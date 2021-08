Selon votre disposition, l’avènement du multijoueur en ligne a transformé les jeux vidéo pour le meilleur ou pour le pire. Fini le temps où vous vous asseyiez sur le canapé avec vos amis et vous trempez dans un jeu de tir, du moins dans le grand public.

De nos jours, tout le monde doit avoir sa propre console, et vous jouez souvent sur Internet, vous vous connectez par chat vocal et vous faites tomber des escouades dans une bataille royale. Pour rester en contact avec des amis et de la famille éloignés, c’est une aubaine pour les amateurs de jeux, mais vous pouvez toujours avoir de bons souvenirs de ces jours heureux de coopération sur canapé et de contrôleurs bon marché.

Avec la sortie du jeu de tir de la horde de zombies de Turtle Rock, Back 4 Blood en octobre et cherchant à capturer la magie du multijoueur coopératif pour une nouvelle génération, nous avons pensé que ce serait le bon moment pour se remémorer certains des meilleurs jeux vidéo multijoueurs de tous les temps . Voici 10 de nos favoris, des classiques glacials aux nouveaux concurrents.

Qui aurait pensé que le football avec des voitures deviendrait une telle sensation multijoueur ? La Rocket League de Psyonix est un jeu simple, opposant des équipes de véhicules télécommandés à turbocompresseur dans une arène avec un ballon géant.

Mais une prémisse aussi simple s’est avérée être un grand succès auprès de nombreux joueurs du monde entier, engendrant une scène de compétition acharnée et divers modes dérivés qui récompensent ceux qui peuvent contrôler leur élan dans les airs et marquer des buts mortels. La bêtise persistante de la physique de Rocket League transforme les matchs tendus en usines à rire, garantissant une expérience complètement différente à chaque fois que vous jouez.

Fortnite d’Epic Games est peut-être encore un jeu jeune, mais son statut de phénomène multijoueur est indéniable. Il est sûr de dire qu’il sera gravé dans les livres d’histoire du jeu vidéo étant donné sa popularité biblique, qui l’a vu traverser des tempêtes là où d’autres jeux de bataille royale ont échoué et sont tombés à l’eau.

Alors que son importance en tant que lien pour les croisements et le contenu collaboratif augmente avec les concerts en direct et les films liés à son monde farfelu, le statut de Fortnite en tant que grand jeu multijoueur ne fera que croître au fil des ans. Mais au-delà de toutes les marques, Fortnite est toujours une sensation sociale qui continue de connecter des équipes de joueurs pillant, dansant et construisant leur chemin vers Victory Royales affirmant la vie.

Si vous avez déjà été assez naïf pour croire que vous et vos amis proches pouviez réussir un cambriolage de banque, alors Grand Theft Auto Online est un bac à sable personnalisé qui vous permet de mettre cette théorie à l’épreuve. Le monde ouvert multijoueur incomparable de Rockstar Games peut être un terrain de jeu de destruction joueur contre joueur. Pourtant, il excelle également à fournir des aventures coopératives épiques, alors que vous rassemblez le gang pour étudier, configurer et exécuter de gros scores dans les casinos, les installations secrètes et les îles privées.

Bien que le buy-in puisse être élevé pour ces braquages, il y a toujours quelque chose de si unique à simplement naviguer autour de Los Santos, provoquant le chaos avec vos amis, c’est pourquoi Grand Theft Auto Online mérite une place confortable sur cette liste.

Une caractéristique de l’ère Xbox 360, Halo 3 de 2007 a défini ce que le multijoueur devrait être pour toute une génération de consoles. En plus des hauts sommets de Team Slayer sur des cartes évocatrices comme Valhalla et Last Resort, Halo 3 a donné aux joueurs les outils pour créer leurs propres jeux personnalisés avec Forge, un kit de création rempli de fonctionnalités où la seule limite était votre imagination.

De nombreuses longues nuits ont été passées sur Xbox Live à tapoter des têtes dans les Team BR ou à provoquer des bouleversements dans Jenga ou Duck Hunt, et c’est sans s’attarder sur l’excellent mode de campagne en coopération de Halo 3, qui vous permet de profiter d’une histoire marquante avec vos amis. à nouveau.

Il n’y a rien de tel que de repousser l’apocalypse en bonne compagnie, c’est ce qui a fait de Left 4 Dead 2 un jeu multijoueur si emblématique à son apogée, et pourquoi il est toujours joué par des dizaines de milliers de personnes chaque jour, plus d’une décennie après sa sortie .

Réunir vos amis pour combattre Spitters, Boomers, Jockeys et le redoutable Tank est un exercice de coopération chaotique qui exige une communication prudente, car le directeur de l’IA du jeu jette des hordes d’infectés sur votre quatuor pour mettre un terme à vos efforts pour atteindre le pièce sécurisée.

Le gameplay coopératif devient encore plus électrisant dans Versus, alors que les joueurs jouent à tour de rôle en tant que Special Infected, coordonnant des épingles pour mettre une équipe ennemie à genoux. C’est celui que Back 4 Blood doit battre !

Sans aucun doute l’un des plus grands jeux de combat de tous les temps, Super Smash Bros. Melee a occupé une position stable dans de nombreux tournois au fil des ans en raison de ses contrôles stricts et de sa liste passionnante de personnages. Mais loin d’interdire des objets et de se battre sur la destination finale, Super Smash Bros. Melee est simplement un bagarreur Nintendo qui vous permet de vous battre en Mario, Link, Donkey Kong ou Pikachu (ou tout ce qui précède à la fois, si vous suis tellement enclin!)

Avec son schéma de contrôle accessible et un pool d’objets prêt à créer du chaos, il y a une raison pour laquelle les gens gardent toujours leurs GameCubes et un ensemble de contrôleurs de rechange pour les fêtes à la maison et les réunions.

Un jeu synonyme d’esports, Counter-Strike: Global Offensive est une icône du jeu vidéo multijoueur et l’un des tireurs les plus raffinés du marché. Le jeu récompense le sniping de précision et des considérations économiques prudentes dans ses modes les plus compétitifs. Pourtant, il persiste avec toutes sortes de joueurs en tant que tireur avec lequel il est amusant de jouer à n’importe quel niveau de compétence, en particulier lorsque vous maîtrisez l’étendue de son arsenal hermétique dans des modes frénétiques comme Gun Game.

Les jeux Counter-Strike ont inspiré le paysage du jeu de tir moderne à travers des jeux comme Valorant et sont maintenus en vie par la richesse des serveurs communautaires et des mods issus de sa solide base de tir.

Bien qu’il ne soit peut-être pas uniquement connu pour son potentiel multijoueur, le jeu le plus vendu de tous les temps doit figurer sur cette liste pour sa seule influence.

Tout le monde se souvient de la première maison qu’ils ont construite sur un serveur Minecraft multijoueur et de l’ami ou de l’étranger qui l’a rapidement transformée en poussière avec un cocktail de TNT et de lave. Mis à part les chagrins, Minecraft est un divertissement fiable avec des amis en ligne et a été un foyer d’innovation multijoueur, engendrant d’innombrables spin-offs modifiés comme Hunger Games et Hypixel à partir de son noyau de survie multijoueur.

Il maintient une base de joueurs solide près d’une décennie après son lancement, soutenue par les années après des années de contenu YouTube de Minecraft qui est toujours en plein essor.

Un jeu de tir qui définit le genre et qui est toujours vénéré à ce jour, Modern Warfare 2 a été un point d’éclair dans l’histoire de Call of Duty et du jeu multijoueur en ligne dans son ensemble. ‘1 contre 1 moi sur Rust’ fait toujours partie de la langue vernaculaire du joueur moderne, avec les portées rapides, le système de prestige et les armes nucléaires insaisissables de Modern Warfare 2 créant des moments mémorables pour les générations de joueurs qui ont grandi dans son orbite.

Alors que le multijoueur moderne de Call of Duty s’est récemment tourné vers la bataille royale avec Warzone, il y a toujours un fort contingent de joueurs qui maintiennent Modern Warfare 2 en vie en 2021, et il y a une raison à leur dévouement. C’est toujours aussi bon qu’en 2009.

Initialement lancé sur la Wii U en 2014, Mario Kart 8 a finalement trouvé sa véritable maison sur la Nintendo Switch, devenant rapidement le jeu le plus vendu sur console et, par procuration, l’un des jeux vidéo les plus vendus de tous les temps. Cela a également du sens, étant donné à quel point il est facile de prendre et de jouer pour tous les âges.

Si vous vouliez jouer à un jeu multijoueur avec vos amis ou votre famille sans aucune configuration ou règles stressantes à expliquer, ce serait votre première option. Avec sa variété de cartes, de coureurs et de paramètres de personnalisation, il y a suffisamment de nuances pour que les coureurs sérieux jouent également au-delà des fêtes. Assurez-vous simplement de garder les yeux ouverts pour les bananes et soyez à l’affût de ces coquillages bleus qui ruinent l’amitié !

