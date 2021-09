Meilleurs microphones USB pour PS4 et PS5 en 2021

Meilleur

La popularité toujours croissante du streaming s’accompagne de beaucoup de concurrence. Vous aurez besoin d’une grande personnalité pour vous démarquer, mais vous aurez également besoin d’un équipement fiable. Les microphones médiocres sont un moyen infaillible de perdre rapidement des téléspectateurs. Au lieu de cela, essayez certains des meilleurs microphones USB PS4 pour améliorer votre jeu et offrir un son de qualité supérieure sans vous ruiner. Notre choix du personnel va au microphone USB de Blue Yeti pour son son de haute qualité et ses modèles d’enregistrement variés. Pourtant, il existe plusieurs choix dignes de confiance sur cette liste pour tous les budgets qui vous donneront un son cristallin lors de la diffusion en continu depuis votre PS4 ou PS5.

Polyvalent : Micro USB Blue Yeti X



Il ne va pas beaucoup mieux pour les streamers que le Blue Yeti X. Il est abordable (relativement par rapport à d’autres micros haut de gamme), il capte un son de haute qualité à partir de quatre modèles d’enregistrement différents et il dispose d’une sortie casque sans latence via une prise jack 3,5 mm afin que vous puissiez écouter exactement ce que vous enregistrez.

Pour les débutants : Micro USB Blue Snowball



Le Blue Snowball est comme le petit frère du Yeti. Il vous offre toujours une excellente qualité audio à faible coût et convient parfaitement au streaming PS4. Il a juste moins de modèles de prise de vue pour l’enregistrement, ce qui le rend moins polyvalent si jamais vous souhaitez l’utiliser pour d’autres moyens. C’est le microphone parfait pour les nouveaux débutants.

Tout sur les jeux : microphone de streaming USB Razer Seiren X



Razer est connu pour ses périphériques de jeu, et le microphone Razer Seiren X de la société a été spécialement conçu pour le streaming de jeu. Il dispose également d’une surveillance sans latence comme le Yeti. Il est livré avec un amortisseur intégré pour atténuer les vibrations qui peuvent survenir en heurtant votre bureau après un trop grand nombre de morts dans votre jeu préféré.

Table de mixage en façade : Samson Technologies Samson G-Track Pro



Le Samson G-Track Pro est l’un des microphones les plus chers de la liste, mais il ne vous coûtera toujours pas un bras et une jambe. Celui-ci comporte trois modèles d’enregistrement de prise de vue, et l’avant du microphone arbore un mélangeur sur le panneau avant pour contrôler votre volume et divers niveaux sonores.

Un modèle de micro : Audio-Technica ATR2500x



Le microphone USB ATR2500x d’Audio-Technica est peut-être le moins polyvalent de cette liste, avec un seul modèle de prise de son pour l’enregistrement audio (cardioïde), mais c’est tout ce dont vous aurez besoin pour diffuser à partir de votre PlayStation 4. De plus, il réduit les chances de capter tous les sons indésirables qui peuvent se produire.

Filtre anti-pop interne : Microphone HyperX Quadcast



Pour la première incursion d’HyperX dans les microphones de jeu, la société en a fait un excellent. Bien sûr, l’éclairage LED rouge vif crie au joueur stéréotypé, mais ce qui lui manque en termes de style, il le compense en fonctionnalités. Il est doté d’un filtre anti-pop interne, d’un support anti-vibration et de quatre modèles de détection polaire pour tous vos besoins d’enregistrement.

Faire des vagues : Elgato Wave 3 – Microphone USB à condensateur



Besoin d’un excellent microphone pour accompagner cette carte de capture Elgato que vous venez d’acheter ? Eh bien, la société a tout pour vous. Le Wave 3 est doté d’une technologie intégrée pour empêcher la distorsion audio lorsque vous êtes excessivement bruyant, et il offre un son cristallin lorsque vous diffusez ou jouez simplement avec des amis.

Portable : Mini microphone de streaming USB Razer Seiren



Razer propose un microphone beaucoup plus abordable et portable avec le Seiren Mini. Il présente un motif de ramassage unidirectionnel et est disponible en trois couleurs : noir, blanc et rose quartz. Il n’est peut-être pas aussi sophistiqué que les autres sur cette liste, mais il l’a là où ça compte. Vous obtiendrez un excellent son pour une fraction du coût des autres.

Je suis bleu, da ba dee, da ba — “DIE !!!!!!”

Si vous demandez à un groupe de streamers quel microphone ils utilisent, vous entendrez probablement Blue Yeti X ou Blue Snowball. Ceux-ci sont en tête de toutes les meilleures listes de microphones USB PS4 pour une raison : ils fonctionnent bien, ils sont abordables et ils sont utiles pour enregistrer bien plus que de simples commentaires en streaming. Ainsi, vous en aurez facilement pour votre argent et plus encore en en achetant un.

Cependant, vous n’avez pas nécessairement besoin de débourser plus d’argent pour un autre produit. Si les offres de Blue ne vous conviennent pas, vous avez le choix entre d’autres options qui devraient répondre à vos besoins, comme l’Audio-Technica ATR2500. L’entreprise est spécialisée dans les équipements audio et sonores, et elle a des années d’expérience à son actif dans la fabrication des meilleurs produits possibles.

Et si vous recherchez quelque chose spécialement conçu pour le streaming de jeu, le Razer Seiren X est fait pour vous. Razer est une marque dans la sphère du jeu qui propose régulièrement des produits de qualité. Vous pouvez être assuré que la société a testé cela avec de vrais streamers pour recueillir des commentaires avant de le mettre sur le marché.

Si vous cherchez à étoffer encore plus votre configuration de streaming, il y a beaucoup d’autres éléments que vous devriez considérer. Une fois que vous aurez compris votre microphone, vous voudrez investir dans l’un des meilleurs casques PS5 pour compléter votre équipement. Si vous allez diffuser depuis un bureau, vous voudrez peut-être même renoncer à un téléviseur et opter plutôt pour l’un des meilleurs moniteurs PS5 lorsque vous jouez à des jeux.

