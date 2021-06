Meilleurs microphones USB pour ordinateurs portables et Chromebooks 2021

Meilleur

Micros USB pour ordinateurs portables et Chromebooks Android Central 2021

Lorsque vous choisissez entre les meilleurs microphones USB pour Chromebooks – ou vraiment pour n’importe quel ordinateur portable – vous voulez quelque chose qui sera plug and play, aucun pilote n’est requis. La plupart des meilleurs Chromebooks que vous pouvez acheter aujourd’hui sont plus performants et bénéficient d’un meilleur support que par le passé, mais le chemin de la moindre résistance consiste à trouver un micro qui gère seul le traitement audio, sans dépendre de ChromeOS ou de votre processeur. Heureusement, il existe plusieurs micros USB qui vous permettent d’enregistrer sur le plus léger des ordinateurs portables.

Comme un pro : Blue Yeti



Choix du personnel

Le Yeti est le modèle le plus populaire de la gamme Blue Microphones et fonctionne parfaitement avec un Chromebook, grâce à sa fonctionnalité plug-and-play qui ne nécessite pas l’installation de pilotes. Avec quatre réglages de motif différents et une prise casque intégrée, ainsi que la possibilité de se connecter à un micro à perche de diffusion, c’est un bon point de départ.

Le type plus mince : Blue Yeti Nano



Le Yeti Nano perd pas mal de taille pour le rendre moins encombrant à installer où vous voulez prendre votre podcast audio ou votre appel vidéo. Il peut faire des modèles de micros cardioïdes ou omni, donc ce n’est pas sans une certaine polyvalence dans la façon dont il enregistre le son. L’application de bureau Sherpa de Blue peut ne pas fonctionner sur Chrome OS, mais le microphone est plug-and-play.

Portabilité premium : Apogee Hypemic



Conçu pour brancher et jouer avec les mobiles ainsi que les ordinateurs portables, ce micro élégant et léger peut gérer une compression analogique de qualité studio sans latence. Le trépied et l’étui de transport vous permettent d’apporter ce micro à l’extérieur, mais il est vraiment destiné aux professionnels travaillant à domicile ayant besoin d’un son de qualité supérieure pour leurs VO, podcasts ou performances musicales, avec un coût correspondant à son excellence.

Conçu pour la polyvalence : microphone dynamique Q2U USB/XLR de Samson Technologies



Les micros USB ne se connectent généralement pas à une table de mixage ou à une interface audio, ce qui vous limite si vous décidez de mettre à niveau votre configuration audio. Entrez dans le Samson Q2U, qui offre à la fois des ports USB numériques et XLR analogiques afin que vous puissiez expérimenter sans avoir à acheter plusieurs micros. Il se branche et joue sans pilotes, offre une sortie 1/8″ pour la surveillance audio et est livré avec un trépied et une pince micro.

Filtrez le bruit : Razer Seiren Elite



Bien que l’Elite se branche et joue également, vous payez également pour ses options de personnalisation pour le traitement du signal numérique et la suppression de l’audio inutile. Son filtre passe-haut coupe les sons basse fréquence qui pourraient gêner les auditeurs, des fans aux bruits de pas, tandis que son limiteur atténue la distorsion si vous avez tendance à crier et à hurler. C’est l’un des meilleurs microphones USB pour le streaming depuis la maison avec un son clair et sans défaut.

196 $ chez Amazon 200 $ chez Walmart

Une chance boule de neige : Blue Snowball iCE



Le style rétro et les pieds de trépied réglables donnent à la Snowball iCE beaucoup de caractère, et vous pouvez même choisir entre une variante noire ou blanche. Ce microphone USB est purement plug-and-play et adhère à une directivité cardioïde pour capter les voix avec clarté. Vous n’avez pas de prise casque, mais vous en avez pour votre argent.

40 $ chez Amazon 50 $ chez Best Buy

Jeu sur : Microphone à condensateur USB Tonor



Ce micro de jeu arbore un motif cardioïde pour capter les voix directement devant lui tout en filtrant le bruit de jeu autour de lui. C’est aussi en partie pour cette raison qu’il est livré avec un filtre anti-pop pour atténuer les sifflements, ainsi qu’un support pour un support de perche. Sans aucun pilote nécessaire pour brancher et jouer, le micro de Tonor est l’un des meilleurs microphones USB pour les jeux sur ordinateur portable, sans aucune configuration ni astuce requise.

35 $ ​​sur Amazon

Avec un budget serré : Fifine K668 Home Studio Micro USB



C’est l’un des meilleurs microphones USB pour Chromebook malgré son prix bas. Ce micro peut s’incliner jusqu’à un angle de 90 degrés, tandis que le support offre également de nombreux réglages latéraux. Il est également meilleur que son prix ne le suggère pour capter une bonne qualité audio de près grâce à son modèle de prise de vue omnidirectionnel. Et Fifine a confirmé que son micro est conçu pour brancher et jouer avec Chromebook.

22 $ ​​chez Amazon 35 $ chez Walmart

Meilleurs microphones USB pour Chromebook : achetez votre son

Les Chromebooks comme le Chromebook Lenovo Flex 5 sont d’excellentes machines, même s’ils sont parfois limités dans leur ensemble de fonctionnalités et peuvent être améliorés en ajoutant des accessoires pour votre Chromebook. Contrairement à Windows et Mac, les Chromebooks sont limités dans leur capacité à intégrer des micros USB. Le plug-and-play est génial, mais vous aurez besoin d’un logiciel tiers pour enregistrer tout contenu, que vous pouvez trouver sur le Play Store. Comme beaucoup d’entre nous travaillent maintenant à domicile, le besoin d’un bon équipement audio est plus important que jamais, en particulier la vidéoconférence devenant l’un des principaux moyens de communication.

Si vous voulez un micro qui fonctionnera avec votre Chromebook et fonctionnera dans la plupart des situations, le Blue Yeti est le plus polyvalent du groupe. Il peut capturer une excellente qualité et offre quatre modèles de prise de vue différents qui le rendent plus facile à utiliser avec plusieurs personnes en même temps.

Sinon, votre choix du meilleur microphone USB pour votre Chromebook dépend de sa destination et de votre budget. Pour commencer votre carrière de streaming de jeu, le microphone de jeu USB Tonor offre une qualité et un filtrage solides à un prix abordable. Les musiciens, quant à eux, doivent payer un supplément pour un micro USB qui peut enregistrer de l’audio 24 bits/96 kHz et basculer entre les paramètres de compression pour mieux capturer votre voix ou votre instrument ; et pour ce niveau d’excellence de type studio à la maison, l’Apogee Hypemic a peu de pairs.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Maîtrise mécanique

Utilisez plutôt un clavier mécanique satisfaisant sur votre Chromebook !

Taper pendant des heures sur un clavier Chromebook mince est acceptable, mais pourquoi se contenter de cela alors que vous pourriez plutôt glisser sur des touches mécaniques d’une douceur satisfaisante ? Que vous soyez à la maison ou au bureau, les claviers mécaniques sont ce que vous et votre Chromebook méritez !