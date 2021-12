Meilleurs jeux PS5 gratuits 2021

Donc, vous avez enfin réussi à acquérir une PS5 – maintenant il ne s’agit plus que de trouver des jeux auxquels jouer. Bien que différents titres payants soient terminés, vous voudrez peut-être vous détendre avec quelque chose de gratuit à jouer si votre budget est un peu serré. Nous avons donc rassemblé les meilleurs jeux PS5 auxquels vous pouvez jouer gratuitement. Il existe de nombreux jeux de tir et de jeux croisés, mais tout le monde peut trouver quelque chose qu’il voudra vérifier. Certains sont même mis à jour pour tirer parti du retour haptique PS5 DualSense et des déclencheurs adaptatifs.

La salle de jeux d’Astro

Astro’s Playroom est un charmant titre d’aventure qui emmène les joueurs dans un voyage nostalgique du matériel PlayStation tout en présentant les différentes fonctionnalités avancées du contrôleur DualSense. Le meilleur de tous? Il est entièrement gratuit et est préinstallé avec votre PS5.

Apex Légendes

Avec Apex Legends, Respawn Entertainment a tiré les leçons de deux jeux Titanfall et les a transposées dans une bataille royale. Un combat fluide à la première personne est mélangé à des capacités spéciales basées sur les personnages, de sorte que l’équilibre de ce que votre équipe peut faire fait ou brise vos chances de victoire. De nouvelles saisons sont toujours ajoutées, apportant des personnages supplémentaires, des modifications à la carte, etc.

Call of Duty : Zone de guerre

Call of Duty: Warzone est l’un des plus grands jeux de bataille royale gratuits, avec des matchs à 150 joueurs disponibles. Vous pouvez sauter en solo ou avec des amis, grâce à la prise en charge complète du jeu croisé. Verdansk et Rebirth offrent des expériences différentes, mais dans tous les cas, vous pouvez vous attendre à une action frénétique. Les dernières grandes mises à jour de Call of Duty: Warzone rassemblent des armes et des équipements de Call of Duty: Black Ops Cold War. Pendant ce temps, Raven Software travaille sur une nouvelle carte et un système anti-triche complet.

Intrépide

Avez-vous déjà rêvé de jouer à Monster Hunter, mais dans une atmosphère lumineuse et digne d’un dessin animé ? C’est là qu’intervient Dauntless. Vous et votre équipe de Slayers traquerez différents Behemoths, avec un jeu croisé garantissant que les plates-formes ne sont pas un facteur de division. Améliorez votre équipement avec de nouvelles armes et armures tout en travaillant ensemble.

Destin 2

Destiny 2 est un jeu de tir si vaste de Bungie qu’il frise à ce stade d’être un MMO. En tant que gardiens, défendez la dernière ville sur Terre contre les ténèbres et d’autres menaces. Les nouvelles extensions ne sont pas disponibles gratuitement, mais la version de base, appelée New Light, vous permet d’essayer le contenu Forsaken de Destiny 2 et de déterminer s’il s’agit de votre style de jeu.

Fortnite

Fortnite mérite à peine une introduction. Il est ancré dans la culture populaire à un niveau que peu d’autres jeux peuvent égaler. Des personnages croisés comme Kratos de God of War ou les super-héros Marvel sont ajoutés de manière limitée, et d’énormes événements secouent la carte. Fortnite n’est pas seulement une bataille royale, c’est une icône culturelle.

Genshin Impact

Genshin Impact est rapidement devenu l’un des meilleurs jeux PS5 gratuits, avec du contenu gratuit et de nouveaux événements constamment ajoutés aux côtés d’un groupe massif de personnages à essayer et à collectionner.

Ligue des fusées

Rocket League continue de croître avec de nouvelles saisons apportant des mises à jour constantes pour le plaisir des joueurs. Le jeu a également reçu une mise à jour lui permettant de fonctionner à 120 FPS sur PS5.

Warframe

Warframe vous place dans le rôle de Tenno, des guerriers high-tech qui exploitent différentes Warframes. Bien qu’elle ait commencé modestement, cette aventure de science-fiction entièrement gratuite s’est beaucoup développée grâce à Digital Extremes et est souvent considérée comme une excellente alternative à Destiny 2.

PlayStation Plus

PlayStation Plus n’est pas un jeu gratuit en particulier. mais il s’agit d’un service d’abonnement qui permet aux joueurs d’accéder au multijoueur PlayStation pour tous les jeux payants et propose une variété de jeux gratuits en rotation chaque mois. Si vous recherchez de nouveaux jeux gratuits et que vous êtes abonné à PlayStation Plus, assurez-vous de consulter les offres mensuelles. Les propriétaires de PS5 ont également accès à la collection PlayStation Plus, une sélection de jeux PS4 gratuits et qui n’expirent pas tant que vous êtes abonné.

S’amuser!

Peu importe ce que vous choisissez de saisir, il y a des tonnes de plaisir à avoir sans rien dépenser. Ces vastes jeux gratuits ne nécessitent pas d'argent supplémentaire pour obtenir des centaines d'heures de plaisir, et il y a toujours de nouveaux événements ou contenus à venir. Si vous n'avez pas encore de nouvelle console, ne désespérez pas – les réapprovisionnements de la PS5 se produisent constamment, donc bien que l'offre soit limitée, vos chances d'en acquérir une n'augmenteront qu'avec le temps.

