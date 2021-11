Meilleurs microphones externes iPhone pour la vidéo 2021

Meilleur

Microphones externes iPhone pour vidéo iMore 2021

Si vous cherchez un microphone externe pour iPhone, que vous utilisiez un iPhone 13 ou tout autre modèle, ne cherchez pas plus loin. Pourquoi nous faire confiance ? Nous sommes une entreprise composée d’experts en technologie dans le monde entier, nous avons donc beaucoup d’expérience avec les meilleurs accessoires pour travailler à domicile. Pour le podcasting, un excellent son pour la vidéo, et plus encore, nous avons besoin des micros les meilleurs et les plus pratiques du marché. Celui que vous choisirez dépendra de vos besoins spécifiques, mais nous préférons le RØDE VideoMic Me-L le meilleur dans l’ensemble.

Meilleur dans l’ensemble : RØDE VideoMic Me-L

Le RØDE VideoMic Me-L est un microphone directionnel de haute qualité qui ne nécessite pas de batterie et se branche sans effort sur votre iPhone via le port Lightning. Le corps en aluminium durable le rend parfait pour entreprendre des aventures comme le camping et les voyages. En même temps, la conception petite et portable signifie que vous pouvez le mettre dans votre sac sans aucun problème. Le RØDE VideoMic Me-L peut être associé à un pare-brise flou pour garder l’audio enregistré aussi clair que possible, c’est pourquoi c’est le meilleur microphone externe pour iPhone.

Avantages:

Durable Portable Bon pour l’extérieur

Meilleur dans l’ensemble

Microphone RØDE VideoMic Me-L

Bloqueur de bruit

Le RØDE VideoMic Me-L est un microphone externe fiable et robuste avec un diagramme polaire cardioïde et une bonnette anti-vent pour fournir un son clair.

Meilleur rapport qualité-prix : micro-cravate vocal PoP

Cette petite centrale d’un microphone externe pour iPhone dispose d’une tête de micro omnidirectionnelle qui peut se brancher directement sur votre appareil, de l’iPhone 7 et des versions antérieures aux iPhones plus récents avec un adaptateur pour casque (non inclus), ou même dans votre ordinateur portable avec un adaptateur inclus. Le câble extra-long (155 pouces) vous offre beaucoup d’espace pour vous déplacer. Il est livré avec trois coupe-vent de différentes couleurs.

Avantages:

Câble de 155 pouces Se branche sur des prises casque standard Tête de micro omnidirectionnelle à un prix avantageux

Les inconvénients:

Quelques utilisateurs signalent que cela n’a jamais fonctionné

Meilleure valeur

Micro-cravate vocal PoP

Prix ​​d’aubaine

Le microphone PoP Voice Lavalier est un microphone petit mais puissant qui vous permet d’enregistrer du son, de la parole, de la musique et plus encore.

Meilleur lavalier : Micro cravate PowerDeWise Lavalier

Le micro cravate PowerDeWise Lavalier est un microphone externe à pince antibruit pour iPhone qui vous permet d’enregistrer votre voix aussi clairement que possible. Vous aurez besoin d’un adaptateur Lightning vers prise casque pour utiliser ce microphone avec les nouveaux iPhones. Attachez-le simplement à vos vêtements, branchez-le sur votre iPhone, dénouez le cordon de 78 pouces et commencez à enregistrer la vidéo de votre iPhone.

Avantages:

Portable Minimal Facile à utiliser Abordable

Les inconvénients:

Besoin limité d’un adaptateur Lightning

Meilleur lavallière

Micro cravate PowerDeWise

Minuscule mais puissant

Le micro cravate PowerDeWise Lavalier est un micro à pince antibruit qui fonctionne sans effort avec votre iPhone.

Idéal pour les interviews : microphone numérique Shure MV88

Le microphone numérique Shure MV88 est un microphone externe pour iPhone qui se connecte rapidement via le port Lightning. De plus, il est livré avec une application gratuite, afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre enregistrement audio. Le design élégant mais rétro et la facilité d’utilisation, de rotation et l’angle du microphone le rendent idéal pour l’enregistrement dans une variété de situations différentes. Pendant ce temps, cinq modes prédéfinis différents – parole, chant, plat, instrument acoustique et fort – vous permettent d’obtenir l’enregistrement parfait à chaque fois.

Avantages:

Construction solide Polyvalent Facile à utiliser

Idéal pour les entretiens

Microphone numérique Shure MV88

Polyvalent et fiable

Le microphone numérique Shure MV88, facile à utiliser, est portable avec cinq modes préréglés différents pour un enregistrement idéal dans toutes les situations.

Le plus flexible : Microphone vidéo universel à condensateur cardioïde Movo VXR10

Le microphone vidéo à condensateur cardioïde universel Movo VXR10 de style fusil améliorera le son de votre vidéo, que vous l’utilisiez avec votre iPhone ou votre appareil photo reflex numérique. Lorsque vous l’utilisez avec un iPhone 7 ou plus récent, vous aurez besoin d’un adaptateur Lightning vers prise casque. La capsule à condensateur cardioïde du micro aide à éliminer les bruits périphériques afin que vous puissiez vous concentrer sur votre sujet. Il capte une large gamme de sons et de hauteurs, vous aurez donc besoin de moins d’édition plus tard. Le pare-brise en fourrure pour une utilisation à l’extérieur est inclus.

Avantages:

Pour une utilisation avec iPhone ou DSLR

Le plus flexible

Microphone vidéo universel à condensateur cardioïde Movo VXR10

Polyvalent

Ce microphone vidéo bon marché peut être utilisé avec votre iPhone ou votre reflex numérique.

En bout de ligne

Notre premier choix pour le meilleur microphone externe pour iPhone est le RØDE VideoMic Me-L pour sa qualité et son prix. Il est durable et résistant aux rayures. Le VideoMic offre une clarté sonore avec son diagramme polaire cardioïde, qui élimine le bruit de fond afin que vous puissiez vous concentrer sur le sujet directement devant le micro. La sortie casque 3,5 mm vous offre une surveillance et une lecture en direct, de sorte que vous saurez immédiatement si vous obtenez ce dont vous avez besoin.

