Meilleurs jeux vidéo indépendants à jouer en ce moment

Situé dans le monde coloré de la mythologie grecque, ce jeu roguelike combine une action dynamique, des visuels étonnants et des dialogues intelligemment écrits dans un package brillant. Ayant remporté plusieurs prix GOTY en 2020, le jeu montre un exemple de robot de donjon au rythme rapide et riche en histoires bien fait. De plus, la variété d’armes, de styles de jeu et de batailles générées de manière procédurale d’Hadès vous offrira une expérience différente pleine d’action à chaque course.

Le récit fantastique du jeu reste fidèle au mythe original et vous permettra de rencontrer de nombreux membres de la famille géante des dieux grecs, chacun avec sa propre histoire à raconter. Avec ses dialogues intelligents et ses personnages charmants, le jeu représente également la diversité des personnages d’une manière respectueuse et charmante. Bien que chaque course vous rapproche de la surface, elle vous plongera également profondément dans la vie des habitants du monde souterrain.