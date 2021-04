Meilleurs joints CBD, Seltzer dur, marque de cannabis – WWD

Tout bien considéré, c’est le bon moment pour se lancer dans l’industrie liée au cannabis.

L’année dernière a laissé les gens plus stressés et anxieux que jamais, voyant des pics dans tout ce qui concerne le cannabis et le CBD. Cela, associé au fait que la marijuana est nouvellement légale dans l’État de New York, en a fait l’un des secteurs les plus souhaitables pour le moment (même Jay-Z n’a pas pu résister).

Mais pour la plupart des nouvelles entreprises sur le marché, leur timing réussi n’était qu’un coup de chance. L’acquisition d’une licence pour les entreprises de cannabis est un long processus (Farnsworth Fine Cannabis ‘est à la recherche depuis trois ans), et tout type de développement de nouveaux produits prend naturellement du temps. Comme le dit Bruce Wilpon de la marque Fountain, qui propose de l’eau pétillante de seltz dur et de CBD, «La sérendipité et la chance aident beaucoup. Nous essayons simplement de fournir un peu de soulagement, de joie et de plaisir. »

Ci-dessous, quelques-unes des entreprises de CBD et de cannabis à connaître.

Farnsworth Fine Cannabis

Adam Lippes et son partenaire Alexander Farnsworth se sont lancés ensemble dans leur première entreprise commerciale: un dispensaire dans les Berkshires, près de chez Lippes depuis 15 ans. Mais ce n’était pas immédiatement un oui pour le designer.

“[Farnsworth] C’était comme ‘ça va être légal dans le Massachusetts, nous devons y arriver’ et je me dis ‘il n’y a aucun moyen que je veux être un trafiquant de drogue’ ‘, dit Lippes, se rappelant comment l’entreprise a démarré il y a trois ans. depuis. Farnsworth l’a convaincu et leur ancien dispensaire haut de gamme inspiré des apothicaires italiens est maintenant ouvert à Great Barrington, dans le Massachusetts.

«La première fois que je suis venu chez les Berkshires pour rendre visite à Adam, en 2011, le Colorado venait de légaliser [marijuana] et j’ai grandi à Park City, Utah, et donc quand je suis arrivé à Great Barrington, «j’ai pensé que c’était l’endroit idéal pour un magasin de poterie, c’est comme Park City» », dit Farnsworth. Il travaillait avec Andre Balazs à l’époque où la marijuana a été légalisée dans le Massachusetts, ce qui lui a appris à créer le genre d’atmosphère de luxe pour laquelle ils aspirent avec le dispensaire.

«Chez Andres, nous créions des terrains de jeux vraiment sophistiqués pour adultes. J’ai donc appris l’importance du cadre et de l’environnement et de vraiment créer une expérience immersive », dit-il.

Farnsworth Fine Cannabis a une entrée principale dans la rue – dans un bâtiment qui rappelle Farnsworth de Prada Marfa – qui est l’une de leurs principales étapes pour faire de l’achat de cannabis une expérience plus luxueuse que la plupart des magasins de pot à travers le pays.

«On a juste l’impression d’entrer dans n’importe quel autre type de magasin», dit Farnsworth. Lippes dit qu’ils ont un partenariat avec The Webster à venir, avec plusieurs autres en cours.

«Il s’agit vraiment de la marque que nous développons; c’est une marque que nous pouvons faire progresser, que nous ouvrions ou non d’autres sites », dit-il. «C’est comme entrer dans un petit Bergdorf Goodman, mais de la marijuana.»

La société plaide également que 65% du personnel de l’entreprise sera composé de LGBTQ +, de femmes, de personnes de couleur et d’anciens combattants.

«La marijuana a eu un impact négatif sur certains comités pendant si longtemps. Et puis, pour que cela devienne soudainement légal alors que des gens avaient été enfermés il y a trois ans, c’est tellement insensé », dit Lippes. «Nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour soutenir ces communautés.»

Fontaine

Créée par Bruce Wilpon et Tomas Larsson de la société de bière artisanale Ebbs, basée à Brooklyn, Fountain est une gamme d’eau pétillante de seltz dur et de chanvre artisanale, visant à amener l’approche artisanale à l’amour toujours croissant pour le seltzer dur et tous choses CBD.

«Les gens boivent plus consciemment. Il y a plus d’options pour les cocktails sans alcool, etc. Nous pensions qu’il y avait une chance de créer quelque chose qui avait un peu plus l’intention de conception et qui accordait beaucoup plus d’attention au profil de saveur », explique Larsson.

Lancé pendant la pandémie, le seltz dur Fountain contient 100 calories par boîte avec 5 pour cent d’alcoolémie dans des saveurs comme le fruit de la passion, la cerise acidulée, la mangue et l’ananas. L’eau CBD est infusée avec 20 mg de CBD à spectre complet cultivé et transformé dans l’État de New York, ne contient aucun sucre (contrairement à de nombreuses autres boissons CBD) et est faite d’arômes de concombre, de pamplemousse et de citron vert.

«Alors que nous brassions de la bière, vous ne pouviez pas ne pas remarquer l’attaque contre White Claw and Truly et c’était bien plus qu’une mode», dit Wilpon. «Dans l’ensemble, les habitudes de consommation des gens ont certainement changé au cours de la dernière décennie. Les gens recherchent moins de sucre, moins d’additifs, moins d’ingrédients non naturels et moins de calories. Je pense que les gens ne coupent pas l’alcool, mais ils coupent les calories. Donc, en tant que brasseurs, c’est devenu quelque chose que nous devions comprendre.

Ils décrivent Fountain comme une véritable marque new-yorkaise, avec un accent sur le design et l’artisanat qui est unique à la fois dans l’espace eau de Seltzer dur et CBD.

«Nous savions que les gens abandonnent des choses pour des produits qui présentent un avantage. Le CBD était donc un endroit naturel pour regarder », dit Larsson. «C’est un rafraîchissement, son eau et c’est une expression élevée d’une boisson.

Dans l’ensemble, Fountain vise la sophistication. «C’est un liquide clair, avec une saveur élevée dans la conception et le profil de goût, et l’artisanat, parce que c’est ainsi que nous fabriquons des choses», dit Wilpon.

Papa Herbe

Joshua Katz et Ben Starmer étaient des collègues de longue date de Levi’s qui ont commencé à remarquer que l’herbe de nos jours était fabriquée pour être de plus en plus puissante – et pas dans le bon sens.

«L’herbe d’aujourd’hui vous fait trop planer», dit Starmer. «C’est vraiment à ce moment-là que Dad Grass est né en tant que concept, que nous voulions proposer une offre de cannabis de très haute qualité, mais à dose beaucoup plus faible. Parce que nous pensons que l’équivalence de la puissance et de la qualité est une fausse équivalence, et vous ne le voyez pas vraiment dans de nombreux autres secteurs. »

Le couple avait l’intention de lancer une ligne de cannabis, mais a fini par découvrir des joints de chanvre et a trouvé que c’était exactement l’expérience qu’ils voulaient – avec la possibilité d’être expédiés via USPS, en raison de la légalité fédérale.

«J’étais très sceptique», dit Starmer. «Pour moi, le chanvre tressait des colliers de chanvre en septième année. Mais à la fin de 2019, nous avons reçu des échantillons, et ils étaient absolument magnifiques. Ça ressemblait à de l’herbe, ça sentait l’herbe, et nous en avons roulé et bien sûr, ça fumait comme de l’herbe. Nous étions assis juste là dans le bureau de Josh en train de prendre quelques bouffées, à nous regarder et à dire «Très bien». Les angoisses de la journée se sont dissipées et les choses allaient bien. «Je ne suis pas exactement haut mais je ne suis pas haut. «Peut-être que c’est exactement ce que nous recherchions depuis le début.»

Dad Grass est des joints de CBD «à faible dose et à pleine bouffée» «comme vos parents fumaient», dit la marque. Les deux travaillaient au sein de la division de vêtements vintage de Levi, qui, selon eux, avait un penchant plus entrepreneurial qui se concentrait fortement sur la marque, ce qui est la signature de la façon dont ils abordent Dad Grass.

«Je pense de bien des façons [Levi’s vintage clothing] informe certaines des choses que nous faisons à Dad Grass », dit Katz. «Une partie de cela vient de cette hyper nerdiness sur les produits. Ce n’est pas une question de complexité. C’est une question d’attention aux détails. »

Le musicien Wayne Coyne lance Love Yer Brain Gummies

Le leader de Flaming Lips, Wayne Coyne, a lancé Love Yer Brain, sa propre gamme de bonbons au THC, dans son pays d’origine. Nommés d’après l’une des chansons du groupe, les bonbons en forme de cerveau (slogan: «pour les humains créatifs») sont vendus sur le marché de la marijuana médicale de l’Oklahoma (et produits à Muskogee) dans huit points de vente différents.

La gamme comprend trois saveurs différentes, disponibles avec deux doses différentes de THC par gomme (10 mg et 25 mg). Le groupe marque le lancement avec un concert à guichets fermés de leur album 2020 «American Head» le 20 avril au Criterion à Oklahoma City.

Le dispensaire Berkshires Rebelle lance une gamme d’accessoires

Le dispensaire Berkshires Rebelle aborde l’industrie du cannabis avec un angle centré sur le bien-être et une esthétique féminine. Cette semaine, la marque lance une ligne d’accessoires en cuir en pensant à la convivialité de son offre de produits de base. Leur premier accessoire, le Jerry Bag vert forêt (du nom de Jerry Garcia) sera lancé le 20 avril au prix de 195 $ et dispose d’une doublure en carbone anti-odeurs.

La gamme sera initialement vendue en magasin et en ligne, avant de s’élargir plus tard cet automne. L’équipe Rebelle est dirigée par trois femmes, dont l’expérience collective couvre la finance, l’édition de magazines et la vente au détail de mode de luxe.