Meilleurs jeux Xbox One et Xbox Series X/S

Après 20 ans, Xbox est devenue l’une des marques de jeux vidéo dominantes. Il y a eu des hauts et des bas à cette époque, mais en ce moment, Xbox est au top de sa forme, avec une incroyable bibliothèque de jeux disponible à un prix abordable grâce au Game Pass. Tout se passe bien pour l’entreprise, et si vous venez de revenir dans l’écosystème Xbox pour la première fois depuis un certain temps, il y a beaucoup de choses que vous avez manquées.

Dans cette liste, nous avons rassemblé les meilleurs jeux auxquels vous pouvez jouer sur une console Xbox One ou Xbox Series X/S, dont beaucoup sont exclusifs à Xbox. Même si vous n’avez pas encore de nouvelle console Xbox Series, vous pouvez toujours utiliser le streaming cloud pour jouer aux derniers jeux avec les meilleurs paramètres. Ce sont les jeux Xbox à ne pas manquer.

Forza Horizon 5



Forza Horizon 5 a été un succès remarquable cette année, remportant des critiques élogieuses et attirant des millions de joueurs en un laps de temps minuscule. Cela devrait être un choix évident sur la liste des jeux à jouer sur Xbox, mais si vous n’avez pas encore joué à Forza Horizon 4, vous ne devriez pas l’ignorer non plus. Les deux jeux offrent une excellente expérience en monde ouvert, et si Horizon 4 est une indication de ce qui va arriver, nous devrions voir beaucoup de contenu arriver à Horizon 5 dans un avenir proche. Nous avons de nombreux guides pour vous aider à jouer Forza Horizon 5.

Ori et la volonté des feux follets



Les deux jeux Ori sont si bons que vous devez vraiment les jouer tous les deux, aucune excuse. L’adorable petit Ori navigue magistralement dans une forêt maudite, complétant des défis de plate-forme magnifiques et intenses intégrés dans la conception de niveau classique de Metroidvania. Les personnages et ennemis animés à la main sont tous époustouflants, et Will of the Wisps montre vraiment ce que la Xbox Series X peut faire lorsqu’elle est associée à un nouveau téléviseur OLED.

Halo : Collection Master Chief



Si vous avez grandi avec Halo, alors vous devez jouer à cette collection. Une suite complète des quatre premiers jeux Halo numérotés, Halo: Reach et Halo 3: ODST, tous avec une coopération locale et en ligne et un mode multijoueur compétitif. Il s’agit de la collection ultime pour l’un des plus grands tireurs de tous les temps, et bien qu’elle n’inclue pas Halo 5, c’est quand même sur Game Pass. Les deux jeux Halo Wars sont également là si vous cherchez à obtenir l’histoire complète à temps pour…

Halo infini



Halo Infinite est le dernier grand jeu Halo, qui arrive plus de six ans après Halo 5. L’attente a surtout valu la peine. Bien que nous attendions toujours que la coopération et la Forge soient ajoutées dans les futures mises à jour, la campagne actuelle et l’offre multijoueur sont toujours fantastiques. Le grappin est de loin le meilleur ajout que Halo a apporté à son gameplay depuis les jetpacks de Reach, et les cartes multijoueurs sont conçues à la perfection. Une excellente entrée dans une série classique.

Grand Theft Auto V



Tout le monde aurait déjà dû y jouer, mais au cas où vous ne l’auriez pas fait, Grand Theft Auto V continue de bien se vendre. Pendant ce temps, la popularité de GTA Online n’a pas faibli une seconde, la dernière mise à jour de The Contract voyant le retour de Franklin Clinton de la campagne aux côtés de Dr. Dre. Si vous n’avez jamais joué à GTA5 auparavant, ou si vous ne l’avez pas fait depuis un moment, c’est le moment idéal pour revenir.

Hellblade : le sacrifice de Senua



Hellblade est désormais mieux joué sur les consoles Xbox Series grâce à une mise à jour récente, et ce jeu magnifique a vraiment l’air et se joue incroyablement à 60fps. Sur les dernières consoles, vous pouvez voir chaque petit détail de Hellblade. Associez-le à une excellente paire d’écouteurs pour une expérience immersive et dynamique qui vous permettra de lutter avec Senua tout en essayant d’abattre des monstres et de résoudre des énigmes complexes.

Instinct de tueur



Killer Instinct est sorti il ​​y a longtemps maintenant, vous l’avez peut-être oublié, mais vous n’auriez pas dû. Depuis sa sortie, le jeu a rassemblé 29 combattants, dont Halo’s Arbiter, et il reste l’un des jeux de combat les plus rapides et les plus uniques encore joué. Il possède un excellent netcode et une communauté dédiée qui organise toujours des tournois, à la fois en ligne et hors ligne. Cela vaut la peine d’y plonger si vous êtes intéressé par les jeux de combat.

Mer des voleurs



Vous avez peut-être déjà radié Sea of ​​​​Thieves, mais c’était une énorme erreur. Entreprendre un voyage en solo ou avec des personnes au hasard en ligne ne se terminera pas bien très souvent, mais associez-vous à de vrais amis et Sea of ​​​​Thieves devient une aventure vraiment merveilleuse. Criez sur vos amis alors qu’ils détruisent votre vaisseau et perdent du butin, luttez pour comprendre chaque quête et même les commandes du jeu lui-même, combattez des pirates morts-vivants – tout cela est très idiot, mais cela vous garantira quelques rires pendant que vous vous débattez avec votre amis essayant de trouver un trésor.

Simulateur de vol Microsoft



Ceci, sans doute, n’est même pas du tout un jeu, mais cela le rend encore plus essentiel d’essayer. Rien de tel que de survoler votre ville natale et de signaler votre maison ou de visiter l’endroit que vous avez vu en vacances. Microsoft Flight Simulator inclut vraiment une recréation du monde entier, et vous pouvez voyager dans n’importe quelle partie de celui-ci. Bien sûr, vous pouvez toujours le jouer comme un simulateur pour apprendre les bases et les bases du pilotage d’un avion. Les défis d’atterrissage de type mini-jeu sont un moment fort pour tous ceux qui veulent vraiment être notés sur leurs performances.

Engrenages 5



Beaucoup de gens disent qu’ils ont déposé Gears of War à un moment donné, mais Gears 5 a vraiment marqué un tournant pour la série. Une mise au point à 60 images par seconde a amené l’action au niveau de fluidité attendu des tireurs compétitifs, et cela fonctionne également très bien dans la campagne. Gears 5 ressemble à un redémarrage et tous les fans devraient tenter le coup. L’expansion de la campagne Hivebusters de cette année est également excellente.

Tête de tasse



Cuphead est magnifique en mouvement et absolument pénible à jouer. L’un des jeux de plateforme 2D les plus difficiles de mémoire récente, Cuphead vous demande des compétences de mémorisation et de la vitesse alors que vous battez plus d’une douzaine de boss pour terminer cette aventure. Celui-ci n’est pas sur Game Pass, mais doit toujours être considéré comme essentiel.

The Witcher 3: chasse sauvage



Est-ce le meilleur RPG occidental de la génération ? Beaucoup de gens disent oui, et il est difficile de discuter avec eux. Les environnements variés, les visuels magnifiques et l’intrigue engageante de The Witcher 3 maintiendront votre attention du début à la fin, et ces points pourraient être éloignés de plus de 100 heures les uns des autres selon la partie de ce monde que vous souhaitez explorer.

