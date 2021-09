Meilleurs lecteurs de voiture OBD2 pour Android 2021 (septembre 2021)

Meilleur

Lecteurs de voiture OBD2 pour Android Android Central 2021

Les réparations de voiture peuvent être coûteuses (duh!), Et la lueur menaçante de ce voyant de contrôle du moteur pourrait signifier que vous avez une myriade de problèmes qui nécessitent une attention immédiate. Cependant, cela pourrait aussi être une solution simple que vous pourriez faire vous-même. Alors pourquoi l’emmener chez le concessionnaire ou chez un mécanicien sans savoir d’abord quel est le problème ? Certains endroits vous factureront substantiellement juste pour l’analyse. Au lieu de cela, évitez les maux de tête et prenez un scanner ODB2 domestique, téléchargez l’application et devenez votre propre deuxième opinion. Voici quelques-uns des meilleurs lecteurs de voiture OBD2 pour Android que vous pouvez obtenir dès maintenant.

Passer le voyage chez le mécanicien

Amener votre voiture à l’atelier pour un simple témoin Check Engine peut souvent coûter beaucoup plus cher que ce qui aurait pu être nécessaire. Ces lecteurs Bluetooth OBD II faciles à utiliser peuvent vous donner une image de la « santé » globale de votre voiture et vous permettre de diagnostiquer les problèmes de votre véhicule. Si vous cherchez un produit simple et peu coûteux, optez pour le lecteur BAFX – il fonctionnera avec à peu près toutes les voitures non hybrides ou électriques vendues aux États-Unis en 1996 ou après.

Si vous avez plusieurs véhicules sur lesquels vous aimeriez garder un œil, cependant, le Outil d’analyse professionnel FIXD vous permet de garder une trace de tous à la fois – en supposant que vous ayez un lecteur OBD II dans chacun d’eux. Les lecteurs FIXD sont moins chers lorsque vous achetez en gros, alors couvrez tous vos véhicules à la fois !

Enfin, si vous voulez le meilleur du meilleur, vous devriez saisir le BlueDriver LSB2, qui offre les informations les plus détaillées sur votre véhicule et envoie même des rappels de réparation à votre téléphone via son application compagnon.

