Meilleurs matchs de l’Overwatch League pour la saison 2021

Ces matchs présentent le meilleur de l’Overwatch League.

La saison 2021 de l’Overwatch League approche à grands pas, c’est donc le moment idéal pour jeter un œil aux matchs à venir. Voici notre sélection des meilleurs jeux à rechercher dans les premières semaines de la saison 2021 de l’Overwatch League.

Los Angeles Gladiators vs San Francisco Shock: 16 avril

Le premier match qui devrait retenir votre attention est celui des Gladiators de Los Angeles contre le choc de San Francisco.

Les Gladiators de Los Angeles ont recruté de nombreux nouveaux joueurs à la fin de la saison 2020 de l’Overwatch League. L’équipe comprend deux anciens champions de l’Overwatch League, mais cela suffira-t-il à vaincre les champions en titre de San Francisco Shock? Pour leur match contre le choc de San Francisco, les Gladiators de Los Angeles peuvent compter sur l’expérience de Grant «Moth» Espe, ancien joueur de Shock.

Depuis la saison 2019 de l’Overwatch League, le choc de San Francisco semble imparable. L’équipe a remporté l’Overwatch League non pas une, mais deux fois de suite. Quatre joueurs font partie de l’équipe depuis 2018, et le capitaine de l’équipe Matthew « super » DeLisi est avec l’équipe depuis sa création. Les nouvelles recrues du San Francisco Shock pour la saison 2021 sont toutes des vétérans de l’Overwatch League, apportant leur part d’expérience au groupe.

Le choc de San Francisco commence la saison avec une formation solide, mais les Gladiators de Los Angeles sont toujours en mesure de se battre avec les champions en titre de l’Overwatch League.

Philadelphia Fusion vs Seoul Dynasty: 17 avril

La Philadelphia Fusion se dirige vers cette nouvelle saison de l’Overwatch League avec une liste similaire à celle de l’année dernière. Les nouvelles recrues pour la saison 2021 incluent le champion de la Coupe du monde d’Overwatch et le leader de la saison inaugurale de l’Overwatch League Dong-gyu « Mano » Kim, ainsi que le vainqueur de l’Overwatch League 2019 et 2020 Dong-jun « Rascal » Kim. L’ajout de ces joueurs expérimentés à une liste déjà classée deuxième de la saison régulière de l’Overwatch League 2020 devrait apporter les clés du Philadelphia Fusion pour remporter la couronne cette année.

Face à la Philadelphia Fusion se trouve la dynastie de Séoul, vice-championne des éliminatoires de l’Overwatch League 2020. Depuis que l’équipe a recruté les anciens champions du NYXL et de la Coupe du monde Jong-ryeol « Saebyeolbe » Park et Taesung « Anamo » Jung, la dynastie de Séoul n’a apporté aucun changement à son alignement cette saison morte. Non seulement les joueurs de la dynastie de Séoul sont parmi les meilleurs individuellement, mais ils ont également l’habitude de jouer ensemble et ont une bonne synergie.

La Philadelphia Fusion et la Seoul Dynasty sont deux des meilleures équipes de l’Overwatch League, avec une expérience et un talent individuel similaires. Ce match sera une bonne démonstration du potentiel de chaque équipe, toutes deux en lutte pour le sommet de la Ligue.

Shanghai Dragons vs Hangzhou Spark: 30 avril

Les Dragons de Shanghai sont actuellement l’une des meilleures équipes de l’Overwatch League. L’équipe a remporté la saison régulière de l’Overwatch League 2020 et les éliminatoires de l’Asie, terminant en 3ème position lors de la grande finale. Les Dragons de Shanghai ont également remporté leur première compétition en 2021, le NetEase Esports X Tournament. Ils ont gagné 3-0 contre le Dallas Fuel et ont battu le Guangzhou Charge 3-0 en finale.

Bien que le Hangzhou Spark n’ait pas encore le même succès que les Dragons de Shanghai, leurs dernières signatures devraient renforcer l’équipe entrant dans la saison 2021 de l’Overwatch League. Le Hangzhou Spark a signé le Vice-Champion de l’Overwatch League 2019 Min-soo « SeoMinSoo » Seo et le Champion de l’Overwatch League 2019 Minho « Architect » Park aux côtés des joueurs des Contenders. Cette nouvelle formation n’a pas encore joué en 2021, ce qui rend difficile de prédire dans quelle mesure les joueurs vont se coordonner. Cependant, leur talent individuel et l’expérience des champions de l’Overwatch League devraient aider le Hangzhou Spark à se battre contre les Dragons de Shanghai.

La saison 2021 de l'Overwatch League débutera le 16 avril, le premier des quatre tournois divisant la saison.