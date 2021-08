Meilleurs mélanges de margaritas – Comment faire des margaritas instantanées

in

abigail silverman

D’accord, imaginez ceci. Vous avez eu une longue journée d’activités nouvellement non virtuelles et la seule chose à laquelle vous pensez pendant que vous naviguez dans votre trajet de l’après-midi est : « J’ai vraiment besoin d’un verre ». Quel genre de boisson, demandez-vous? Eh bien, si je devais lire dans vos pensées, je dirais que vous êtes partant pour une margarita agréable, froide et vraiment savoureuse.

Ce n’est pas exactement une soirée de type sortie avec les gangs, alors vous savez que vous devez être astucieux chez vous. Maintenant, vous pouvez sortir tous les ingrédients d’une jolie situation de bricolage. Mais, je comprends ! Ce n’est tout simplement pas où vous en êtes émotionnellement. La solution? Un mélange de margarita frais stupidement facile, bien sûr!

En gros, avec ces 12 mauvais garçons, tout ce que vous avez à faire est d’ajouter de la tequila, peut-être du mezcal si c’est plus votre ambiance, et de la glace pour obtenir une margarita sans effort. Si vous recommencez à vous divertir, ceux-ci peuvent également vous sauver la vie lorsque vous n’êtes pas encore au stade de la mixologie. Que vous soyez une simple fille au citron vert ou que vous aimiez quelque chose d’un peu plus * épicé *, continuez à faire défiler pour voir vos rêves de margarita rapides se réaliser.

1

Un classique

Mélange original de margarita Jose Cuervo

C’est fiable, c’est sans fioritures, c’est parfait pour une margarita rapide et classique.

2

Un plus doux

Mélange Margarita Trois Agaves

Ce mélange fait également le travail, mais attention, il est plus sucré. Si c’est ton truc, super ! Votre recherche s’arrête ici. Sinon, DW, nous avons, comme 10 autres options à discuter.

3

Un épicé

Ananas & Jalapeno Margarita Mix Bravado Spice

Si vous voulez vraiment expérimenter avec vos saveurs de margarita maison mais que vous avez peur de tout gâcher, essayez ceci. Vous obtiendrez un délicieux, mignon et épicé combo ananas et jalapeño qui a un goût totalement frais de restaurant !

4

Un tout-naturel

Mélangeur à Cocktail Withco Agave Margarita

Ce mélange d’agave contient littéralement quatre ingrédients : du nectar d’agave, du jus de citron vert frais, de l’huile d’orange (de fantaisie) et de l’eau. Un bon goût sans toutes ces choses supplémentaires non identifiables ? Sac. Il.

5

Une tarte

Mélange de margarita au citron vert TC CRAFT

Le citron vert est la vedette de ce mélange de marg classique, ce qui en fait une excellente option de tarte pour tous ceux qui l’aiment aigre.

6

Un polyvalent

Jus Mûr Agave Margarita

Ok, donc celui-ci peut littéralement passer pour un jus pressé d’agave-lime super rafraîchissant. Si vous voulez le secouer avec de l’alcool et de la glace ? Génial! Si vous ne le faites pas ? Génial! Tout est possible avec ce mélange.

7

Une fraise

Kit Cocktail Fraise Margarita

Oui, vous avez bien lu. Au lieu d’un mélange liquide ou en poudre, vous pourrez ~ infuser ~ votre tequila avec un sachet de thé de bonté à la fraise. N’oubliez pas que le processus prend environ trois jours, alors assurez-vous de planifier à l’avance !

8

Un sang-orange

Kit Cocktail Margarita Orange Sanguine

Oui, il existe aussi en Blood Orange ! Honnêtement, jetez un œil à toute cette boutique RN et remerciez-moi plus tard.

9

Un portable

Mélange pour boisson à emporter Singles Margaritaville

Présentation de ggg les mélanges Crystal Light de margarita ! Tout ce que vous avez à faire est de déchirer l’un des sachets à une portion super mignons et de l’incorporer dans la base de votre choix. Pour info, c’est aussi une excellente option à faible teneur en sucre si vous en avez besoin.

dix

Un faible en calories

Mélange à Cocktail Premium Ficks

Si vous voulez prendre un verre sans tout le bagage supplémentaire, vous devriez absolument jeter un coup d’œil au mélange hypocalorique de Ficks. Et, selon les critiques passionnés d’Amazon, c’est toujours aussi bon qu’un classique.

Onze

Un ridiculement facile

LT. Blender's Margarita dans un sac

Je veux dire… c’est une marge dans un sac, les gars. De quoi avez-vous besoin de plus convaincant ? Versez simplement votre alcool, congelez-la et commencez à siroter.

12

Un pamplemousse

Pamplemousse Hibiscus Margarita Mixer MORRIS KITCHEN

Honnêtement, par rapport à certaines des délicieuses recettes de marg fruitées que nous avons proposées dans le passé, ce mélange rapide est tout à fait à la hauteur. Pamplemousse Miel Hibiscus ? Oui, puh-bail !

