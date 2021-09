Meilleurs jeux Wii : Top 10 des titres sur la console unique de Nintendo

La Nintendo Wii a pris le monde d’assaut et est devenue un véritable phénomène grâce à son attrait pour le marché de masse. Il a fini par vendre plus de 100 millions d’unités dans le monde pour devenir l’une des plateformes les plus réussies de l’histoire des jeux vidéo. Aucune console ne réussit sans de bons jeux, et la Wii en avait beaucoup. Pour célébrer la console emblématique et ses jeux, nous rassemblons les 10 meilleurs jeux Wii de tous les temps, de Nintendo et d’autres développeurs.

Plus de 1 000 jeux sont sortis pour la Wii, il y a donc beaucoup de choix, mais nous présentons ici ce que nous pensons être les meilleurs. Nous avons répertorié nos choix par ordre alphabétique ci-dessous, et oui, Zelda et Super Mario font plusieurs apparitions chacun.

Pour plus de promenades dans la mémoire de Nintendo, consultez nos rafles des meilleurs jeux Zelda et des meilleurs jeux Super Mario.

Donkey Kong Country Returns

Donkey Kong Country Returns pour la Wii de 2010 a été développé par Retro Studios, ce qui a été un grand changement puisque la série avait été développée par Rare avant cela. Faisant revivre la série, Donkey Kong Country Returns a en fait ramené la série à ses jours de gloire avec son gameplay stimulant, ses emplacements variés, ses environnements changeant dynamiquement pour laisser les joueurs deviner et ses personnages fantaisistes. Nous avons également félicité le jeu pour sa conception visuelle fantastique et son ver d’oreille d’une bande sonore. “Donkey Kong Country Returns est un autre excellent jeu pour la mascotte à fourrure de Nintendo, et c’est un jeu incontournable pour tous ceux qui recherchent un jeu de plateforme à l’ancienne”, avions-nous déclaré dans notre critique à l’époque. Donkey Kong Country Returns est également jouable sur Nintendo 3DS.

Voir notre revue Donkey Kong Country Returns.

Le fil épique de Kirby

Kirby’s Epic Yarn, le jeu de plateforme 2010 de HAL, est une joie. C’est un jeu adorable qui vous fera sûrement sourire, avions-nous dit dans notre critique à l’époque. Loué pour son incroyable design visuel, ses niveaux intelligemment conçus et ses nombreux mini-jeux à débloquer et à apprécier, Kirby’s Epic Yarn est un fantastique jeu de plateforme qui était l’un des meilleurs jeux de la Wii. “Chaque moment que vous passez dans ce monde est un pur délice”, avions-nous déclaré dans notre critique à l’époque. “Kirby’s Epic Yarn est un excellent jeu de plateforme qui va bien au-delà de ses visuels accrocheurs pour offrir une aventure irrésistible qui est difficile à arrêter.” Un port étendu baptisé Kirby’s Extra Epic Yarn est disponible sur 3DS.

Voir notre revue Kirby’s Epic Yarn.

La Légende de Zelda : l’Épée du Ciel

Skyward Sword de 2011 a été le premier jeu Zelda développé spécifiquement pour la Wii, après le titre GameCube Twilight Princess, qui est également venu sur Wii en tant que titre de lancement. Skyward Sword, comme son nom l’indique, emmène Link dans les cieux de Skyloft. Dans l’ensemble, nous avons dit que Skyward Sword était une “expérience captivante dans cette vénérable franchise”. Le jeu a été salué par GameSpot et d’autres pour son design visuel impressionnant, son excellente bande-son, l’utilisation de l’accessoire Wii Motion Plus, ses énigmes fascinantes, ses combats et sa structure ouverte. Skyward Sword était encore une autre aventure passionnante pour Link, et un port amélioré avec des fonctionnalités mises à jour récemment publiées sur Nintendo Switch.

Voir notre critique de Legend of Zelda: Skyward Sword.

La Légende de Zelda : Princesse du Crépuscule

Un titre de lancement pour la Wii (qui est également sorti sur GameCube), The Legend of Zelda: Twilight Princess est l’un des meilleurs jeux Zelda de tous les temps. Le gameplay et l’histoire se sont concentrés sur un univers parallèle sombre connu sous le nom de Twilight Realm. Link pouvait se transformer en loup lorsque le crépuscule prenait le dessus, ce qui ouvrait de nouvelles possibilités de gameplay et d’exploration. Twilight Princess est également connu pour ses énigmes fantastiques et ses personnages mémorables. Au total, il reste fidèle aux origines et à l’esprit de la série Zelda tout en laissant sa propre empreinte. Twilight Princess a également été porté sur Wii U en HD.

Voir notre critique de Legend of Zelda: Twilight Princess.

Trilogie Metroid Prime

L’un des jeux les plus faciles à recommander pour la Wii était Metroid Prime Trilogy. Sorti en 2009. Le jeu regroupe trois jeux Metroid : Metroid Prime, Metroid Prime 2: Echoes et Metroid Prime 3: Corruption. Les critiques ont apprécié les nouvelles commandes de mouvement ajoutées pour Prime et Echoes. Les trois jeux Metroid sont brillants, et les rassembler dans un seul package a créé un ensemble indispensable pour les propriétaires de Wii à la recherche de l’expérience Metroid définitive, désormais avec des commandes de mouvement et d’autres nouvelles fonctionnalités de qualité de vie comme un menu et une interface utilisateur retravaillés. Maintenant, si nous pouvions juste demander à Nintendo de nous donner quelques informations sur Metroid Prime 4. La trilogie Metroid Prime est disponible en téléchargement sur Wii U pour pas cher.

Voir les critiques de Metroid Prime Trilogy sur Metacritic.

Okami

Alors que bon nombre des meilleurs jeux Wii les plus mémorables ont été développés par Nintendo, Okami, le jeu d’action et d’aventure de Capcom en 2006, est arrivé sur Wii en 2008 et c’était une merveille. Réalisé par Hideki Kamiya, qui a ensuite rejoint Platinum Games et créé la série Bayonetta, la version Wii d’Okami a ajouté des commandes de mouvement pour son mécanisme de brosse céleste et a emmené les joueurs dans un monde magnifique et vaste pour une aventure longue et agréable. Nous avions dit dans notre critique à l’époque : « À une époque où la majorité des jeux d’action sont plus axés sur la destruction que sur le renouveau, c’est un rappel élégant et poignant que certaines des expériences les plus significatives dans les jeux sont celles qui enrichissent et rajeunissent. nous.” Okami a été porté sur un tas de plates-formes modernes, y compris la Nintendo Switch.

Voir notre revue Okami.

Super Mario Galaxy

Super Mario Galaxy pour Wii de 2007 se classe en tête de notre liste pour être l’un des meilleurs jeux Mario de tous les temps – un jeu qui offre une conception de niveau incroyable, des contrôles serrés et un ensemble de présentation brillant. En bref, c’était un jeu qui pouvait être recommandé à n’importe qui, et dont beaucoup se souviennent avec émotion comme un point culminant de la carrière de plate-forme de Mario. Mario va dans l’espace dans Super Mario Galaxy, ce qui ouvre toutes sortes de nouvelles opportunités passionnantes et fascinantes pour le plombier, comme des énigmes basées sur la gravité et la physique qui n’avaient jamais été vues auparavant dans la longue série. Ici, à GameSpot, nous avons félicité Super Mario Galaxy et lui avons attribué une note de 9,5/10 pour son excellente conception de niveau, ses superbes graphismes, ses commandes stellaires et sa magnifique bande-son. Super Mario Galaxy est disponible pour jouer dans Super Mario 3D All-Stars pour Switch. Bien que la compilation ait été techniquement remise plus tôt cette année, vous pouvez toujours la trouver au prix de détail.

Voir notre critique de Super Mario Galaxy.

Super Mario Galaxy 2

La suite de 2010 du célèbre Mario Galaxy original, Super Mario Galaxy 2 a de nouveau emmené Mario au ciel où il a rebondi entre les galaxies dans le but de sauver la princesse Peach. On se souvient affectueusement du jeu pour avoir pris les meilleures parties de Super Mario Galaxy et y avoir ajouté encore plus de ce que les gens aiment. Il y avait de nouveaux bonus et la possibilité de monter sur Yoshi qui ont ouvert des opportunités complètement nouvelles et passionnantes pour les joueurs. Ici à GameSpot, nous avons marqué la suite d’un 10/10 et avons dit qu’il serait difficile d’imaginer qu’un jeu Mario s’améliore.

Voir notre critique de Super Mario Galaxy 2.

Super Smash Bros. Brawl

La série de jeux de combat de mascotte bien-aimée de Nintendo est arrivée sur Wii en 2008 avec Super Smash Bros. Brawl, et c’était génial. Lancé à la fois par la critique et des ventes massives, Brawl a élevé la série vers de nouveaux sommets avec son mode solo étendu, Subspace Emissary, et l’ajout de personnages tiers sur sa liste, dont Sonic et Snake, ce qui ouvrirait la voie à Nintendo embrassera davantage le DLC croisé avec les futurs jeux. Le jeu a également permis aux joueurs de revenir aux commandes GameCube classiques au lieu d’être obligés d’utiliser la télécommande Wii. . Chez GameSpot, nous avons adoré Brawl, le qualifiant de jeu incontournable grâce à sa configuration de contrôle simple mais profonde, à son excellent jeu en ligne et à ses nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité de créer des niveaux personnalisés et de regarder des rediffusions.

Voir notre critique de Super Smash Bros. Brawl.

Wii Sports

Wii Sports était bien plus que l’un des systèmes les plus vendus de tous les temps grâce à la façon dont il était associé à la Wii. Cela a représenté le moment « eureka » pour de nombreuses personnes lorsqu’elles ont essayé le système pour la première fois. Se connecter avec un service de tennis et frapper un revers bien placé avec force, ou aligner une boule de bowling juste comme il faut, ou réussir le timing avec la batte de baseball pour écraser un home run au champ central – c’était si nouveau et frais avec le Les commandes de mouvement innovantes de la Wii. C’était magique, les commandes de mouvement étant un style de contrôle de jeu relativement nouveau à l’époque. Wii Sports était une introduction fantastique au système, et c’était un excellent jeu en soi avec un gameplay simple et amusant que presque tout le monde pouvait apprécier. Wii Sports a également présenté le monde aux Miis, ou avatars numériques que les joueurs peuvent créer et adapter à leur goût. Wii Sports a connu un tel succès que Nintendo a sorti un autre jeu, Wii Sports Resort, en 2009 en tant que titre autonome (avant d’être regroupé plus tard).

Voir notre revue Wii Sports.