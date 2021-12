Meilleurs matchs de championnat de conférence à regarder, classés

La semaine du championnat a débuté en fanfare vendredi soir, alors que l’Utah et l’UTSA ont remporté respectivement les matchs pour le titre Pac-12 et Conference USA. C’était la deuxième victoire de l’Utah contre les Ducks – qui se sont déjà retrouvés au cœur des éliminatoires du football universitaire – et comme celle du début de la saison, ce n’était pas particulièrement serré. Les Roadrunners ont joué dans un match plus excitant, dépassant les Western Kentucky Hilltoppers 49-41 lors d’une fusillade pour remporter le C-USA.

Samedi, c’est plus pareil, avec une liste de huit matchs pour le titre de conférence qui nous attend. Nous avons jeté un coup d’œil aux cinq plus excitantes et incontournables, alors allons-y.

5 Big Ten : n°2 du Michigan (-11,5) contre n°13 de l’Iowa



Photo AP/Tony Ding

Les Wolverines sont en larmes en ce moment, éliminant leur rival Ohio State la semaine dernière et se hissant à la deuxième place du dernier classement CFP. Maintenant, il ne leur reste plus qu’à y rester. Les 10-2 Hawkeyes (7-2, Big Ten) ont remporté l’Ouest, remportant un affrontement avec Jim Harbaugh et Michigan dans le match pour le titre.

Sur la base des récentes performances du Michigan, il est facile d’anticiper une victoire confortable pour les Wolverines. L’Iowa sera-t-il capable de ralentir la puissante attaque en marche du Michigan ?

Ligne de jeu : Michigan -11,5, Iowa +400 ML, O/U 43,5

Temps: 20 h HE

Réseau: RENARD

4 ACC : Pitt n°15 (-3,5) contre Wake Forest n°16



Photo AP/Adrian Kraus

Les éliminatoires du football universitaire ne sont pas dans le mix pour le match pour le titre de l’ACC, mais deux des meilleurs quarts-arrières du pays s’affrontent à Charlotte samedi soir. Kenny Pickett, joueur de l’année de l’ACC et candidat de longue haleine à Heisman, a mené les Panthers à un titre de la division côtière. Le QB de la deuxième équipe All-ACC Sam Hartman et les Demon Deacons ont renversé Clemson dans la division Atlantique, mettant ainsi fin à la séquence de six matchs consécutifs des Tigers.

Ce sera presque certainement une fusillade – ce qui est clair avec ce 70,5 O/U – et ne vous attendez pas à voir beaucoup (le cas échéant) de défense.

Ligne de jeu : Pittsburgh -3,5, Wake Forest +133, O/U 70,5

Temps: 20h

Réseau: abc

3 Big 12: No. 9 Baylor contre No. 5 Oklahoma State (-6,5)



Brett Rojo-USA AUJOURD’HUI Sports

Woo boy, les enjeux sont élevés. Selon ce qui se passera ailleurs samedi, les Cowboys pourraient viser une place dans le CFP avec une victoire. Comme Notre Dame – qui ne joue pas dans un match pour le titre de conférence en tant qu’indépendant – OSU doit obtenir de l’aide de Houston, de la Géorgie et/ou de l’Iowa s’ils le souhaitent.

Oklahoma State est sur une séquence de cinq victoires consécutives et n’a perdu que trois points contre Iowa State après avoir été invaincu. Baylor cherchera à jouer au spoiler et à venger une défaite de 10 points contre ces mêmes Cowboys du début de la saison.

Ligne de jeu : État de l’Oklahoma -6,5, Baylor +190 ML, O/U 45,5

Temps: 12h

Réseau: abc

2 SEC : Géorgie n°1 (-6,5) contre Alabama n°3



Cela pourrait être une affaire de basse pression pour les Bulldogs – gagner ou perdre, la Géorgie est dedans. UGA a même une forte probabilité de rester n ° 1 quel que soit le résultat de samedi après-midi. L’Alabama, en revanche, pourrait avoir besoin d’une victoire pour concourir pour le championnat national. La seule défaite de Bama cette saison est venue de trois points contre Texas A&M.

La défense géorgienne a étouffé toute la saison, aucun adversaire n’ayant marqué plus de 17 points contre l’équipe de Kirby Smart. Si cela ressemble à un jeu de titre national au lieu d’un match de conférence, c’est parce que cela pourrait probablement l’être.

Ligne de jeu : Géorgie -6,5, Alabama +210 ML, O/U 48,5

Temps: 16 h HE

Réseau: SCS

1 AAC : No. 4. Cincinnati (-10,5) contre No. 21 Houston



AP Photo/Karl B DeBlaker

Pas de pression, Cincinnati, mais les espoirs et les rêves d’une équipe du Groupe des 5 faisant le CFP reposent entièrement sur vos épaules. Les Bearcats sont l’une des deux équipes invaincues (avec la Géorgie étant l’autre), et ils sont actuellement au n ° 4. On pourrait penser que c’est une situation de victoire et ils sont en situation (nous avons vu le le comité fait des choses plus folles, pour être honnête) mais ce ne sera pas une promenade dans le parc pour Desmond Ridder et Cincy.

Houston n’a perdu qu’un seul match cette saison – le premier match contre Texas Tech – et les Cougars sont invaincus en conférence. Le quart-arrière Clayton Tune a lancé pour 3 013 verges et 26 touchés, donc cela pourrait finir par être une fusillade.

Ligne de jeu : Cincinnati -10,5, Houston +320 ML, O/U 52,5

Temps: 16 h HE

Réseau: abc

