METTRE À JOUR: Gloire à Zeus ! Assassin’s Creed Odyssey a reçu une mise à jour pour les consoles de nouvelle génération qui offre des performances améliorées pour la version Xbox Series X du jeu. Détails ci-dessous !

En tant que console la plus puissante de Microsoft à ce jour, la Xbox Series X promet des visuels et des performances améliorés pour des jeux optimisés, nouveaux et anciens.

Cela dit, de nombreux jeux des générations Xbox précédentes recevront toujours des améliorations automatiques, même sans support officiel de nouvelle génération.

Grâce au matériel impressionnant de la nouvelle console, les jeux avec des fréquences d’images non plafonnées et une mise à l’échelle dynamique de la résolution peuvent enfin atteindre leur plein potentiel sur Xbox Series X.

De plus, le passage de la console au stockage SSD permet aux jeux de décompresser les données à des vitesses extrêmement rapides, ce qui signifie une réduction drastique des temps de chargement dans tous les domaines.

En plus de cela, la Xbox Series X dispose d’une nouvelle fonctionnalité appelée Auto-HDR, qui utilise l’apprentissage automatique pour offrir une luminosité de pointe plus élevée et un spectre de couleurs plus large pour les jeux qui ne sont pas officiellement compatibles HDR.

À ce sujet, voici les meilleurs jeux rétrocompatibles Xbox Series X qui fonctionnent mieux sans optimisation dédiée. Il convient de noter que de nombreux jeux ci-dessous sont disponibles dès maintenant sur Xbox Games Pass Ultimate.

Assassin’s Creed Odyssey

(Crédit image : Ubisoft)

Considéré par beaucoup comme le meilleur jeu Assassin’s Creed moderne (c’est-à-dire depuis que la série est entrée sur le territoire du RPG à part entière), Assassin’s Creed Odyssey reçoit des avantages fantastiques lorsqu’il est joué sur Xbox Series X.

Grâce à la mise à l’échelle dynamique de la résolution du jeu, le jeu est capable d’atteindre sa résolution 4K cible plus fréquemment lorsqu’il est joué sur Xbox Series X. Lorsqu’il est joué sur Xbox One X, la résolution d’Assassin’s Creed Odyssey chutera jusqu’à 2 944 x 1 656 chaque fois que le -les détails de l’écran deviennent trop intenses.

Cependant, sur Xbox Series X, Assassin’s Creed Odyssey est capable de s’asseoir à la résolution 4K complète (3 840 x 2 160) presque systématiquement, ce qui en fait le meilleur moyen de jouer au jeu sur une console.

De plus, Assassin’s Creed Odyssey vient de recevoir un nouveau patch pour les consoles de nouvelle génération, qui fait passer la fréquence d’images du jeu de 30 ips à 60 ips, insufflant instantanément une nouvelle vie au jeu.

Si vous avez commencé Assassin’s Creed Odyssey dernière génération mais que vous n’avez jamais réussi à le terminer en raison de sa longueur épique, il est maintenant temps de redémarrer le jeu et de l’expérimenter selon les normes 2021.

Son actualisation de nouvelle génération vous donne également la possibilité de découvrir l’extension Fate of Atlantis du jeu, qui embrasse pleinement la mythologie grecque, vous permettant de côtoyer des dieux et des déesses.

The Witcher 3: Chasse sauvage

(Crédit image: CD Projekt Red)

Sans aucun doute l’un des plus grands RPG à sortir sur Xbox One, The Witcher 3: Wild Hunt est encore meilleur lorsqu’il est joué sur la Xbox Series X. En plus d’offrir toutes les améliorations précédentes de la Xbox One X, y compris un mode de performance qui fonctionne à 60 images par seconde, les temps de chargement sont considérablement réduits grâce au SSD de la série X.

Comme l’a souligné Xbox News, les déplacements rapides dans The Witcher 3 sont désormais quasi instantanés, la console de nouvelle génération ne donnant même pas au jeu la possibilité d’afficher son écran de chargement.

Contrôler

(Crédit image: Remedy Entertainment)

Bien que le formidable jeu Control de Remedy Entertainment soit sur le point de recevoir une mise à niveau payante de nouvelle génération, la version de dernière génération du jeu fonctionne déjà mieux sur Xbox Series X que sur One X sans optimisation officielle.

Pour commencer, les temps de chargement stupéfiants de la version One X sont considérablement réduits lors de l’exécution du SSD de la série X, et les problèmes de fréquence d’images qui affectaient la version de dernière génération ont disparu sur la dernière console de Microsoft, ce qui se traduit par une expérience beaucoup plus fluide dans l’ensemble. Cela dit, la fréquence d’images de Control est toujours verrouillée à 30 images par seconde sur la série X.

Destin éternel

(Crédit image : iD Software)

Doom Eternal est un jeu au rythme rapide qui semble déjà excellent sur les consoles de dernière génération, cependant, sa résolution était connue pour chuter sur Xbox One X lors de moments de jeu particulièrement mouvementés. Heureusement, cette même mise à l’échelle dynamique de la résolution permet à Doom Eternal de jouer à pleine résolution 4K de manière cohérente sur Xbox Series X – tout en maintenant une fréquence d’images soyeuse de 60 images par seconde.

Monde des chasseurs de monstres

(Crédit image : Capcom)

Monster Hunter World est un autre jeu qui bénéficie d’énormes avantages sur Xbox Series X sans aucune optimisation. La version One X-enhanced du jeu offre trois paramètres graphiques au choix : Prioriser la résolution, Prioriser la fréquence d’images et Prioriser les graphiques.

Cela dit, étant donné que la fréquence d’images du jeu n’est pas plafonnée quel que soit le mode que vous choisissez, le paramètre Prioriser la résolution vous offrira une expérience assez cohérente à 60 images par seconde en 4K natif lorsque vous jouez sur la puissante série X.

Final Fantasy XV

(Crédit image : Square Enix)

Alors que les joueurs Xbox attendent que Final Fantasy VII Remake se libère de son exclusivité Sony actuelle, ils pourraient choisir de revisiter le magnifique Final Fantasy XV sur Xbox Series X, qui offre une expérience considérablement améliorée sans optimisation officielle de nouvelle génération.

Selon que vous privilégiez la résolution ou la fréquence d’images, Final Fantasy XV est là pour vous. Le mode élevé offre une mise à l’échelle dynamique de la résolution, qui est capable de fournir une résolution 4K native cohérente à 30 ips. Pendant ce temps, le paramètre Lite réduit la résolution à 1080p, mais avec l’avantage supplémentaire d’une fréquence d’images non plafonnée, qui offre un gameplay très fluide à 60 images par seconde malgré le paramètre de monde ouvert massif (bien que presque vide) du jeu.

Hellblade : le sacrifice de Senua

(Crédit image: Théorie Ninja)

La version Xbox One X de Hellblade Senua’s Sacrifice offrait déjà une mise à l’échelle dynamique de la résolution dans ses trois modes de réglage graphique (cadence d’images élevée, haute résolution et visuels enrichis), ce qui signifie que le jeu est désormais capable d’atteindre une résolution 4K quelle que soit l’option. vous choisissez sur Xbox Series X.

Cela dit, choisir le mode de fréquence d’images élevée permettra au jeu de jouer à 60 images par seconde, ce qui en fait le choix idéal pour ceux qui veulent le meilleur des deux mondes.

Chute des Titans 2

(Crédit image: EA / Respawn Entertainment)

L’un des jeux les meilleurs et les plus sous-estimés de la dernière génération, Titanfall 2 bénéficie du matériel de la Xbox Series X sans aucune sorte d’optimisation de nouvelle génération.

Ayant déjà obtenu la mise à l’échelle dynamique de la résolution sur la Xbox One X, Titanfall 2 est désormais capable de fonctionner à une résolution 4K native sur la Xbox Series X sans aucune baisse de fidélité à proprement parler – cela signifie que le jeu bénéficie du traitement 4K/60fps complet. La nouvelle console de Microsoft, ce qui est une raison suffisante pour que les fans rejouent à Titanfall 2, ou pour les débutants d’essayer ce jeu génial pour la première fois.

