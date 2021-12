Meilleurs joueurs NBA jusqu’à présent cette saison 2021/22

Dans une campagne aussi mouvementée et particulière que celle de la NBA, il ne devrait pas être facile du tout de faire un classement consensuel sur les joueurs qui ont le plus d’impact jusqu’à présent cette saison de basket-ball. C’est ce qu’ils ont proposé de faire au sein de l’organisation, en choisissant 12 experts parmi leur personnel pour sélectionner les meilleurs, ce qui leur a créé des surprises et leur a valu des critiques. Et c’est que beaucoup assistent indignés que Chris Paul ne soyez pas dans le top 10 avec des hommes comme Joël embiid trop en arrière et avec Stephen Curry sans aboutir, au détriment d’autres hommes d’un niveau, jusqu’ici, bien plus modeste.

Absences exceptionnelles dans le top 30 et le top 10

En élargissant l’analyse à un top 30 des meilleurs joueurs de la ligue, il convient de noter qu’ils ont omis des noms illustres tels que DeAndre Ayton, Mike Conley, Nikola Vucevic ou Shai-Gilgeous Alexander, ils jouent à un très bon niveau. Plus compréhensible, en raison de blessures, est que CJ McCollum ou Anthony Edwards ont été laissés de côté, ainsi qu’un Julius Randle qui ne fonctionne pas au niveau attendu. Beaucoup ont porté la main à la tête en voyant que Ponts Mikail ne fait pas partie de ces 30, même si l’indignation est encore plus grande chez les Celtics de Boston depuis Jayson tatum est le 15 et Marron Jaylen Il est classé 24e. Très surprenant que Draymond vert est si bas (le 24) et que DeMar DeRozan Il n’est pas reconnu pour son énorme niveau chez les Bulls, avec un classement modeste tel que 17e.

C’est le top 10 des meilleurs joueurs NBA jusqu’à présent cette saison

Giannis Antetokounmpo

Kevin Durant

Stephen Curry

Nikola Jokic

James Lebron

Joël embiid

Luka doncic

Georges Paul

Jimmy majordome

Devin booker