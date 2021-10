Meilleurs lecteurs Blu-ray pour Mac 2021

Meilleur

Lecteurs Blu-ray pour Mac iMore 2021

Les disques Blu-ray sont actuellement la référence en matière de formats vidéo physiques. Vous avez probablement une collection Blu-ray décente de vos films préférés, mais sans l’un des meilleurs lecteurs Blu-ray mac, vous ne pouvez pas les lire sur macOS Big Sur. Mais les Blu-ray ne sont pas seulement parfaits pour les films ; ils sont également parfaits comme périphériques de stockage pour les sauvegardes ou d’autres données pertinentes. Si vous souhaitez lire, lire ou écrire des disques Blu-ray avec votre Mac, vous devrez commencer par un excellent lecteur Blu-ray et l’un des meilleurs concentrateurs USB-C pour pouvoir brancher le lecteur sur votre Mac. Voici les meilleurs lecteurs Mac Blu-ray que vous pouvez acheter.

Compatible Windows et Mac : ASUS BW-16D1X-U



Le lecteur Blu-ray ASUS 12X a une vitesse de gravure 16X, ce qui fait partie des lecteurs optiques les plus rapides du marché. De plus, en utilisant une connexion USB 3.0, le lecteur Blu-ray ASUS BW-16D1X-U peut également écrire des données beaucoup plus rapidement que les autres lecteurs qui utilisent toujours l’USB 2.0. Le lecteur est formaté à la fois pour Mac et Windows, vous n’avez donc pas à vous soucier de reformater le lecteur si vous souhaitez basculer entre les systèmes d’exploitation.

150 $ sur Amazon

Option économique : graveur Blu-Ray USB externe en aluminium SEA TECH



Entièrement compatible avec Mac, vous n’aurez pas besoin de reformater ou d’installer quoi que ce soit pour que le lecteur Blu-ray SEA TECH communique avec votre Mac. De plus, il utilise une connexion USB 3.0, ce qui signifie que tous vos transferts de données se font à la vitesse rapide de l’USB 3.0 !

94 $ sur Amazon

Beaucoup à offrir : Pioneer BDR-XD07UHD Portable 6X Ultra HD 4K Blu-ray Burner



Pour Mac et Windows, ce lecteur magnifiquement conçu offre une prise en charge BDXL pour l’écriture de disques haute capacité pour les disques Blu-ray, les DVD et les CD. Il inclut également la prise en charge de M-Disc pour des enregistrements plus longs. La Cyberlink Media Suite est incluse, qui offre des outils de gravure et de lecture Blu-ray et DVD.

225 $ sur Amazon

Compatible M-Disc : graveur Blu-ray Slimline externe Verbatim



Ce petit lecteur a l’air sans prétention, mais il est assez rapide pour un lecteur Blu-ray. Avec une vitesse d’écriture Blu-ray 6X, une vitesse d’écriture DVD 8X et une vitesse d’écriture CD 24X, vous pourrez déplacer des données sur n’importe quel disque assez rapidement. De plus, il est compatible M-Disc et super compact, ce qui le rend incroyablement facile à emporter partout avec votre MacBook.

120 $ sur Amazon

N’oubliez pas le logiciel

Lorsqu’il s’agit de lire des Blu-ray sur votre Mac, vous aurez besoin d’un logiciel ainsi que de l’un des meilleurs lecteurs Blu-ray mac. Le logiciel est généralement cher. Pour cette raison, je pense que le lecteur Blu-ray SEA TECH vaut le détour pour les personnes qui souhaitent simplement regarder des films Blu-ray.

Bien sûr, si vous envisagez d’utiliser des disques Blu-ray pour des copies papier de votre travail, documents, fichiers et sauvegardes générales, cela vaut probablement la peine de débourser de l’argent supplémentaire pour un lecteur comme l’ASUS BW-16D1X-U. Il a juste beaucoup plus de puissance que ces lecteurs plus minces et vous aidera à transférer toutes vos données sur le disque beaucoup plus rapidement.

Dans tous les cas, vous aurez besoin de l’un des excellents lecteurs répertoriés ci-dessus si vous souhaitez regarder ou graver des Blu-ray sur votre Mac.

