Meilleurs kits Raspberry Pi 2021

Si vous cherchez un moyen peu coûteux de commencer avec Raspberry Pi, il est logique de vous procurer l’un des meilleurs kits Raspberry Pi. Ces kits comprennent presque tout ce dont vous avez besoin pour commencer, la plupart des kits comprenant même les meilleurs accessoires Raspberry Pi que vous pouvez trouver n’importe où. La seule chose dont vous pourriez avoir besoin après avoir obtenu l’un de ces kits est le meilleur contrôleur Raspberry Pi, surtout si vous envisagez de créer une rétro-console unique et impressionnante.

Le nouveau modèle : le kit de base CanaKit Raspberry Pi 4



Le nouveau Raspberry Pi 4 est une amélioration significative par rapport au 3 B+, ​​et ce kit de CanaKit a tout ce dont vous avez besoin pour être opérationnel immédiatement. Ce kit comprend 2 Go de RAM, trois dissipateurs thermiques en aluminium et une alimentation USB-C conçue spécifiquement pour le Pi 4. Vous aurez juste besoin de vous procurer un boîtier par vous-même le moment venu, ou même si vous le souhaitez. à.

À partir de 55 $ chez Amazon À partir de 70 $ chez Best Buy

Le véritable ordinateur portable : Raspberry Pi 400 Computer Kit



Il existe des kits Raspberry Pi tout-en-un, puis le Raspberry Pi 400. Au lieu d’avoir à tout assembler vous-même, le Pi 400 est essentiellement le Raspberry Pi 4 monté à l’intérieur d’un clavier. Cela crée la solution tout-en-un que vous recherchez, et tout ce dont vous aurez besoin est un moniteur.

100 $ sur Amazon

Toute la RAM : Kit de démarrage de base Vilros Raspberry Pi 4 8 ​​Go



Avec le kit de démarrage Vilros Raspberry Pi 4, vous obtiendrez à peu près tout ce dont vous avez besoin pour faire fonctionner votre Pi, à l’exception d’un clavier et d’une souris. Le kit comprend la version 8 Go du Raspberry Pi 4, un boîtier en alliage d’aluminium, une alimentation avec un interrupteur d’alimentation intégré, un adaptateur HDMI vers Micro-HDMI et deux dissipateurs thermiques en métal avec un ventilateur préinstallé qui garantissent que votre Pi 4 ne surchauffera jamais.

105 $ chez Amazon 125 $ chez Walmart

Testez les capteurs : Sunfounder Raspberry Modules Sensor Kit V2.0



Au fur et à mesure que vous construisez votre ordinateur Raspberry Pi, vous voudrez peut-être expérimenter différentes choses, mais vous ne savez pas par où commencer. Avec ce kit de capteurs de modules de SunFounder, vous disposez de 37 modules différents, qui vous aideront à tenter de réaliser 35 projets différents. De plus, ce kit comprend le Raspberry Pi 3 B+ et tous les modules, vous ne devriez donc avoir besoin de rien d’autre.

140 $ sur Amazon

Go Retro: Kit de jeu d’arcade rétro Vilros Raspberry Pi 3



Il existe d’énormes images de système d’arcade open source conçues pour le Raspberry Pi, et ce kit est une façon amusante de commencer avec une. Vilros comprend un étui Nintendo de style rétro, deux manettes de jeu USB et une carte microSD Samsung EVO de 32 Go. Cette carte est pré-chargée avec NOOBS et RETROPIE, vous êtes donc prêt à jouer à quelques jeux après avoir tout assemblé.

80 $ chez Amazon 80 $ chez Walmart

L’évier de cuisine : Kit de démarrage de bureau complet CanaKit Raspberry Pi 4



Conçu pour les amateurs qui souhaitent passer au niveau supérieur, ce kit comprend tout le nécessaire pour se connecter au reste du monde et faire des choses sympas. Non seulement vous obtenez les bases, mais ce kit de démarrage comprend un clavier, une souris, une carte microSD et un ventilateur de refroidissement. Et pour compléter l’ensemble “de bureau”, il existe un câble micro HDMI vers HDMI de six pieds, qui prendra en charge jusqu’à 4K à 60 ips.

130 $ sur Amazon

Jeu en déplacement : console de jeu portable TAPDRA Raspberry Pi Zero



Une console de jeu portable qui n’était pas votre smartphone vous manque ? Qu’en est-il de quelque chose qui ressemble à une Game Boy ? C’est exactement ce que vous obtiendrez avec ce kit, car vous obtiendrez le boîtier Retroflag GPi, ainsi qu’un Zero, une carte microSD de 128 Go, un dissipateur de chaleur, un lecteur de carte microSD et le boîtier de type Game Boy pour la vieille école sur le – aller jouer.

160 $ ​​sur Amazon

Zero to hero: Kit de démarrage de base Vilros Raspberry Pi Zero W – Boîtier noir



Le kit Vilros Zero W Raspberry Pi comprend le Zero W, qui est en grande partie basé sur le Raspberry Pi d’origine tout en fournissant le Wi-Fi et le Bluetooth 4.1 embarqués. Vilros se compose également d’un boîtier de base, d’une alimentation et de quelques dissipateurs thermiques pour vous permettre de rouler. Ce kit est vraiment conçu pour ceux qui ne sont pas sûrs du monde de Raspberry Pi et qui ne veulent pas craquer pour le “kit complet”.

30 $ chez Amazon 30 $ chez Vilros

Tous les éléments essentiels : Kit de démarrage pour ordinateur de bureau officiel Raspberry Pi



Si vous ne savez pas exactement par où commencer avec le Raspberry Pi, ce kit de démarrage pour ordinateur de bureau sera la solution idéale. La boîte contient le guide officiel du débutant Raspberry Pi, ainsi qu’un étui, un câble HDMI, une carte microSD, une alimentation et, bien sûr, le Raspberry Pi 4 lui-même. Et il y a même un clavier et une souris, vous laissant simplement fournir l’écran.

120 $ sur Amazon

Puissance extrême : Kit CanaKit Raspberry Pi 4 Extreme



Si vous voulez l’un des Raspberry Pi les plus puissants du marché, vous ne serez pas déçu par le kit Extreme de CanaKit. Ce kit comprend une carte microSD de 128 Go, ainsi que le boîtier en aluminium Premium de la société qui comprend un refroidissement passif par dissipateur de chaleur. De plus, l’interrupteur Pi inclus fournit un interrupteur marche/arrêt directement sur l’alimentation.

150 $ chez Amazon 150 $ chez Best Buy

Lancez-vous dans le bricolage avec les meilleurs kits Raspberry Pi

Vous pouvez faire tellement de choses avec un Raspberry Pi. Oui toi. Cette petite carte PC a été conçue dans un souci d’éducation. Il est facile à apprendre, relativement simple à maîtriser et extrêmement puissant lorsqu’il est utilisé pour contrôler des choses comme une maison intelligente ou un robot. Mieux encore, ils sont incroyablement bon marché.

Vous trouverez des kits pour tous les niveaux de compétence et notre choix personnel – le kit de base CanaKit Raspberry Pi 4 – est parfait pour la plupart des gens qui ne savent pas trop par où commencer. Comme le Pi lui-même, il a été conçu comme un outil STEM pour les enfants qui s’intéressent à la construction d’un PC et à la programmation. Mais il comporte de nombreux accessoires nécessaires pour démarrer avec Raspberry Pi.

Ceux qui veulent faire monter les choses d’un cran voudront vérifier le kit informatique Raspberry Pi 400. C’est l’ordinateur tout-en-un que vous recherchiez, avec le Raspberry Pi 4 déjà installé dans le boîtier. Le boîtier sert également de clavier et offre (principalement) un accès facile à tous les ports du haut, vous permettant ainsi de brancher le meilleur écran Raspberry Pi, ainsi que votre souris préférée.

