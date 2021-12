Meilleurs jeux vidéo de sport de tous les temps, classés

Bienvenue en terre sacrée. le meilleurs jeux de sport – PC, PS4 et tout le reste. Un temple de la renommée virtuel où seuls les 10 meilleurs spécimens absolus de jeux de sport sont autorisés. Respirez-le – sentez-le? Grandeur. (Ne vous inquiétez pas si vous ne sentez rien, ce n’est qu’une page Web.)

Le sport est un terme large dans le jeu, bien sûr. Les concurrents Starcraft, CS:GO et Dota 2 sont tous énormes – si gros, en fait, que certaines stars de la NBA ont investi dans l’esport. Les listes de certains titres de karting Nintendo et de jeux de patinage qui définissent l’ère plaideraient également fortement en faveur de leur inclusion ici. Mais nous sommes stricts.

Tu peux garder tes coquillages bleus, Mario Kart. Et oui, c’est une raideur malade, Tony Hawk’s 2, mais pour le moment, on s’en fiche. Ce sont les chiffres, les scans de visage, les animations et les kits d’une précision médico-légale qui comptent ici. Simulations de sports réels et réels. Les jeux de sport consistent à imiter la vie et, surtout, à vous donner l’impression d’être un athlète de haut niveau. Si vous recherchez des jeux de sport irréalistes, cliquez plutôt sur ce lien.

Vous trouverez ci-dessous les jeux vidéo de sport dont les gens parlent encore. Bien que leurs polygones se soient peut-être fanés et que leurs licences aient expiré parce qu’ils ont fait un bond en avant vers une simulation et une immersion parfaites de ce que nous crions à la télévision, ils se démarquent parmi les masses d’itérations annuelles. Ce sont les titres auxquels nous nous sommes consacrés, et nous avons été richement récompensés pour cela. Mesdames et messieurs, le jeu de sport GOATs.

10 LNH 2002 (PS2, Xbox, PC, 2001)



Nous allons avoir affaire à beaucoup de franchises sportives de longue date qui commencent par cet homme à la voix grave nous disant que c’est dans le jeu, et la première d’entre elles est NHL 2002.

Il y a beaucoup, beaucoup de raisons à cela. Tout d’abord, il dépeint une saison de hockey qui a réellement eu lieu, et une qui comportait une liste pleine de futurs membres du Temple de la renommée.

Le commentaire surréaliste et déséquilibré de Jim Hughson et Don Taylor reste longtemps et affectueusement dans la mémoire de tous ceux qui l’ont joué, tout comme les célébrations à collectionner et les modificateurs de jeu que vous avez débloqués grâce à un livre d’autocollants prototypique de type Ultimate Team.

Mais par-dessus tout, NHL 2002 a parfaitement lancé son action, juste du bon côté de la violence des dessins animés de style NHL ’94 sans perdre le contact avec les principes fondamentaux du sport. En bref, les tirs frappés donnent l’impression qu’ils pourraient rompre une plaque tectonique, mais le mouvement du joueur et la vitesse de jeu sont toujours convaincants. Nous serions peut-être venus pour les combats, mais nous sommes restés pour le sport.

9 Tiger Woods PGA Tour 2004 (PS2, Xbox, PC, 2003)



Il y a de fortes chances que la chanson d’Outkast joue déjà dans votre tête après avoir lu l’en-tête. C’est à quel point Tiger Woods ’04 a frappé profondément.

Utilisant une alchimie précaire de la puissance des stars de Tiger Woods, une bande-son infusée de R&B et des commandes simples mais subtiles, pendant un moment, le golf était cool. Bien sûr, vous aviez tous les parcours célèbres pour vous promener dans un pantalon Nike et un gilet, et tout un parc commercial d’une valeur de clubs à déverrouiller, personnaliser et délibérer. Mais les jeux de golf nous le donnaient depuis des années.

Ce qui a élevé celui-ci, c’est l’élégance de sa présentation, un mode carrière riche et engageant et un créateur de personnage qui semblait venir de la franchise Tony Hawk. De plus, nous aimons juste la façon dont il se déplaçait.

8 Athlétisme (Atari 2600, Arcade, 1983)



Autant le genre consiste à capturer le glamour et la passion des mondes que nous construisons autour du sport, il s’agit aussi de la discipline physique. Et la légende de l’arcade Track & Field a décidé d’un moyen irrésistible de capturer la discipline sportive en 1983 : écraser le diable toujours amoureux de certains boutons.

À quelle vitesse pouvez-vous marteler les boutons de votre pad Atari 2600 ? Et si vous essayiez le tour du torchon, est-ce de la triche ? Et l’astuce du briquet ? (Si vous savez, vous savez.) Cela peut sembler être des réflexions aux yeux embrumés maintenant, mais il n’est pas exagéré de dire qu’au début des années 80, elles étaient les questions les plus pertinentes à l’ordre du jour mondial.

Oui, il est devenu légèrement primitif au cours des 37 années d’innovation qui ont suivi. Mais l’athlétisme a marché pour que la FIFA puisse courir. Pour que Mario Party puisse faire la fête. Pour que QWOP puisse… quoi que fasse ce type de QWOP. Détruisez une manette de 70 $ en son honneur.

7 Madden NFL 2005 (PS2, Xbox, PC, GameCube, 2004)



EA Tiburon a vraiment frappé quelque chose au début des années 2000. Il a fallu plus de temps à la série Madden pour trouver la joie de lancer, de courir, d’attraper et de rouler à la vapeur que ses coéquipiers de la LNH et de la FIFA n’en ont pris pour capturer l’essence de leurs sports, mais quand c’est le cas, lancer et attraper un Je vous salue, c’était comme entendre les Beatles. pour la première fois.

Certains disent que Madden NFL 2003 était le meilleur de cette époque. Mais par Madden 2005, les commandes étaient un peu plus souples, les passages de jeu plus faciles à comprendre, les opportunités de casser les lignes un peu plus excitantes. C’était aussi beaucoup plus croustillant, et c’est une qualité dont vous avez besoin dans un jeu sur l’écrasement d’hommes en armure.

6 Wii Sports (Wii, 2006)



Bon, d’accord, nous savons que nous avons dit que nous nous concentrions sur les simulations ici, mais vous ne pouvez pas avoir une liste des meilleurs jeux de sport sans inclure un jeu qui a brisé les barrières entre les joueurs et les normaux. Tout le monde et votre Nan ont joué à Wii Sports, et pour une bonne raison.

Wii Sports, comme vous vous en souviendrez, était une herbe à chat pour les parents. Vous seriez là, chez des amis, à découvrir leur nouvelle Wii. Leur mère passait la tête pour dire bonjour, puis — « Oh ! Qu’est-ce que c’est ça? Et vous le contrôlez simplement en déplaçant cette chose, n’est-ce pas ? »

Et soudain, vous êtes dans un match de boxe impromptu avec la mère de votre ami proche, vous défendant d’une rafale d’uppercuts et vous vous demandez si elle porte le protège-poignet comme indiqué.

C’était le génie transcendantal du levier de vitesses d’unité de Nintendo. Comme l’athlétisme avant lui, Wii Sports a trouvé une nouvelle façon de recréer la boxe, le bowling, le golf, le tennis et le baseball qui s’est avéré si convaincant que même les non-joueurs ont dû s’impliquer.

5 MLB 11 : Le spectacle (PS2, PS3, 2011)



La présentation est presque sans égal. Les subtilités du tangage et de la course de base sont rendues intuitives. Connecter une batte à une balle, c’est comme nager avec des dauphins. Cela a été vrai pour MLB: The Show depuis le début jusqu’au jeu actuel.

Mais c’est au début des années 2010 que le studio Sony de San Diego a vraiment trouvé la formule. Road to the Show, maintenant dans sa cinquième itération, a fourni un RPG irrésistible de chiffons à la richesse dans un jeu de sport, et en 2011, la MLB était légèrement en avance sur MyCareer de NBA2K à cet égard. Le système de contrôle Pure Analog est toujours utilisé, bien que sous une forme très évoluée, dans le jeu moderne, et penseriez-vous qu’ils ont même rendu amusant l’utilisation d’un contrôleur de mouvement ? Wii Sports qui ?

4 FIFA 12 (PS3, Xbox 360, PC, 2011)



Destructeur de contrôleurs. Inspiration pour beaucoup d’un soliloque amer de micro de casque. Accusé d’avoir préparé du BS quelque part dans le monde environ une fois toutes les 3,4 secondes. On y joue quand même chaque année, n’est-ce pas ?

Oui, nous aurions pu facilement opter pour FIFA ’97. Nous avons envisagé de placer FIFA 2003 sur le plus haut piédestal. Mais la chose à propos de FIFA ’12 est la suivante : c’est le jeu qu’EA est encore en train de perfectionner.

Ultimate Team n’a jamais été aussi féroce que dans FIFA. Parce que nous n’étions pas fatigués par cela en 2011. Nous n’avions pas vu des gens dans des chaises de jeu crier après Messi en forme depuis des années. Même regarder quelqu’un célébrer avec un bon saumon était frais. C’était le pic de la FIFA avant qu’il ne soit question de combien d’argent les gens y injectent pour créer la meilleure équipe de footballeurs virtuels.

3 NBA Jam: Tournament Edition (Genesis, SNES, 1994)



Les jeux de sport modernes ont tendance à être des expressions maximalistes de l’effort qu’ils simulent, mais en 1994, NBA Jam: Tournament Edition est allé dans une direction différente. Il posait la question simple : qu’est-ce que les joueurs veulent réellement faire lorsqu’ils chargent une cartouche de basket-ball ? (C’était dans les années 90. Cartouches. Grunge, Melrose Place.)

La réponse, bien sûr, était « courir d’un bout à l’autre en trempant les uns contre les autres à 25 pieds ». Il savait exactement quoi enlever – tout sauf ce qui précède – et comment exagérer ce qui restait : des flammes. Vous l’avez compris à la seconde où vous l’avez vu, mais plusieurs lunes plus tard, vous essayiez toujours de décider de l’accord parfait et de trouver la finesse dans la flamboyance. Oui, c’est plus OTT que la plupart des jeux de cette liste, mais c’est en partie ce qui le rend si satisfaisant.

2 Pro Evolution Soccer 6 (PS2, Xbox 360, PC, 2006)



Nous avons dû mettre un tampon entre celui-ci et FIFA afin d’empêcher tout comportement Keane vs Viera dans le tunnel. Telle est la rivalité entre ces deux grands titans de la simulation de football de longue date. PES (ou eFootball comme on l’appelle maintenant) a toujours eu une saveur légèrement différente, avec un demi-œil sur les jeux d’arcade au rythme fulgurant, et une volonté de déformer et de modeler le beau jeu pour qu’il produise du drame et des conséquences sur 10 minutes de jeu au lieu de 90.

PES 6 représente le zénith de cette vision d’arcade. Les joueurs ont l’air de courir sur un tapis roulant au maximum dans un film muet et de jouer pour des équipes comme Pompey et Middlebrook, mais essayez de faire valoir que le réalisme compte plus que l’adrénaline lorsque vous êtes à 85 minutes. Dommage que PES se soit égaré récemment, mais c’est l’étalon-or si Konami veut un jour revenir à ce qui fait la qualité de la série.

1 NBA 2K17 (PS4, Xbox One, PC, 2016)



De tous les jeux célébrés et immortalisés dans cette liste, NBA 2K est peut-être le plus impressionnant dans sa totalité. Au cours de la dernière décennie, Visual Concepts a construit quelque chose comme un écosystème de basket-ball respirant, un monde sans rendez-vous où votre joueur au visage scanné monte de l’obscurité du ballon universitaire à la vraie célébrité à la manière d’un téléfilm adorablement ringard, et où se bousculent la peinture et la boxe de quelqu’un sont aussi satisfaisantes que de les postériser.

NBA 2K17, alias 2K16 mais sans cette histoire de Spike Lee, représente le summum de cette réussite. C’était un point de basculement, avant que vous ne commenciez à payer VC pour vous faire couper les cheveux. Les mécanismes ont été polis à un éclat de marbre italien, les constructions des joueurs étaient équilibrées mais pas restrictives, et Michael B. Jordan n’était qu’un peu ennuyeux en tant que PG improbablement dominant et l’autre moitié de « Orange Juice » dans MyCareer.

Les titres suivants offraient un jeu en ligne étendu, mais les fondamentaux n’ont jamais été améliorés. Et le basket est un jeu de fondamentaux.

Si vous êtes tous sportifs, nous avons des avis plus corrects dans notre liste des meilleurs jeux RPG. Oui, nous avons dit « jeux » deux fois parce que nous sommes cool comme ça.

Écrit par Phil Iwaniuk au nom de GLHF.