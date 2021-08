Meilleurs jouets sexuels pour couples

Ce n’est un secret pour personne que les vibromasseurs – et oui, je veux dire tous les différents types de vibromasseurs – améliorent le sexe. La durée de vie de la batterie. La stimulation clitoridienne. Les bras flexibles qui frappent tous les bons endroits. Ils rendent l’orgasme beaucoup plus facile.

Et bien que vous utilisiez probablement déjà un jouet bruyant pour la masturbation, laissez-moi simplement dire que les vibromasseurs sont également le complément parfait au sexe en couple.

Maintenant, étant donné qu’il existe de nombreux types de vibrateurs différents – allant des jouets à succion aux balles en passant par les baguettes, vous pourriez ne pas savoir lesquels sont les meilleurs à apporter dans la chambre. Heureusement, tout ce que vous utilisez seul sera un ajout bienvenu à votre routine sexuelle habituelle.

Si vous avez besoin d’idées : vous pouvez utiliser un vibromasseur interne pendant le sexe oral, vous pouvez utiliser un vibromasseur clitoridien pendant la pénétration et vous pouvez utiliser un anneau pénien vibrant lorsque vous montez en cow-girl. Honnêtement, procurez-vous simplement un vibromasseur pour le meilleur sexe en couple de votre vie.

Alors pour votre plaisir, voici les meilleurs vibromasseurs pour couples du marché en ce moment. Prendre plaisir!

1. Vibromasseur pour couple We-Vibe Chorus

Vibromasseur pour couple We-Vibe

We-Vibe lovehoney.com

199,99 $

Une recherche rapide de vibromasseurs pour couple et vous tomberez sur ce classique de We-Vibe. C’est la référence pour tous ceux qui cherchent à élever le sexe de leur partenaire grâce à la conception en forme de clip qui épouse la paroi avant du vagin pour une stimulation interne et externe. Utilisez-le pendant la pénétration, pendant que vous vous frottez à sec ou même pendant que vous regardez des émissions de télévision sexy. Oh, et le jouet est compatible avec les applications, ce qui signifie que vous (ou votre partenaire) pouvez le contrôler de n’importe où. Ce qui veut dire bonjour, le sexe LDR est devenu encore plus chaud.

2. Masseur à baguette Kyro

Si vous n’avez pas encore expérimenté la pure joie d’un masseur à baguette, je déteste vous informer que vous n’avez pas vécu votre meilleure vie. C’est bon! C’est pourquoi le Kyro existe. Cette baguette rechargeable par USB est excellente en elle-même (et constitue en fait un fabuleux massage non sexuel, d’ailleurs), mais elle dispose également de deux accessoires en silicone amovibles qui vous offrent des options de plaisir illimitées. Jouez avec les cinq modes différents et six vitesses différentes sur différentes zones érogènes pour changer votre routine habituelle.

3. Le Mimique Clandestin +

Imiter +

Appareils clandestins babeland.com

149,99 $

La forme en galuchat du Clandestine Mimic + peut vous confondre, mais c’est son design unique qui le distingue vraiment de certains des autres partenaires. Alors que certaines personnes aiment utiliser un jouet interne pendant les rapports sexuels avec pénétration, d’autres trouvent que c’est trop, c’est à ce moment-là que le Mimic + entre en jeu. Il est mince, imperméable et peut facilement s’adapter entre les partenaires pendant le missionnaire. La puissance profonde et grondante vaut bien la folie.

4. Anneau pénien lapin heureux

Anneau pénien lapin heureux

Lapin heureux babeland.com

59,99 $

Vous n’avez peut-être pas immédiatement pensé à un anneau pénien en pensant aux options de jouets sexuels des couples, mais honnêtement, ils sont l’un des meilleurs. L’anneau serre le pénis (de la même manière, dans le bon sens), ce qui non seulement aide les amateurs de schlong à durer plus longtemps, mais augmente également les sensations. Ajoutez le vibrateur externe en forme de lapin, qui stimule la partie externe du clitoris avec 12 modes différents, et les doubles anneaux – un pour la tige et un pour les testicules – et vous avez vous-même un sexcessory indispensable.

5. Lelo IDA

Si l’idée d’une ambiance interne semble séduisante, mais que vous voulez quelque chose avec un peu plus de punch et de luxe, Lelo’s Ida est un choix facile. Alors que les jouets de Lelo sont généralement plus chers, l’Ida est en fait moins cher que le We-Vibe Chorus et il offre un peu plus de surface de vibration si vous recherchez vraiment ces grondements externes. Remettez la télécommande à votre partenaire ou sélectionnez votre réglage préféré pour élever la pénétration, orale ou simplement en portant le vibrateur pendant le dîner.

6. Coffret cadeau Golden Moments en édition limitée

Coffret cadeau Golden Moments en édition limitée

Womanizer babeland.com

299,00 $

Si vous êtes déchiré entre une vibration interne et une vibration clitoridienne, vous pouvez et devriez avoir les deux. Le coffret cadeau Golden Moments est livré avec deux vibrations les plus vendues pour un prix bien inférieur à celui que vous obtiendriez si vous les achetiez individuellement. Tout d’abord, il y a le We-Vibe Chorus (qui, oui, est le numéro un sur cette liste si vous voulez juste celui-là), mais aussi le bien-aimé stimulateur clitoridien Womanizer Premium. Les deux jouets améliorent tout, du sexe avec pénétration au sexe paresseux en passant par le sexe en piscine.

7. Moxie par We-Vibe

Moxie par We-Vibe

We-Vibe babeland.com

129,00 $

Toutes les vibrations de culottes sont amusantes, mais ce qui fait du Moxie un achat incontournable, c’est qu’il possède une fixation magnétique qui vous permet de l’utiliser avec n’importe quelle paire de culottes pour une polyvalence maximale. Les vibrations sont étonnamment fortes et variées (il a dix modes), et vous pouvez le contrôler avec la télécommande localement ou de n’importe où dans le monde avec l’application WeVibe.

8. Adam & Eve le kit complet des amoureux

Adam & Eve Le Kit Amoureux Complet

Oui, ce kit a tout pour plaire. Non seulement il y a des tonnes de vibromasseurs différents – y compris une vibration de lapin et une vibration interne – mais il est également livré avec une variété d’anneaux pénien, un plug anal et des boules Ben Wa, le tout pour moins de 100 $.

Rachel Varina Rachel est une rédactrice indépendante à temps plein couvrant tout, des meilleurs vibromasseurs aux meilleures émissions de télévision à regarder avec votre famille.

