origines et d’intégrer les Sinister Six dans le mélange, c’était aussi une grande histoire de Peter Parker. Il y a toujours quelqu’un derrière le masque, et Insomniac ne l’oublie jamais. C’est le moment idéal pour jouer avant que Spider-Man : Miles Morales n’arrive sur PS5.

Horizon Zéro Aube

Comme s’il fallait le prouver une fois de plus, les femmes peuvent diriger un jeu vidéo populaire. Aloy est devenu un personnage préféré des fans et un peu une mascotte pour l’IP propriétaire de Sony. Guerrilla Games a pris le risque de rompre avec la série Killzone, et cela a énormément porté ses fruits. Se déroulant dans un avenir post-apocalyptique où la société s’est réformée en tribus, c’est à Aloy de comprendre ce qui a causé l’événement cataclysmique qui a tué les Anciens et pourquoi leurs machines sévissent.

Avec une suite, Horizon Forbidden West à l’horizon, vous voudrez certainement découvrir Horizon Zero Dawn lorsque vous en aurez l’occasion. Son monde est absolument magnifique et la juxtaposition de tribus primitives avec une technologie de pointe est sublime. Le mystère vous tiendra en haleine jusqu’au bout.

Inexploré 4

Cela semble être le chant du cygne de Naughty Dog pour la série Uncharted, au moins une version mettant en vedette l’adorable chasseur de trésors Nathan Drake. Le développeur n’a épargné aucune dépense pour s’assurer que son aventure se termine en beauté et que les décors cinématographiques ne soient pas bien meilleurs que ceux trouvés dans Uncharted 4.

Après avoir retrouvé son frère perdu depuis longtemps, Nathan Drake sort de sa retraite pour une dernière mission, à la recherche du trésor perdu du pirate Henry Avery. Leur voyage les emmène à travers le monde dans ce jeu de tir à la troisième personne alors que les frères Drake tentent d’éviter d’anciens rivaux. Si vous voulez une bonne expérience solo, celle-ci est faite pour vous.

Le dernier d’entre nous partie 2

The Last of Us Part 2 est la suite de l’un des jeux les plus appréciés de tous les temps. Bien que sa suite ait suscité une certaine controverse et des opinions divergentes, la plupart des critiques la considèrent comme un suivi digne. Il était difficile d’imaginer que The Last of Us avait même besoin d’une suite, mais je suis content qu’il en ait une.

Cette fois, Ellie est au centre de l’histoire alors qu’elle poursuit un chemin sanglant de vengeance jusqu’à Seattle, avec ses propres factions en guerre et de nouveaux infectés. Ce que fait bien The Last of Us Part 2 nous donne un aperçu des adversaires d’Ellie et pourquoi ils ont fait ce qu’ils ont fait. Naughty Dog crée assez facilement certains des personnages les plus tridimensionnels, les plus réalistes et les plus imparfaits du marché.

Le dernier d’entre nous remasterisé

The Last of Us est sorti pour la première fois sur PS3, mais l’édition remasterisée sur PS4 est la version ultime du jeu. Les médias post-apocalyptiques, en particulier ceux avec des zombies (techniquement appelés infectés, mais peu importe), ont été répétés à maintes reprises. Pourtant, aucun n’est aussi bon que The Last of Us, mettant l’accent sur les personnages plutôt que sur l’histoire.

Le voyage de Joel d’un contrebandier pessimiste à une figure paternelle sans doute adorable était celui dont presque tout le monde est tombé amoureux, et Ellie est devenue si aimée qu’elle a eu sa propre suite. De Boston à Salt Lake City, le temps que vous passez avec eux est plein de beaux moments calmes qui vous font apprécier le pouvoir de la narration.

Transmis par le sang

FromSoftware a un penchant pour la création de certains des jeux les plus brutalement difficiles et les plus impitoyables du secteur, et Bloodborne n’est pas différent. Si le fantasme de Dark Souls n’était pas votre style, faites un voyage dans la ville gothique lovecraftienne de Yharnam, où ses habitants sont atteints d’une horrible maladie transmissible par le sang… d’où son nom.

Presque toutes les facettes de ce titre ont été acclamées. Un seul coup d’œil à son design ou à son environnement suffit pour se faire une idée de son atmosphère. Bloodborne suinte l’horreur gothique d’une manière que peu de jeux parviennent à capturer. Étant donné que vous mourrez d’une manière impie, vous aurez tout le temps de profiter du paysage encore et encore.

Spider-Man : Miles Morales

Dans la foulée du titre à succès Spider-Man d’Insomniac, il était temps pour Miles Morales de prendre le devant de la scène. Bien qu’il soit sorti aux côtés de la PS5, Spider-Man: Miles Morales est également arrivé sur PlayStation 4. Il a poussé les capacités de la PS4 à ses limites et a incroyablement bien réussi. C’est un digne successeur de Spider-Man et juste un jeu fantastique à tous points de vue.

Lorsque Harlem est en danger et que Peter Parker est absent, Miles doit enfiler son propre costume d’araignée et aider à sauver le quartier. Spider-Man: Miles Morales a beaucoup de cœur et est très amusant à jouer, ce qui en fait l’une des meilleures exclusivités que PlayStation a à offrir. C’est un titre incontournable avant qu’Insomniac ne publie la prochaine entrée de la série.

Fantôme de Tsushima

Se déroulant pendant l’invasion mongole du Japon, Jin Sakai se joint aux habitants de l’île de Tsushima pour chasser les forces d’invasion. Bien que ses manières de samouraï prêchent l’honneur avant tout, il doit prendre des décisions difficiles sur qui il est et qui il veut être pour sauver l’île. Deviendrez-vous le fantôme, un assassin redouté sans honneur, ou resterez-vous fidèle à vos racines ?

Après Sly Cooper et Infamous, je pense que personne ne s’attendait à ce que Sucker Punch Productions développe un jeu comme Ghost of Tsushima. Il a couronné l’ère PS4 avec style et grâce, comme nous l’avons noté dans notre revue. Il a maintenant reçu un Director’s Cut avec du contenu supplémentaire, introduisant l’extension Iki Island et un nouveau scénario dans le voyage de Jin. Beaucoup de gens ont appelé cela un véritable Assassin’s Creed au Japon.

Échouement de la mort

Un bang a donné naissance à toute vie dans l’univers – du moins, c’est ainsi que l’on dit. Puis un autre bang s’est produit, et tout est allé en enfer. C’est essentiellement la prémisse de Death Stranding dans ses termes les plus simples, sans confondre personne. Les ruines des États-Unis sont maintenant hantées par des êtres invisibles surnommés BT, connectés à l’au-delà, et ils épellent la mort instantanée si vous les rencontrez. Sérieusement, ils peuvent créer ce qui sont essentiellement des explosions nucléaires.

Échouement de la mort a été appelé “Kojima sans retenue” tellement de fois maintenant que c’est absurde, mais pour les personnes familières avec les œuvres de Kojima, c’est peut-être la meilleure façon de le décrire rapidement. C’est bizarre, c’est faussement sérieux, et c’était étrangement prémonitoire avant la pandémie. Le gameplay monotone a divisé les joueurs, mais le jeu ne se limite pas à se promener. Et dans Director’s Cut, il y a encore plus de contenu à apprécier.

