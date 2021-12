Meilleurs jeux PS5 – des jeux pour PS5 que tout le monde devrait posséder

La dernière console de Sony est sortie depuis un an maintenant et bien qu’elles soient plus difficiles à trouver que les médicaments de Martin Shkreli, il y a eu des Jeux PS5 sorti jusqu’à présent. Xbox fait son propre truc et nous commençons tout juste à voir les avantages de son approche, avec des exclusivités propriétaires enfin publiées et atterrissant sur Game Pass. Chez Sony Land, les choses ont été un peu plus simples : les jeux vidéo ont été abandonnés à une cadence régulière depuis le lancement. Bons jeux à ça.

Revenons donc sur la première année et sélectionnons les dix meilleurs jeux pour PS5. Mais passons en revue quelques règles de base avant de plonger. Tout d’abord, cette liste favorisera les exclusivités PS5. Si le jeu n’est disponible que sur PS5, il a plus de chances d’y entrer que si vous pouviez y jouer sur d’autres consoles et PC (seulement s’il est vraiment bon, bien sûr). Si le jeu est disponible sur PS4 et PS5, cela compte également comme une exclusivité dans notre livre – après tout, la PS5 reste le meilleur endroit pour jouer à des jeux intergénérationnels. Nous avons également inclus certains jeux lancés de dernière génération et mis à niveau pour la PS5. Allons-y.

dix Coupe du réalisateur Death Stranding



Bien que cela divise, on ne peut nier le caractère unique de Death Stranding. En regardant l’éventail des notes d’évaluation, il est facile de comprendre pourquoi certains diraient « 10/10, le meilleur jeu de tous les temps » et d’autres « 5/10, qu’est-ce que c’est ? » C’est un jeu où vous, en tant que Norman Reedus, parcourez les États-Unis post-apocalyptiques dans le but de reconstruire les liens de l’humanité. Tout le monde se cache dans des bunkers souterrains et les lignes de communication sont coupées. En tant qu’homme qui ne peut pas mourir, vous devez transporter des colis à travers les terres arides et relier les avant-postes entre eux, tout en coopérant avec d’autres joueurs en construisant des infrastructures qui peuvent rendre leur voyage moins périlleux. Oh, et Mads Mikkelsen et son armée de squelettes veulent vous tuer, vous avez un bébé qui peut voir des fantômes dans un bocal, et vous pouvez fabriquer des grenades avec votre propre caca. Bon? Bon.

À la base, Death Stranding est un jeu d’alpinisme. Vous devez planifier des itinéraires sur des terrains difficiles, escalader des montagnes, traverser des rivières périlleuses et équilibrer des piles de marchandises sur votre dos tout en évitant les menaces dans le monde. Le réalisateur Hideo Kojima utilise intelligemment une incroyable bande-son sous licence pour rendre chaque panoramique de la caméra profond alors que vous vous perdez dans ce vaste environnement. Quand tout se rassemble, cela parle à quelque chose à l’intérieur de vous – jusqu’à ce que vous vous souveniez que les grenades de votre inventaire sont faites de caca. Cela vaut la peine d’en faire l’expérience au moins une fois.

9 Intergrade du remake de Final Fantasy VII



Chœurs latins chantant, adolescents portant des épées trop grandes, coiffures impossibles et éco-terrorisme – Final Fantasy 7 est emblématique. C’est également synonyme de la marque PlayStation depuis l’original lancé en 1997 pour PS1. Dans le jeu original, les personnages avaient à peine des visages et leurs mains n’étaient que des moignons. Avec Final Fantasy 7 Remake, Square Enix tente de recréer le JRPG épique et de le mettre aux normes modernes : une partition orchestrale remasterisée ; épées d’une taille irréaliste magnifiquement modélisées); coiffures impossibles, mais maintenant vous pouvez voir chaque mèche; et un éco-terrorisme pleinement exprimé. Il regorge d’environnements magnifiques et haute fidélité, et chaque interaction entre les personnages est renforcée par des performances stellaires. Ces personnages sont maintenant exactement ceux que nous imaginions dans ces minuscules zones de texte.

Cette augmentation de la fidélité a cependant un coût. Le jeu original a été lancé sur trois disques car il était énorme. Ce remake vous prendra encore 40 heures, mais il ne couvre même pas l’intégralité du premier disque du jeu original, se déroulant uniquement dans la ville d’ouverture de Midgar. L’histoire se terminera dans les jeux suivants. Pourtant, c’est un appât de nostalgie bien fait. Il est principalement fidèle à l’original, mais est livré avec un système de combat repensé qui capture l’essence des batailles au tour par tour de l’ancien jeu tout en le transformant en une affaire en temps réel fluide et bourrée d’action. Chaque fois que Cloud faisait quelque chose de cool auparavant, c’était généralement dans une cinématique. Ici, vous jonglez avec des ennemis avec une épée de six pieds dans les airs pendant le jeu. Lorsque vous atteignez enfin la fin, l’histoire s’écarte de ce qui précède, prouvant que les remakes ont encore la capacité de vous surprendre.

8 Ghost of Tsushima: Director’s Cut



Avec un ennemi qui ne se bat pas loyalement, un samouraï doit oublier son code d’honneur pour passer 40 heures à cocher des tas de quêtes secondaires sur une carte. Ghost of Tsushima n’a peut-être pas la conception de mission en monde ouvert la plus excitante, mais elle le compense avec style. Même s’il s’agit du même jeu lancé sur PS4 mais à une fréquence d’images plus élevée, Ghost of Tsushima est toujours l’un des plus beaux jeux sur PS5. Là où de nombreux développeurs lancent la ligne « c’est un monde vivant et respirant, guv », ici c’est littéralement le cas. Au lieu de waypoints, vous suivez le vent jusqu’à vos objectifs. Herbe de la pampa, arbres, feuilles qui tombent, lucioles, cendres et braises chaudes – le monde est toujours en mouvement, dansant sur la brise.

Cela résout également le problème que beaucoup de jeux ont avec le combat à l’épée. Les épées sont tranchantes. Ils ont coupé des choses. Cela ne se sent pas bien quand vous frappez quelqu’un avec une épée dix fois et c’est aussi percutant que si vous les enfiliez simplement sur la tête avec un tube de papier d’emballage. Le combat dans Ghost of Tsushima est délibéré et décisif, et un seul coup d’épée peut trancher un homme jusqu’à ce qu’un geyser rouge éclate de sa section médiane. C’est un hommage magnifique et brutal au cinéma samouraï.

7 La salle de jeux d’Astro



Pré-installé sur chaque PS5, Astro’s Playroom est une vitrine des capacités techniques de votre nouvelle console. Il montre le type de graphiques que vous pouvez vous attendre à voir dans les grandes versions propriétaires, et il sert également de preuve de concept pour le nouveau contrôleur DualSense. Utilisez les déclencheurs adaptatifs pour enrouler un ressort et laissez-les partir pour s’élancer dans les airs. Sentez le tapotement de marcher sur la glace avec vos petites jambes de robot grâce au retour haptique. Soufflez dans le contrôleur pour une raison quelconque, puis stérilisez-le avant de le passer à un ami (nous ne sommes pas sûrs du peu de souffle, mais tout le reste est cool).

Cela aurait pu être jetable, mais Astro’s Playroom est un jeu de plate-forme amusant à lui seul. C’est aussi une célébration de l’histoire de PlayStation, pleine de petits œufs de Pâques et d’objets de collection qui vous ramèneront à votre enfance, aux jours avant les NFT de singe, les pandémies et les contrôleurs dans lesquels vous pouvez souffler.

6 Il en faut deux



La PS5 n’est pas le seul endroit où vous pouvez jouer à It Takes Two, mais vous devriez toujours y jouer. Il y a une raison pour laquelle il a remporté autant de trophées aux Game Awards. Sur le papier, c’est un jeu qui aurait dû être un désastre. Les jeux de plateforme ne sont plus populaires, selon les éditeurs. Les jeux coopératifs ne le sont pas non plus. Eh bien, voici un jeu de plate-forme auquel vous ne pouvez jouer qu’en coopération – il n’y a pas du tout de solo. En prenant le contrôle d’un couple qui se chamaille, vous devez voyager à travers une variété de mondes et travailler ensemble pour réparer votre relation. Parfois c’est drôle, à d’autres c’est étonnamment sombre, mais ce n’est jamais prévisible.

Des séquences de combat latérales à la Street Fighter aux sections d’exploration de donjons de haut en bas, c’est un jeu qui défie les conventions de genre. Il y a une quantité ahurissante de variété, même en dehors des dizaines de mini-jeux compétitifs – d’un échiquier jouable à un taupe – cachés dans ses niveaux. Et vous n’avez même pas besoin de deux exemplaires pour y jouer avec un ami. Tant que l’un de vous l’achète, vous pouvez télécharger un pass ami et jouer.

5 Retour



Le combat de Returnal est une surcharge sensorielle. Vous tirez, foncez, coupez et sautez alors que l’écran se remplit de projectiles et d’effets de particules. Le jouer emmène votre cerveau vers un autre plan d’existence, vous entraînant dans la zone alors que vous vous précipitez autour d’une planète extraterrestre remplie de bêtes lovecraftiennes et de plus de tentacules qu’un disque dur de weeb. Mais il ne s’agit pas seulement de la fusillade – Returnal a en son cœur un mystère irrésistible, et la façon dont il se déroule puise dans cette partie « un autre essai » du vieux cerveau de lézard.

Piégé sur une planète extraterrestre et maudit pour réapparaître et répéter chaque fois que vous mourez, Returnal intègre magistralement une histoire dans son gameplay en boucle. Une minute, vous sautez sur des lasers mortels et tuez des poulpes de l’espace, puis vous explorez la maison de votre enfance et vous vous cachez d’un astronaute effrayant.

4 Spider-Man de Marvel: Miles Morales



Marvel’s Spider-Man sur PS4 était essentiellement un autre jeu en monde ouvert en chiffres où il vous était demandé d’éclaircir une carte remplie d’icônes et d’activités répétitives. Dans la plupart des jeux, ce serait une mauvaise chose, mais il est difficile de se soucier de faire la même chose encore et encore lorsque le simple fait de se déplacer est aussi agréable. Insomniac a cloué le Web dans Spider-Man, et Miles Morales en est plus. Cette fois, nous prenons le contrôle de Miles et il apprend les ficelles du métier (des toiles?) En tant que nouveau Spider-Man de New York pendant que Peter Parker est hors de la ville. La caractérisation ici est parfaite. Même sa façon de se balancer est moins raffinée, plus brute que Parker. C’est comme une grâce à peine contrôlée.

Il raconte également une histoire plus intime, se concentrant sur Harlem et ses problèmes face à une menace potentiellement mortelle. Il s’agit de la ville natale de Miles qui l’accepte, à la fois sous le masque et en tant que Miles lui-même. Une bonne écriture et des bases solides élèvent vraiment cela au-delà du tarif habituel du monde ouvert. C’est également une excellente vitrine des fonctionnalités de lancer de rayons de la PS5 – chaque fenêtre de la ville de verre et de béton reflète le monde à sa surface.

3 Ratchet & Clank: Rift Apart



Insomniac obtient deux jeux sur cette liste, comme un régal. Si vous pensiez que Miles Morales était une bonne vitrine du lancer de rayons sur PS5, attendez d’activer le mode photo dans celui-ci et zoomez sur le globe oculaire d’un personnage pour voir le monde se refléter dans sa pupille. De chaque touffe de fourrure à chaque environnement riche en détails, Rift Apart est aussi proche que nous sommes venus d’un film Pixar jouable.

Cela aide qu’il joue bien aussi. Alors que la plupart des gens classeraient cela comme un jeu de plate-forme, il s’agit tout autant d’un jeu de tir à la troisième personne – un excellent jeu. Chaque arme est inventive et agréable à utiliser, et les ennemis pour la plupart robotiques se séparent à chaque pression de la gâchette. Il raconte également une histoire réconfortante sur l’acceptation, la perte et la culpabilité en tant que petit rat ou copain robot.

2 Âmes de démon



Les développeurs de Bluepoint Games se sont surpassés, créant ce qui est peut-être la plus belle exclusivité PS5 à ce jour. Une reconstitution fidèle du jeu FromSoftware qui a engendré Dark Souls, Demon’s Souls est une plongée atmosphérique et déchirante dans les abysses. Avec des améliorations des mouvements de caméra, des animations et des environnements et textures entièrement refaits, c’est la meilleure façon de découvrir Demon’s Souls. Jouer à 60 images par seconde est plus fluide qu’un dauphin recouvert de vaseline.

Mettez une paire d’écouteurs capables et Demon’s Souls est également l’une des meilleures vitrines de l’audio 3D de la PS5 à ce jour. Entendre un carillon de cloche dans les prisons, les cris des détenus, le bruit sourd de quelque chose de terrible suintant d’en bas – c’est claustrophobe et intense, vous entraînant complètement dans ce monde sombre et fantastique.

1 boucle de la mort



Vous êtes pris au piège dans une boucle temporelle et le seul moyen de vous échapper est de tuer des tas de gens. Non, ce n’est pas un commentaire sur la semaine de travail moyenne, c’est Deathloop, une console PS5 exclusive d’Arkane Studios, le maître de la simulation immersive. Si vous avez déjà joué à son travail précédent – Dishonored, Prey – vous saurez que vous pouvez vous attendre à la meilleure conception de niveau de l’entreprise, à des systèmes intéressants qui interagissent de manière surprenante et à un développement de personnage fourré dans chaque note et élément déplacé. dans chaque pièce que vous rencontrez.

Alors que les jeux précédents d’Arkane vous ont encouragé à jouer avec prudence et à éviter les meurtres inutiles, Deathloop encourage le chaos. Dans un monde où tout se réinitialise et les gens reviennent à la vie chaque jour, il n’est pas nécessaire de se sentir moralement supérieur à propos d’un petit meurtre. Soyez créatif avec. Collez une mine sur un feu d’artifice et enflammez-le sur le visage de quelqu’un. Frappez les gens à travers les fenêtres, dans les poubelles et les uns dans les autres. Tirez-les en l’air et poivrez-les avec du plomb. Lorsque vous avez terminé, recommencez. Lorsque vous en avez enfin marre de cela, chargez le multijoueur et envahissez d’autres joueurs pour gâcher la journée d’une vraie personne à la place. Bonheur.

Écrit par Kirk McKeand au nom de GLHF.