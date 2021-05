Meilleurs jeux Stadia 2021 | Android Central

Meilleur

Google propose certains des plus grands jeux AAA sur sa plate-forme, et le catalogue ne cesse de s’agrandir et de s’améliorer. Avec plus d’un an sur le marché, des dizaines de jeux sur Stadia sont disponibles pour jouer instantanément sans téléchargement, correctif ou mise à jour requis. Que vous aimiez les jeux de tir, les RPG, le multijoueur en ligne, les plateformes, les indépendants ou quelque chose entre les deux, il y a sans aucun doute des jeux pour vous sur Stadia en ce moment. Voici notre liste des meilleurs jeux Google Stadia disponibles pour vous maintenant!

Coup de coeur en vedette: Cyberpunk 2077 pour Stadia



L’épopée du monde ouvert de CD Projekt RED n’est peut-être pas la révolution qui définit le genre que beaucoup espéraient, mais la version Stadia joue très bien. Alors que les éditions PS4 et Xbox One souffrent actuellement d’horribles problèmes de performances et de tonnes de bugs, la version Stadia est très comparable à jouer sur un PC de jeu et est sans doute le meilleur moyen de jouer au jeu. Je l’ai beaucoup apprécié dans ma critique et je suis ravi de le voir s’améliorer.

60 $ chez Stadia

L’horreur d’action à son meilleur: Resident Evil Village



Resident Evil Village continue l’histoire d’Ethan Winters et de sa famille aux prises avec les retombées des rencontres de Resident Evil 7: Biohazard. Contrairement à Biohazard, Resident Evil Village se concentre beaucoup plus sur l’aspect action-horreur de la franchise classique, offrant aux joueurs des moments incroyables à jouer alors qu’ils explorent un château rempli de vampires terrifiants (et grands), un village envahi par les Lycans, et bien plus encore. Suite.

60 $ chez Stadia

Rassemblez votre groupe: Baldur’s Gate 3 (Early Access) pour Stadia



Choix du personnel

Même s’il est toujours en accès anticipé, Baldur’s Gate 3 de Larian s’annonce déjà comme un autre chef-d’œuvre de RPG de l’un des plus grands du genre. Les développeurs de la série acclamée par la critique Divinity: Original Sin ont pris les rênes de l’univers emblématique de Dungeons & Dragons dans cette incroyable fête de tactiques au tour par tour et de merveilleuses histoires. Il joue également très bien sur Stadia via PC et offre une prise en charge étonnamment bonne du contrôleur. Ce n’est pas encore sur les consoles, c’est donc la seule façon de jouer au jeu pour le moment sans PC de jeu.

60 $ chez Stadia

Dawn of the Dark Age: Assassin’s Creed Valhalla pour Stadia



Il y a eu beaucoup d’excellents jeux Assassin’s Creed, et beaucoup d’entre eux sont sur Stadia, mais le récent Valhalla est excellent en soi. C’est une histoire épique de Viking qui vous met dans la peau d’Eivor, un guerrier viking déterminé à se venger et à conquérir les terres d’Angleterre. Il poursuit le détournement de la franchise dans le genre RPG du monde ouvert et rationalise de nombreux éléments pour en faire l’un des meilleurs de toute la série à ce jour. Si vous vous inscrivez à Ubisoft sur Stadia, vous pouvez jouer à une tonne de jeux Assassin’s Creed pour un abonnement modique.

60 $ chez Stadia

Assassin silencieux: Hitman 3 pour Stadia



En tant que premiers jeux sur Stadia à utiliser la nouvelle fonctionnalité innovante State Share, les jeux Hitman sont à coup sûr incontournables. Ils offrent collectivement des moments d’espionnage incroyables qui vous font vous sentir comme un maître assassin, et ils font partie des jeux les plus beaux de la plate-forme. Hitman 3 est le dernier et le meilleur, avec Hitman 1-2 disponible sans frais supplémentaires avec un abonnement Stadia Pro.

60 $ chez Stadia

Création de jeux pour tous: Crayta for Stadia



Voici votre entrée sur la liste pour toute la famille. Pensez à Crayta comme une combinaison de l’ensemble d’outils de création de monde et de création de jeux de quelque chose comme Roblox. Pourtant, il est distillé dans un format accessible et attrayant avec des visuels de style Fortnite. Vous pouvez ouvrir l’éditeur sur PC pour vraiment entrer dans les détails ou sauter pour vous amuser rapidement et facilement avec des amis. Crayta est ce que vous voulez qu’il soit, et maintenant il est gratuit pour tout le monde sur Stadia, pas seulement pour les abonnés Pro.

Gratuit chez Stadia

Cache-cache: Dead by Daylight pour Stadia



Avez-vous déjà voulu jouer à cache-cache avec un tueur en série? Alors avons-nous le jeu pour vous! Quatre survivants doivent réparer furtivement des générateurs pour éviter d’être piégés dans une arène effrayante avec un tueur dérangé, qu’un autre joueur contrôle également. Ce format multijoueur asymétrique unique en fait l’un des jeux les plus tendus et terrifiants du marché. Crossplay signifie que vous trouverez toujours une correspondance avec des joueurs sur les systèmes Stadia, PC, Switch, PS4, PS5 et Xbox.

20 $ chez Stadia

Gardiens et gloire: Destiny 2: Nouvelle lumière pour Stadia



La possibilité de jouer au jeu de tir à la première personne populaire de Bungie sur votre téléphone est l’une des choses les plus excitantes de Stadia. Le jeu de base et ses deux extensions sont actuellement gratuits avec votre compte Stadia, vous pouvez donc tester les systèmes et explorer les mondes étranges du jeu seul ou avec des amis. Une fois que vous avez perfectionné vos compétences, vous pouvez commencer à devenir compétitif avec le PvP ou acheter certaines des extensions pour poursuivre l’aventure.

Gratuit chez Stadia

L’enfer à payer: DOOM Eternal pour Stadia



Combattez les démons avec un lance-flammes monté sur l’épaule, une lame rétractable au poignet et d’autres armes ridicules dans la dernière version du jeu de tir à la première personne. Vous pouvez également tester vos compétences PvP en affrontant deux amis qui jouent aux démons.

60 $ chez Stadia

Voyageur Tamriel: The Elder Scrolls Online pour Stadia



En tant que seul véritable MMO sur Stadia, Elder Scrolls Online n’a pas beaucoup de concurrence. Heureusement, c’est aussi l’un des meilleurs MMO du marché, point final. Avec la version Stadia, vous bénéficiez d’une flexibilité ultime et pouvez jouer sur votre téléviseur, votre PC ou même votre téléphone. Tourner des quotidiens et accomplir des quêtes rapides sur mobile est super simple et en fait un jeu formidable à jouer par courtes poussées et longues sessions toute la nuit. Aucun frais d’abonnement obligatoire, c’est bien aussi.

20 $ chez Stadia

Pédalez au métal: GRID for Stadia



Chaque meilleure liste de jeux a besoin d’un titre de course solide, et GRID correspond parfaitement à la facture. Il a un excellent mélange entre la course de style arcade et la mécanique de simulation, offrant quelque chose qui n’est pas trop facile mais pas trop complexe. Visuellement, c’est époustouflant, et il dispose même d’un mode exclusif à Stadia qui peut entasser jusqu’à 40 joueurs dans une seule course. Cela devient très intense très rapidement.

35 $ ​​chez Stadia

Tiny Terrors: Little Nightmares 2 pour Stadia



Ce dernier effort de Tarsier Studios est une grande amélioration par rapport à son prédécesseur et tient parfaitement ses promesses d’un monde plein de “charmante horreur”. Little Nightmares 2 est troublant, tendu et carrément terrifiant parfois sans jamais perdre l’extérieur innocent qui vous attire. Certainement l’un des premiers jeux incontournables de 2021; il a l’avantage d’être inclus sans frais supplémentaires dans Stadia Pro pour tous les abonnés. Vous n’avez pas besoin d’avoir joué au jeu précédent avant de jouer à celui-ci, mais cela renforcera l’impact de l’histoire.

30 $, gratuit avec Stadia Pro

Fatality: Mortal Kombat 11 pour Stadia



Incarnez des personnages de toute la longue histoire du jeu de combat ou testez vos mouvements avec de nouveaux challengers célèbres comme le Joker et Spawn. Cette version fournit également un nouveau système de variation de personnage personnalisé où plus vous jouez, plus vous débloquez de regards et de mouvements.

50 $ chez Stadia

Far West sauvage: Red Dead Redemption 2 pour Stadia



Incarnez un hors-la-loi essayant de survivre dans les derniers jours du Far West dans ce vaste jeu en monde ouvert. Faites vos choix avec soin en essayant de garder votre gang ensemble tout en évitant les hommes de loi. Red Dead Redemption 2 est également comme deux jeux en un, grâce au succès massif et à la popularité de Red Dead Online.

60 $ chez Stadia

Evading Death: Sekiro: Shadows Die Twice pour Stadia



Stadia n’a peut-être aucun des jeux Dark Souls pour le moment, mais vous pouvez profiter de la dernière sortie de From Software avec Sekiro, qui a affiné la formule à un avantage plus net. Ce jeu pousse vraiment Stadia à ses limites en tant que plate-forme en raison de la rigueur des exigences de chronométrage en une fraction de seconde pour parer et attaquer. C’est un excellent jeu, mais pas si votre connexion Internet est tout sauf solide.

60 $ chez Stadia

Fabrication au pixel près: Terraria pour Stadia



À première vue, il est assez facile de considérer Terraria comme un simple autre clone de Minecraft, mais cette fois avec des visuels en pixel art 2D. Bien que vrai en surface, il y a en fait beaucoup plus à Terraria qu’il n’y paraît au départ. À toutes fins utiles, la version Stadia est un portage parfait de l’excellent jeu de survie sandbox sans compromis que ses homologues dédiés à la console. Mais cela peut ne pas vous convenir si vous n’aimez pas les jeux d’artisanat extrêmement ouverts.

10 $ chez Stadia

Diffuser sur

Depuis le lancement de Stadia, Google s’est mis au travail en apportant certains des meilleurs jeux sur sa plate-forme. Chaque mois, les utilisateurs voient un large éventail de nouvelles versions, des classiques AAA aux petits jeux indépendants et tout le reste. Quel que soit le type de jeux que vous aimez, vous trouverez forcément quelque chose de génial sur Stadia. En haut de cette liste se trouve absolument Cyberpunk 2077, qui défie la logique et joue en fait mieux sur Stadia par rapport à la plupart des autres options.

D’autres jeux massifs en monde ouvert comme Assassin’s Creed Valhalla et Red Dead Redemption 2, Baldur’s Gate 3, même en accès anticipé, s’annonce comme l’un des grands RPG.

Que vous jouiez sur mobile, sur votre téléviseur ou dans un navigateur Web, il existe maintenant des dizaines de jeux géniaux sur Stadia. Au lieu d’essayer de trouver quelque chose qui vaut la peine de jouer comme dans les premiers mois de Stadia, la question est maintenant de savoir comment trouver le temps de jouer à tous ces grands jeux? De plus, avec quoi jouez-vous? Il existe de nombreux excellents contrôleurs de jeu sans fil pour Stadia avec lesquels vous pouvez commencer.

