Meilleurs lecteurs flash pour sauvegarder votre iPhone 2021

Meilleur

clés USB pour sauvegarder votre iPhone iMore 2021

Si vous cherchez à économiser de l’espace, à ajouter de la nouvelle musique à votre appareil ou à déplacer un fichier volumineux, disposer d’un lecteur flash compatible avec votre iPhone est idéal. Il existe des dizaines d’options de lecteur flash pour iPhone parmi lesquelles choisir en ligne, et nous avons mis en évidence nos favoris qui vous en donnent le plus pour votre argent. Voici les meilleurs lecteurs flash pour sauvegarder votre iPhone. Sauf indication contraire, chacun des meilleurs lecteurs flash iPhone ci-dessous a une capacité de stockage de 128 Go.

Trouvez la clé USB parfaite pour votre iPhone

Êtes-vous un grand fan de l’utilisation des meilleures clés USB pour iPhone ? Vous préférez iCloud ? Est-ce que vous déposez simplement vos fichiers sur votre Mac une fois que vous n’avez plus d’espace sur votre iPhone ? Il existe de nombreuses options de stockage différentes, mais nous sommes de grands fans de la clé USB iDiskk certifiée MFI en raison de son prix et de sa conception robuste.

Si vous êtes à la recherche d’un lecteur flash un peu plus robuste, nous devrons vous recommander le lecteur flash HooToo pour iPhone. En raison de sa conception en aluminium durable, il est parfait pour voyager, camper et vivre des aventures plus intenses.

