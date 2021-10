Meilleurs livres pour enfants pour apprendre aux enfants à prendre soin de l’environnement .

Vous n’êtes jamais trop jeune pour aider à sauver la Terre (Photo : Metro.co.uk)

Il n’est jamais trop tôt pour commencer à enseigner aux enfants l’importance de l’environnement, et les livres sont un outil d’apprentissage puissant.

De l’apprentissage de la pollution à travers les yeux d’un sac en plastique à la découverte de l’histoire des héros du climat comme Greta Thunberg, la lecture est un moyen d’inspirer la prochaine génération d’éco-activistes.

Comprenant des classiques illustrés et un guide pratique, voici quelques-uns des meilleurs livres pour aider votre enfant à découvrir l’impact qu’il peut avoir sur la planète.

Quelqu’un a avalé Stanley de Sarah Roberts et Hannah Peck

Stanley le sac plastique part à l’aventure océanique

Écrit avec l’aide de l’experte de la faune et guide Sarah Roberts (consultez ses aventures sur sarahrobertsofficial.com), ce livre – avec le protagoniste Stanley le sac en plastique – est le moyen idéal pour initier les jeunes enfants (âgés de trois à six ans) aux dangers de la pollution.

£6.99 (scolaire)

Comment vous pouvez sauver la planète par Hendrikus van Hensbergen

Motiver les adolescents à faire la différence

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un livre pratique, parfait pour les enfants plus âgés et les adolescents, regorgeant de façons de prendre soin de l’environnement, allant des conseils sur le remaniement à la rédaction de lettres aux politiciens.

7,99 £ (Macareux)

Le Lorax du Dr Seuss

Le message du Lorax ne vieillit jamais

Ce volume a 50 ans, mais le message – qui parle de l’importance de la conservation et de la protection de la planète contre la cupidité des entreprises – est intemporel. Convient aux enfants de quatre à huit ans.

£6.99 (Harper Collins)

Earth Heroes de Lily Dyu et Amy Blackwell

Rencontrez les personnes qui ouvrent la voie

Ce livre magnifiquement illustré pour les enfants de 9 à 12 ans contient les histoires de 20 militants et écologistes inspirants pour le climat, dont la Suédoise Greta Thunberg et le présentateur David Attenborough.

16,99 £ (Corbeau fouineur)

Here We Are: Notes for Living On Planet Earth par Oliver Jeffers

Appréciez notre Terre

Un rappel sincère que notre planète et toute vie qu’elle contient est précieuse et éphémère, nous devons donc faire de notre mieux pour bien vivre.

Ce best-seller primé pour les enfants de trois à six ans est un beau livre tendre à chérir.

9,99 £ (Harper Collins)

