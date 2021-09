Meilleurs lecteurs flash de 2021 : clés USB pour le stockage de vos données

Si vous pensez que les clés USB sont obsolètes, détrompez-vous. De nos jours, les meilleures clés USB servent toujours à rendre vos fichiers portables sans vous obliger à dépenser 100 $ / 100 £ ou plus. Ils vous permettront d’emporter avec vous tous les fichiers dont vous avez besoin sans vous obliger à trimballer votre ordinateur portable.

Stocker vos fichiers et documents importants dans un petit appareil de poche robuste et fiable a été l’objectif principal de ces clés USB. Mais, pour suivre le rythme, ils ont également augmenté leurs vitesses de transfert de données et leur capacité de stockage jusqu’à 256 Go, au cas où vous auriez besoin de quelque chose pour stocker des vidéos, de la musique ou un stockage à long terme. Bien sûr, s’il y a des informations sensibles que vous souhaitez enregistrer, il y en a beaucoup qui viennent avec le cryptage et la sécurité des données pour garantir la sécurité de vos fichiers.

Également connues sous le nom de clés USB, les clés USB offriront beaucoup d’espace de stockage malgré leur petite taille, tout en étant suffisamment durables pour survivre aux dangers du transport. Nous avons donc rassemblé les meilleurs pour chaque besoin et budget ci-dessous. Contrairement aux SSD externes ou aux disques durs, ils ne vous coûteront pas une petite fortune.

Si votre clé USB a besoin de vitesses ultra-rapides, alors le Patriot Supersonic Rage 2 est un excellent choix. (Crédit d’image: Patriote)

1. Clé USB Patriot Supersonic Rage 2

USB haut de gamme

Caractéristiques

Capacité : 128 Go

Interface : USB 3.0

Raisons d’acheter

+Extrêmement rapide+Énorme capacité

Raisons à éviter

-Cher

Si votre clé USB a besoin de vitesses ultra-rapides, alors l’une des meilleures clés USB à considérer est la Patriot Supersonic Rage 2 est certainement celle qu’il vous faut. Bien sûr, le prix est élevé, mais nous avons été époustouflés par la rapidité de cet appareil. Si vous avez besoin de déplacer rapidement des fichiers volumineux, cela en vaut vraiment la peine.

Il est également livré avec 128 Go d’espace de stockage, ce qui est une quantité phénoménale à transporter dans votre poche. Assurez-vous simplement de ne pas le perdre!

Le Kingston Technology DataTraveler 100 Generation 3 est incroyablement compact et abordable. (Crédit d’image: Kingston)

2. Clé USB Kingston Technology DataTraveler 100 génération 3

Meilleure clé USB de 64 Go

Caractéristiques

Capacité : 64 Go

Interface : USB 3.0

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR

Raisons d’acheter

+Bon rapport qualité/prix+Beaucoup d’espace

Raisons à éviter

-Pas aussi rapide que les autres clés USB 3.0

Parfois, lors de l’achat d’une clé USB, les frais de port et d’emballage représentent en fait plus que la clé USB elle-même. Cependant, le Kingston Technology DataTraveler 100 Generation 3 est incroyablement compact et un disque abordable qui vaut largement le coût d’expédition. Cette clé USB est la clé USB 3.0 de 64 Go la plus abordable du marché, offrant des vitesses de lecture/écriture de 150 Mbps et 70 Mbps respectivement pour en faire valoir chaque centime.

Le SanDisk Extreme CZ80 offre beaucoup d’espace de stockage et des vitesses de transfert de fichiers rapides. (Crédit d’image: SanDisk)

3. Clé USB SanDisk Extreme CZ80

Rapide, fiable et pas cher

Caractéristiques

Capacité : 32 Go

Interface : USB 3.0

Raisons d’acheter

+Pas cher+Rapide

Raisons à éviter

-Pas tout à fait le bâton le plus rapide là-bas

Le SanDisk Extreme CZ80, au prix avantageux, fait partie des meilleurs lecteurs USB, car il offre beaucoup d’espace de stockage et des vitesses de transfert de fichiers rapides. Soyez prêt à être impressionné car même si son prix est plus élevé vers le budget des clés USB, ses performances sont tout sauf budgétaires. Celui-ci est un petit interprète rapide.

De plus, la conception coulissante de cette clé signifie que vous pouvez ranger l’interface USB dans le corps lorsqu’elle n’est pas utilisée, la protégeant et minimisant le risque de l’endommager lorsque vous la transportez.

La Verbatim Pinstripe est la clé USB 3.0 la moins chère du marché par Go. (Crédit d’image: Verbatim)

4. Clé USB Verbatim Pinstripe

Meilleure clé USB de 128 Go

Caractéristiques

Capacité : 128 Go

Interface : USB 3.0

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR

Raisons d’acheter

+Haute capacité+Bon prix

Raisons à éviter

-Pas le lecteur le plus robuste-Pas très rapide

Il s’agit de la clé USB 3.0 la moins chère du marché par Go. Il est livré avec une garantie de deux ans ainsi qu’une conception de capuchon sans capuchon/rétractable.

Il convient de noter que Verbatim – un fabricant japonais très connu de stockage et de mémoire – le vend sur son site Web où vous trouverez souvent d’excellentes offres sur l’appareil. Comme si ce n’était pas assez bon marché comme ça.

Le PNY Turbo 256 Go offre des vitesses de lecture/écriture de 80 Mbps et 20 Mbps respectivement. (Crédit d’image: PNY)

5. Clé USB PNY Turbo 256 Go

Meilleure clé USB de 256 Go

Caractéristiques

Capacité : 256 Go

Interface : USB 3.0

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR

Raisons d’acheter

+Grande capacité+Bonnes vitesses

Raisons à éviter

-Pas de cryptage intégré

PNY est un autre fabricant de mémoire devenu acteur du marché USB. La clé USB PNY Turbo 256 Go est l’une des meilleures clés USB du moment, avec un design plafonné pour la protection ainsi que des vitesses de lecture/écriture de 80 Mbps et 20 Mbps respectivement.

Ce ne sont pas les vitesses les plus rapides, donc si vous avez besoin de quelque chose avec plus de punch, consultez quelques-unes des autres clés USB de cette rafle.

Le Patriot Viper Fang a un corps en alliage de zinc avec un accent en aluminium. (Crédit d’image: Patriot) (Crédit d’image: Patriot)

6. Croc de vipère patriote

Grand espace de stockage pour les joueurs

Caractéristiques

Capacité : 128 Go – 1 To

Interface : USB 3.1

Raisons d’acheter

+Abordable+Durable

Raisons à éviter

-Pas aussi rapide

Le Patriot Supersonic est un lecteur USB 3.1 (compatible avec USB 3.0 et 2.0) de l’un des lecteurs de mémoire les plus établis sur le marché. Cependant, le constructeur est relativement nouveau sur ce segment.

Pourtant, ce disque dur mérite à juste titre une place sur cette liste, avec son corps en alliage de zinc avec accent en aluminium et ses vitesses de lecture/écriture de 380 Mbps et 70 Mbps respectivement. Disons simplement que ce n’est pas en reste. De plus, il est également livré avec une garantie de cinq ans.

Le SSD Samsung T3 offre des vitesses de lecture absurdement élevées allant jusqu’à 450 Mbps. (Crédit d’image: Samsung)

7. Clé USB Samsung T3 SSD

Meilleure clé USB de 1 To

Caractéristiques

Capacité : 1 To

Interface : USB 3.1

Raisons d’acheter

+Très bonnes performances+Très haute capacité

Raisons à éviter

-Cher

Si vous recherchez dans le territoire haut de gamme des meilleures clés USB, le Samsung T3 vaut le coup d’œil. Non seulement il offre des vitesses de lecture absurdement élevées jusqu’à 450 Mbps grâce à la technologie 3D V-NAND de Samsung, mais il est également assorti d’une garantie de trois ans et d’un connecteur USB de type C.

Notez qu’il est beaucoup plus gros qu’un lecteur flash traditionnel et qu’il coûte environ cinq fois un disque dur traditionnel d’une capacité similaire. En comparaison, un SSD de 1 To comme le Samsung EVO 850 ne coûte que 240 £. Il est livré avec V-NAND comme le Samsung Portable T1 et il offre des vitesses de 530 Mbps et 520 Mbps en mode lecture/écriture respectivement. Notez que vous aurez besoin d’un boîtier séparé pour le faire fonctionner avec un port USB standard.

La SanDisk Ultra Fit CZ43 est une clé USB discrète. (Crédit d’image: SanDisk)

8. Clé USB SanDisk Ultra Fit CZ43

Petit et discret

Caractéristiques

Capacité : 32 Go

Interface : USB 3.0

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR

Raisons d’acheter

+Compact et portable+Pas cher

Raisons à éviter

-Pas très rapide

Si vous ne voulez pas qu’une clé USB dépasse du côté de votre ordinateur portable ou de votre tablette pendant que vous l’utilisez ou en avoir une, ce n’est tout simplement pas idéal – par exemple, lorsque vous l’utilisez en voyage, une clé USB discrète est un excellent choix. Prenez le SanDisk Ultra Fit CZ43. Il est assez petit et léger pour être facilement transporté. Et, lorsqu’il est branché sur votre ordinateur portable, il ne dépasse pas beaucoup du corps, ce qui le rend plus sûr lorsque vous l’utilisez en déplacement.

Ce n’est pas tout; il est également très bon marché, à environ 10 £ pour la version 32 Go, avec des versions 64 Go et 128 Go également disponibles. Ce n’est pas aussi rapide que la plupart des meilleures clés USB que nous avons mentionnées ici, mais si vous voulez une clé USB à petit facteur de forme, cela en vaut la peine.

Comment choisir ses clés USB ?

Cela ne vaut pas la peine de chercher des clés USB de moins de 64 Go simplement parce que la différence de prix que vous payez pour deux ou quatre fois le stockage est minime. lecteur lui-même, en particulier pour les modèles à faible coût. L’USB 2.0 est suffisant pour les petites capacités, mais pas pour les plus grandes où les vitesses d’écriture peuvent devenir lentes. Les clés USB plus grandes (128 Go ou plus) ne sont souvent livrées qu’avec un connecteur USB 3.0. Si vous prévoyez de déplacer des fichiers vers et depuis des appareils portables (tablettes ou smartphones), envisagez une clé USB avec un connecteur microUSB et un USB pleine taille. Évitez d’acheter vos clés USB auprès de vendeurs avec peu de commentaires sur les sites Web d’enchères, car ces clés pourraient s’avérer fausses. Tous les fournisseurs répertoriés sont éprouvés et fiables. Au-dessus de 128 Go, vous voudrez peut-être envisager un SSD si vous voulez de la robustesse, de la portabilité, de la polyvalence et de meilleures performances sans le coût. Notez que les capacités sont susceptibles d’être inférieures à celles indiquées lors du formatage. et monté sur un système d’exploitation.

Récapitulatif des meilleures offres du jour