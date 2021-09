Meilleurs joueurs NBA avec contrats de double saison 2021/2022

Se tailler une place dans la NBA nécessite non seulement beaucoup de talent, mais aussi un travail acharné, de l’amélioration de soi et beaucoup de persévérance. Si vous n’êtes pas un projet star vous devez graver de nombreuses étapes et l’une des plus complexes est de vous voir avec un contrat à double sens, c’est-à-dire un double contrat qui permet à un joueur de concourir dans la franchise G-League associée à l’équipe NBA, et qui peut être requis par celle-ci dans des situations spécifiques. Il n’est pas facile du tout de se démarquer dans ce contexte, de devoir alterner partenaires et rythmes de jeu contrairement à ceux des deux ligues, mais si vous travaillez bien et que vous vous démarquez dans le G-League, les opportunités viennent juste. Avec cet espoir, de nombreux joueurs débutent la saison, dont cinq pleins de potentiel et qui peuvent avoir des minutes et jouer un rôle secondaire notable en NBA :

Paul Watson – Tonnerre d’Oklahoma City

Il a 26 ans et sait déjà ce que c’est que de concourir avec une certaine régularité en NBA. Attaquant puissant, avec une bonne tenue de balle et mortel du triple, il a gagné le respect de la ligue l’année dernière lorsqu’il a réalisé des performances importantes et cette saison il attendra son opportunité dans une franchise en voie de reconstruction.

Markus Howard – Denver Nuggets

L’absence sur blessure de Jamal Murray a ouvert le tableau en position de garde et cela a été magistralement exploité par cet authentique micro-ondes. Il lui a été difficile de s’adapter à la ligue lors de sa saison recrue, mais il a fini par accumuler une proéminence sur le banc qu’il tentera de maintenir et d’étendre cette saison.

Luka Garza – Pistons de Détroit

Ce rookie a étonné les locaux et les étrangers lors de la Summer League, ce qui lui a valu ce type de contrat qui prédit des options pour démontrer son potentiel en NBA. L’absence d’hommes fiables à son poste, Stewart et Olynik étant une rotation très courte, pourrait donner au natif de Washington DC beaucoup plus de minutes qu’on ne pouvait s’y attendre il y a quelques mois.

Shariffe Cooper – Atlanta Hawks

Choisi 48e de la Draft, ce jeune homme a réalisé des performances bien au-dessus du niveau attendu en Summer League, permettant à la Géorgie de lui accorder un vote de confiance. C’est un petit meneur électrique, avec une excellente maniabilité du ballon et une bonne capacité de passe, appelé à donner à Young des minutes de rafraîchissement et même à dépasser Delon Wright dans la rotation.

Nathan Knight – Minnesota Timberwolves

Grand spécialiste du jeu offensif dans la peinture, ce deuxième qui a fait une belle apparition pour les Hawks aura des chances notables de s’imposer en NBA dans la franchise de Minneapolis. Et le fait est que le manque de troupes pour reposer Towns et Reid pourrait donner à ce joueur des possibilités notables de contribuer des points depuis le banc.