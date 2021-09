Meilleurs jeux Xbox Cloud Gaming (xCloud) pour jouer sur iPhone 2021

Il y a tellement de grands jeux créés chaque jour que l’accès à certains des meilleurs titres n’est plus uniquement pour le PC ou la console. Grâce à xCloud et sa fonction de sauvegarde dans le cloud, vous pouvez désormais récupérer votre iPhone et continuer votre session de jeu sur d’autres appareils. Pour participer, il vous suffit de Xbox Game Pass Ultimate, d’un appareil sur lequel jouer, d’une manette (parfois) et d’une connexion Internet. Si vous êtes nouveau sur xCloud sur votre iPhone, vous vous demandez peut-être par où commencer. Nous avons rassemblé les meilleurs jeux xCloud sur iPhone pour que vous les essayiez ! N’oubliez pas que ces jeux sont tous inclus gratuitement avec votre abonnement Xbox Game Pass Ultimate.

xCloud commence ici

Xbox Game Pass Ultimate

De l’or et plus encore !

Obtenez tout ce que vous obtiendriez avec un abonnement Xbox Live Gold, ainsi que la possibilité de jouer à vos jeux depuis votre iPhone avec une capacité de sauvegarde dans le cloud. Vous bénéficiez également d’un abonnement EA Play et de remises exclusives.

Sauter à:

Donjons Minecraft

Source : iMore

Mojang Studios a poussé Minecraft un peu plus loin et a ajouté une histoire !

Alors que Minecraft se concentre sur la collecte de ressources et la création de matériaux et de structures, Minecraft Dungeons reprend tout ce que vous aimez à propos de Minecraft et ajoute un élément d’exploration de donjons ! Lorsque vous jouez sur votre iPhone, vous n’avez même pas besoin de coupler un contrôleur car il a des commandes tactiles activées avec des options de contrôle super personnalisables.

Créez votre propre personnage, choisissez votre façon préférée de combattre et d’abattre l’Arch-Illager !

Donjons Minecraft

Minecraft mais avec une aventure à suivre ! Frayez-vous un chemin à travers les donjons pour vaincre l’Arch-Illager.

ARK Survie a évolué

Source : Snail Games USA

C’est comme si vous étiez dans Jurassic Park sans aucun signe de civilisation.

Si vous aimez les jeux de survie, essayez d’améliorer votre jeu avec un défi supplémentaire, les dinosaures. Vous devez non seulement trouver de la nourriture, créer un abri, produire de l’eau propre et maîtriser toutes vos bases, mais vous devez également apprendre à apprivoiser ou à tuer les dinosaures qui partagent votre espace. Vous pourriez même être capable d’en monter un si vous l’approchez de la bonne façon. Ce jeu n’a pas de capacité tactile, vous voudrez peut-être vous procurer l’un des meilleurs contrôleurs de jeu pour iPhone pour en profiter lors de vos déplacements.

ARK Survie a évolué

Auriez-vous pu survivre à une époque vraiment primitive avec des dinosaures errants ? Testez vos compétences de survie dans ARK Survival Evolved. Cette édition comprend les packs d’extension Scorched Earth, Aberration et Extinction !

Mer des voleurs

Source : Microsoft

C’est la vie du pirate pour vous, et c’est à vous de construire !

Dans ce MMO, vous ne jouerez jamais deux fois au même jeu. Où vous explorez, qui vous rencontrez et comment vous allez de l’avant dépend de vous lorsque vous construisez votre légende. Allez-y en solo ou en équipage. Vous pouvez même rejoindre d’autres navires au combat. Mais attention, ce sont tous des pirates après tout.

Mer des voleurs

En vrai pirate, il n’y a pas de règles ici. La façon dont vous choisissez d’explorer, d’interagir, de chasser au trésor et peut-être même de conquérir dépend de vous.

Mort à la lumière du jour

Source : Behaviour Interactive Inc.

Vous avez un choix important, survivre ou tuer.

Dans ce multijoueur à quatre contre un, quatre personnes incarnent des survivants, survivant idéalement, tandis que l’autre incarne le tueur essayant d’attraper et d’éliminer les survivants avant le jour. Il n’y a que tant de temps pour s’échapper ; les survivants doivent sortir rapidement, en évitant les pièges potentiels laissés par le tueur sans être attrapés. Quel côté choisirez-vous ?

Mort à la lumière du jour

Apportez votre amour des films d’horreur à la vie virtuelle! Choisissez de voir si vous survivriez à votre rencontre avec un tueur ou si quelqu’un vous survivrait en tant que tueur.

Halo : la collection Master Chief

Source : Xbox Game Studios

Après presque cent mille ans, le déluge que l’on croyait maîtrisé est à nouveau une menace pour la race humaine, et ce n’est qu’un début. Le supersoldat, Master Chief, entreprend un long voyage pour l’humanité à travers 67 missions. Profitez de la campagne ou sautez dans les options multijoueurs de l’un des six jeux.

Halo : la collection Master Chief

Commencez par le début de ce voyage bien-aimé et prenez-le en main avec la collection Master Chief. Détruisez le Covenant en tant que meilleur super-soldat.

Banjo-Kazooie

Source : Nintendo

Ils sont peut-être mignons, mais ce duo féroce est prêt à se battre !

Dans ce jeu de plateforme classique, Banjo et Kazooie ont pour mission de sauver la sœur de Banjo, Tooty, de Gruntilda. En utilisant leurs compétences uniques ensemble, ils résolvent des énigmes et se frayent un chemin à travers le repaire de Gruntilda. Pourront-ils l’arrêter avant que sa vanité ne devienne la fin de Tooty ?

Banjo-Kazooie

La soeur de Banjo a des ennuis ! Ce duo dynamique pourra-t-il la sauver du plan cupide de Gruntilda ?

VOYAGEUR OCTOPATH

Source : iMore

Huit voyages ne font plus qu’un dans ce jeu de stratégie au tour par tour primé. Au fur et à mesure que vous parcourez le parcours de chaque personnage un à la fois, vous découvrez comment leurs chemins s’entrecroisent. Profitez de ce magnifique style RPG 2D dans un cadre 3D alors que vous affrontez de nombreux ennemis à travers Orsterra.

VOYAGEUR OCTOPATH

Huit héros au cours de leurs propres voyages se réunissent alors qu’ils explorent Orsterra. Jouez à travers leurs histoires pour découvrir comment tout cela s’entremêle à la fin.

DRAGON QUEST XI S : Échos d’un âge insaisissable

Source : Square Enix

En tant que Luminaire, vous et vos amis vous battez pour garder Erdrea à l’abri des ténèbres. Avec l’édition définitive, vous avez le choix entre la bande-son originale ou la grande musique orchestrale et des graphismes 2D ou 3D, et plus encore.

DRAGON QUEST XI S : Échos d’un âge insaisissable

Explorez le monde ouvert de Dragon Quest et les nombreuses quêtes secondaires qu’il a à offrir. Protégez Erdrea du mal qui la menace !

Gang de bêtes

Source : Pain d’os

Un jeu à jouer avec des amis, Gang Beasts apporte humour et défi. Mêlez-vous ou choisissez un gang et voyez votre personnage de disquette personnalisé se battre jusqu’à la fin ! Prenez le contrôle de Beef City.

Gang de bêtes

Attrapez vos amis et tenez-vous bien pendant que vous vous frayez un chemin à travers la scène difficile de Beef City. Ces personnages bancals se battent pour leur gang ! Que le meilleur gagne.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Source : Ubisoft

Pour un jeu comme celui-ci, votre équipe est tout. C’est 5 contre 5. Vous et votre équipe devez soit infiltrer la base d’un autre, soit protéger la vôtre. Chaque mouvement compte, et vous disposez d’un large éventail d’outils à utiliser !

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Rassemblez une équipe de cinq et préparez-vous au combat en 5 contre 5. Défendez votre base ou traversez un terrain dangereux pour attaquer l’ennemi et prendre le dessus.

Trop cuit! 2

Source : Team17 Digital Ltd

La folie continue ! Le royaume de l’oignon est attaqué par les Unbread. Vous et votre équipe de chefs devez garder une cuisine bien rangée et organisée pour obtenir le meilleur score et satisfaire la faim des Unbread. Il y a de plus en plus de défis à chaque niveau.

Trop cuit! 2

Le royaume de l’oignon est à nouveau attaqué ! Est-ce que vous et vos chefs pouvez garder votre cuisine suffisamment organisée pour sauver le monde ?

Cellules mortes

Source : Motion Twin

Mourir et tout perdre. Dans Dead Cells, il n’y a aucun moyen de sauvegarder votre progression et le jeu change lorsque vous mourez. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas prendre le temps d’explorer les cartes. Cela peut vous conduire à quelque chose d’utile. Utilisez plus de 50 capacités et armes pour vous frayer un chemin jusqu’à la fin.

Cellules mortes

Tout ce que vous obtenez est une opportunité. Quand tu meurs dans Dead Cells, c’est la fin, et tu dois tout recommencer. Construisez votre personnage personnalisé et préparez-vous à vous battre pour votre vie.

Qu’est-ce qu’il y a sur ta liste ?

Avec tous les jeux gratuits auxquels vous pouvez accéder avec xCloud, il y a des heures et des heures de divertissement disponibles pour que vous puissiez jouer directement depuis votre iPhone, n’importe où. Une chose que vous voudrez peut-être rechercher si vous ne voulez pas emporter une manette avec vous est de savoir quels jeux ont un contrôle tactile. Alors que xCloud est actuellement en phase bêta, nous aimons nous éloigner de notre console et reprendre là où nous nous sommes arrêtés sur iPhone.

Cette liste n’est que quelques-uns des nombreux jeux que vous pouvez acheter gratuitement avec votre abonnement Xbox Game Pass Ultimate. A quoi avez-vous hâte de jouer ?

