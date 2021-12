Meilleurs jeux Xbox Game Pass de 2021

Xbox Game Pass est le plus grand service par abonnement dans le domaine des jeux. Ce n’est pas surprenant, car la plate-forme propose des centaines de jeux brillants pour le prix d’un hamburger. Surtout entre 2020 et 2021, la bibliothèque à la demande de Microsoft a commencé à recevoir de nouveaux titres de meilleure qualité provenant de Xbox Game Studios – qui était silencieux à Lancement de la Xbox Series X – et développeurs et éditeurs tiers.

Pourquoi voudriez-vous acheter un jeu à la carte, alors que c’est le premier jour sur Xbox Game Pass ? Il y a beaucoup à creuser, et c’est pourquoi nous avons sélectionné les meilleurs jeux Xbox Game Pass ajoutés en 2021.

Retour 4 Sang



Back 4 Blood n’est pas le meilleur jeu vidéo de l’année, et il ne serait probablement même pas candidat dans la liste des meilleurs jeux vidéo de l’année. Cependant, son ajout au Xbox Game Pass est un match paradisiaque. Combien de joueurs l’achèteraient plein tarif ? Et surtout, combien de joueurs seraient capables de convaincre trois autres amis de faire de même ? Xbox Game Pass supprime ces barrières et vous permet de vous concentrer sur ce qui est important : tirer sur des zombies avec des amis.

Responsable Football 2022



Football Manager 2022 est probablement la meilleure mise à jour des dernières années de la série de longue date. La dernière version n’est pas radicalement différente par rapport aux années précédentes, mais elle ajoute de nouvelles fonctionnalités telles que le Data Hub et un nouveau moteur d’animation qui en fait une très bonne mise à niveau. Ajoutez simplement que vous y jouerez toute l’année et que cela fait partie de votre abonnement, qui ne coûte que 9,99 $ par mois.

Forza Horizon 5



Quoi qu’en pense le jury des Game Awards, Forza Horizon 5 est l’un des meilleurs candidats pour le jeu de l’année. Ce n’est pas une révolution, mais la dernière entrée de la franchise de course d’arcade introduit un cadre mexicain extrêmement varié et améliore encore la progression, par rapport à Forza Horizon 4 basé en Grande-Bretagne en 2018. Le jeu a enfin réussi à présenter des graphismes de nouvelle génération, et clairement donne une idée de ce à quoi ressemblera le Xbox Game Pass lorsque Xbox Game Studios commencera à produire à pleine vitesse.

Enfers



Hades est disponible sur PC et Nintendo Switch depuis un certain temps, mais il vient d’arriver sur Xbox One et Series X|S, atteignant le Game Pass dès le premier jour. C’est un roguelite qui vous permettra de jouer pendant des heures et des heures, grâce à une action rapide et un gameplay hautement personnalisable, une histoire profonde et une interprétation charmante de la mythologie grecque. C’est un si bon jeu qu’il a battu à plusieurs reprises The Last of Us Part II en tant que jeu de l’année 2020.

Il faut être deux



It Takes Two est un exemple rare de rom-com dans les jeux. Créé par Josef Fares de A Way Out, il est si différent de son jeu précédent, mais toujours avec un gameplay coopératif en son cœur. Il n’est disponible sur Xbox Game Pass que depuis quelques semaines jusqu’à présent, mais c’est le meilleur jeu coopératif du service. Jouez avec un être cher ou un ami spécial pour partager des moments doux, amusants et émouvants, le tout en l’espace d’une nuit.

Psychonautes 2



Psychonauts 2 est assez similaire au chapitre original en termes de gameplay, mais c’est probablement ce que les fans de la franchise de Tim Schafer voulaient la première fois. Sorti avec l’aide de Microsoft en tant qu’éditeur, le jeu propose des graphismes gélatineux de type Pixar, des personnages amusants et une histoire bizarre – c’est exactement comme vous vous en souvenez de Psychonauts. C’est plus que suffisant pour être l’un des meilleurs jeux sur Xbox Game Pass, et l’un des rares jeux de plateforme 3D – un témoignage de la façon dont la variété est la clé du succès de la plateforme.

Voyageur Octopathe



Identique à Hades, Octopath Traveler n’est pas une nouvelle version mais vient d’être ajouté au Xbox Game Pass en 2021. Son ajout à la bibliothèque a une valeur symbolique élevée, car il montre que Microsoft embrasse enfin l’industrie du jeu japonais et les fans du monde entier , après avoir laissé les JRPG entre les mains de PlayStation et Nintendo pendant des générations entières. Le jeu de rôle au tour par tour Square Enix a beaucoup en commun avec la narration et le gameplay de Final Fantasy VI, et un système de combat convaincant de type Bravely Default.

Déballage



Emménager dans un nouvel appartement peut être traumatisant mais, dans Unpacking, vous vivrez une expérience zen. C’est un puzzle coloré mais émouvant où vous devez sortir des objets de boîtes et les installer dans une nouvelle maison, tout en découvrant les histoires derrière eux et leurs propriétaires. Et comme ce n’est qu’un jeu vidéo, vous ne vous sentirez même pas aussi anxieux, ce qui est toujours bien.

La ville oubliée



Tout a commencé comme un mod Skyrim, et maintenant c’est un jeu à part entière noté 85 sur Metacritic. C’est ainsi qu’est née The Forgotten City, transformant l’un des RPG les plus immersifs de la dernière décennie en une expérience scénarisée il y a 2 000 ans. Les joueurs devront percer le mystère qui se cache derrière une ville romaine maudite, où tout le monde meurt dès qu’il commet un péché. Cela ne dure que quelques heures, mais reste une expérience qui vaut la peine d’être vécue.

Halo infini



Le multijoueur de Halo Infinite a époustouflé des millions de joueurs lorsque l’ombre est tombée pour célébrer le 20e anniversaire de la Xbox, et la campagne solo est également incluse dans Xbox Game Pass. Le nouveau jeu voit Master Chief entrer dans un mystérieux monde ouvert extraterrestre appelé Zeta Halo où vous êtes libre d’errer avant de vous lancer dans une mission d’histoire. Désireux de savoir ce que Cortana complote après la fin de Halo 5 : Guardians ? Eh bien, nous comprenons clairement cela, mais vous pourriez d’abord sauver quelques marines et améliorer votre équipement.

Xbox Game Pass a tellement de jeux qui ne figurent pas dans cette liste ou n’appartiennent pas à votre radar triple-A habituel. The Artful Escape, The Medium, Twelve Minutes, Sable, The Ascent et Boyfriend Dungeon ne sont que quelques-uns des noms qui montrent clairement comment les plus grands atouts du Xbox Game Pass sont la découvrabilité et l’accessibilité. Je ne jouerais jamais autrement. Alors n’oubliez pas de profiter pleinement de cet outil puissant, et de sortir de votre zone de confort de jeu.

Écrit par Paolo Sirio au nom de GLHF.